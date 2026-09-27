Cập nhật thêm một loạt địa điểm vui chơi TRUNG THU 2026: Từ rước đèn đến phá cỗ, rất nhiều hoạt động cực hay cho gia đình!

Không chỉ miền Bắc, nhiều tỉnh, thành miền Trung và miền Nam cũng chuẩn bị những không gian Trung thu rực rỡ với rước đèn, múa lân, trò chơi dân gian, phá cỗ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

‏Trung thu 2026 đang đến gần, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các chương trình vui hội dành cho thiếu nhi và gia đình. Điểm chung của các sự kiện năm nay là sự kết hợp giữa hoạt động vui chơi với trải nghiệm văn hóa, giúp trẻ có thêm cơ hội khám phá những nét đẹp truyền thống trong không khí lễ hội.‏

‏Miền Trung rộn ràng mùa trăng‏

‏Rước đèn, múa lân giữa lòng Cố đô Huế‏

‏Tại Huế, ‏ ‏Ngày hội Lân Huế 2026‏ ‏ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động mùa thu. Sự kiện diễn ra từ ngày 18-20/9 tại Nghinh Lương Đình, đường Lê Duẩn và các tuyến phố chính của phường Phú Xuân. Chương trình quy tụ nhiều đoàn Lân - Sư - Rồng và kết hợp các hoạt động biểu diễn, thi đấu cùng rước đèn Trung thu đường phố.‏

‏Điểm nhấn là chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng kết hợp rước đèn diễn ra từ 17h-19h30 ngày 20/9. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố trong tiếng trống hội rộn ràng, với sự tham gia của học sinh THCS trong trang phục áo dài truyền thống và những mô hình đèn lồng do chính các em sáng tạo.‏

‏Nếu muốn đưa trẻ đến một không gian Trung thu mang đậm dấu ấn cung đình, các gia đình có thể lựa chọn ‏ ‏Trung thu Hoàng cung 2026‏ ‏ vào tối 24/9 tại sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. Chương trình gồm nhiều hoạt động thú vị như: Lễ hội đèn lồng, trò chơi cung đình như Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ cùng các tiết mục nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa cung đình Huế.‏

‏Sự kết hợp giữa ánh đèn, áo dài, nghệ thuật truyền thống và không gian di sản mang đến cho trẻ một cách tiếp cận khá đặc biệt với Tết Trung thu.

Tham khảo thông tin chi tiết về đêm hội Trung thu Hoàng cung tại đây.‏

‏Đón trăng giữa phố cổ Hội An lung linh đèn lồng

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, mùa trăng 2026, thành phố sẽ trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, lễ hội và chương trình trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Không chỉ có không gian Trung thu truyền thống, Đà Nẵng còn mang đến nhiều sự kiện kết hợp nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm văn hóa, hứa hẹn tạo nên bầu không khí rộn ràng trong những ngày Rằm tháng Tám.‏

Hội An tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong mùa Trung thu với‏ ‏Hội Tết Trung thu Bính Ngọ 2026‏ ‏, diễn ra từ ngày 23-26/9 tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.‏

‏Chuỗi hoạt động gồm hội thi múa Thiên Cẩu, múa lân, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày mâm cỗ Trung thu truyền thống và hội rước đèn. Những hoạt động này được tổ chức trong không gian đô thị cổ, tạo nên sự kết hợp giữa không khí Trung thu và vẻ đẹp đặc trưng của phố Hội.‏

‏Đặc biệt, Chương trình ‏ ‏Đêm rằm phố cổ‏ ‏ diễn ra ngày 24/9 là dịp để du khách cảm nhận một Hội An khác khi những con phố được thắp sáng bởi đèn lồng. Các gia đình có thể cùng trẻ tham gia những trò chơi truyền thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và dạo quanh khu vực phố cổ bên sông Hoài.‏

‏‏Với những gia đình muốn tìm một hoạt động nhẹ nhàng hơn, chương trình ‏ ‏"Vui Tết Trung thu" năm 2026‏ ‏ tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng ngày 25/9 sẽ mang đến không gian đón trăng gắn với nghệ thuật. Trẻ có thể tìm hiểu về Tết Trung thu truyền thống và tham gia các hoạt động trải nghiệm trong không gian bảo tàng. ‏

‏Miền Nam: Nhiều điểm hẹn từ thành phố đến miền Tây‏

‏Rước đèn, phá cỗ tại Phú Mỹ Hưng, TP.HCM‏

‏Ngày hội Trung Thu Phú Mỹ Hưng‏ ‏ - hoạt động được rất nhiều cư dân mong chờ sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng.‏

‏‏Chương trình dành nhiều hoạt động cho thiếu nhi, từ các tiết mục văn nghệ với hình ảnh Chị Hằng, Chú Cuội đến liên hoan phá cỗ và rước đèn. Đặc biệt, đoàn rước đèn sẽ diễu hành quanh khuôn viên trong tiếng trống lân, với những chiếc đèn lồng lung linh trên tay các em nhỏ.‏

‏Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình ở TP.HCM muốn tìm một không gian Trung thu gần nhà, nơi trẻ có thể trực tiếp tham gia các hoạt động thay vì chỉ đứng xem.

Thông tin chi tiết xem tại đây.‏

‏Vui Trung thu và khám phá ẩm thực Tây Đô, Cần Thơ‏

‏Cùng vui hội đón trăng với thiếu nhi cả nước, ‏ ‏Đêm hội Trăng rằm - San sẻ yêu thương 2026 ‏ ‏sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 tại Công viên Lưu Hữu Phước. Chương trình có cuộc thi hóa trang Chị Hằng, hơn 60 gian hàng, các tiết mục nghệ thuật và hoạt động trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Không chỉ dành cho trẻ nhỏ, đây cũng là dịp để các gia đình cùng tham gia những hoạt động cộng đồng và cảm nhận tinh thần sẻ chia trong mùa đoàn viên.‏

‏Từ ngày 25/9 đến 4/10, ‏ ‏Hội chợ ẩm thực "Trăng đoàn viên - Mỹ vị Tây Đô"‏ ‏ tại phố đi bộ Ninh Kiều tiếp tục mở ra một điểm hẹn khác. Các gian hàng ẩm thực kết hợp hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, tạo không gian để người dân, du khách vừa vui Trung thu vừa khám phá những sản phẩm đặc trưng của miền Tây.

‏Lâm Đồng: Ngày hội đón trăng rộn ràng khắp mọi miền quê‏

‏Tại Phan Thiết, chương trình Rước đèn Trung thu Phan Thiết‏ ‏ diễn ra ngày 24/9 trên đường Nguyễn Tất Thành, kết hợp chương trình văn nghệ và triển lãm văn hóa nghệ thuật.‏

‏Trong khi đó, chuỗi hoạt động ‏ ‏"Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng"‏ ‏ diễn ra từ ngày 21-25/9, hướng đến việc tạo không gian Trung thu cho thiếu nhi tại nhiều địa phương. Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình dành cho hơn 500 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tháp nước và rước đèn quanh sông Cà Ty.‏

‏Với không gian ngoài trời và hoạt động rước đèn, đây có thể là lựa chọn để các gia đình kết hợp vui Trung thu với khám phá không khí thành phố biển Phan Thiết.‏

‏Tây Ninh: Đón Trung thu trên núi Bà Đen‏

‏Tại Tây Ninh, ‏Lễ hội nông sản và chợ Lá núi Bà Đen‏ ‏diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Sun World Ba Den Mountain, mang đến một không gian Trung thu đậm màu sắc Nam Bộ.‏

‏‏Du khách có thể khám phá những gian hàng ẩm thực dân gian, tham gia các trò chơi như nhảy sạp, lò cò, bịt mắt đập niêu và thưởng thức các tiết mục múa lân, múa rồng, đồng dao, trống cơm. Không gian lễ hội còn có sự xuất hiện của Chị Hằng, Chú Cuội và các hoạt động workshop như vẽ mặt nạ.‏

‏Đặc biệt, chương trình dành nhiều hoạt động cho trẻ em, trong đó có tặng kem miễn phí cho các em cao dưới 1,4 m.‏

‏Trung thu không chỉ là một cuộc vui‏

‏Bên cạnh những lễ hội quy mô lớn, nhiều chương trình tại Tiền Giang và Vĩnh Long cũng hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. ‏ ‏"Trung Thu cho em"‏ ‏ tại Mái ấm Tuệ Giác, Tiền Giang diễn ra ngày 6/9 với hoạt động trao quà và tổ chức Trung thu cho các em nhỏ.‏

‏Tại Vĩnh Long, chương trình ‏ ‏"Cùng điều nhỏ - đón trăng to"‏ ‏ ngày 13/9 tại Trường Tô Thị Huỳnh trao 152 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Những hoạt động này cho thấy Trung thu không chỉ là dịp để trẻ vui chơi, rước đèn và phá cỗ mà còn là thời điểm lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia tới những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn.‏

‏Từ miền Trung đến miền Nam, mỗi địa phương mang đến một sắc màu riêng cho mùa trăng 2026. Có nơi rộn ràng với tiếng trống lân, có nơi lung linh ánh đèn giữa phố cổ, có nơi đưa trẻ về với trò chơi dân gian và văn hóa truyền thống. Với các gia đình, đây cũng là cơ hội để cùng con tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa Trung thu, đồng thời giúp trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa và tinh thần sẻ chia phía sau ngày hội dành cho thiếu nhi.

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn.

Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng.

- Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn.

- Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ.

Qua đó, “Trăng Sáng Muôn Nơi” không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước.

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user

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