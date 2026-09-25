Từ ngày 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản trong 2 trường hợp: Người dùng cần làm gì ngay lúc này?

Người dùng VNeID nên chủ động kiểm tra số điện thoại đăng ký, rà soát thông tin chính chủ và cập nhật khi có thay đổi để hạn chế nguy cơ bị khóa tài khoản, gián đoạn các giao dịch điện tử.

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định về tự động khóa tài khoản định danh điện tử liên quan đến số điện thoại đăng ký là nội dung người dùng VNeID cần lưu ý.

Trước thời điểm quy định mới được áp dụng, người dân nên rà soát thông tin tài khoản, đặc biệt nếu từng đổi số điện thoại, ngừng sử dụng SIM cũ hoặc đăng ký VNeID bằng thuê bao đứng tên người khác. Việc kiểm tra, cập nhật sớm giúp hạn chế gián đoạn khi đăng nhập, xác thực và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kiểm tra số điện thoại đăng ký và thông tin chính chủ

Trước tiên, người dùng cần xác định số điện thoại đang liên kết với tài khoản VNeID có còn được mình sử dụng hay không. Những trường hợp cần chú ý gồm đã chuyển sang số mới nhưng chưa cập nhật trên tài khoản; SIM cũ đã ngừng sử dụng, bị thu hồi hoặc được nhà mạng cấp lại cho người khác.

Bên cạnh đó, người đăng ký VNeID bằng số điện thoại đứng tên người thân, SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đăng ký cũng nên chủ động kiểm tra lại thông tin thuê bao.

Tiếp theo, người dùng cần đối chiếu họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đã đăng ký với nhà mạng. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc SIM chưa đứng tên mình, người dùng nên liên hệ doanh nghiệp viễn thông để được hướng dẫn chuẩn hóa, thực hiện thủ tục phù hợp với từng trường hợp.

Việc rà soát cần phân biệt giữa số điện thoại đang sử dụng và thông tin người đứng tên thuê bao. Một số điện thoại vẫn được dùng để liên lạc hằng ngày chưa đồng nghĩa thông tin đăng ký với nhà mạng đã trùng khớp với chủ tài khoản VNeID.

Đã đổi số điện thoại, cần chủ động cập nhật

Trường hợp không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký VNeID, người dùng nên cập nhật sang số mới chính chủ, tránh để tài khoản tiếp tục liên kết với thuê bao cũ.

Nội dung sửa đổi về khóa tài khoản tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP không hướng dẫn cụ thể các thao tác đổi số điện thoại trên ứng dụng. Vì vậy, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tại thời điểm làm thủ tục.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khi phát sinh việc đổi SIM, chuyển nhượng hoặc hủy số điện thoại cũ, công dân cần kịp thời cập nhật thông tin chính chủ trên hệ thống, tránh bị gián đoạn truy cập hoặc tự động khóa tài khoản.

Ngoài số điện thoại, người dùng cũng nên kiểm tra các thông tin, giấy tờ hiển thị trên VNeID và kịp thời phản ánh khi phát hiện dữ liệu thiếu hoặc sai lệch. Chủ tài khoản có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, bảo mật và bảo vệ tài khoản định danh điện tử, đồng thời tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng.

Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị khóa

Theo quy định mới, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam được hệ thống tự động khóa trong hai trường hợp.

Thứ nhất, căn cước điện tử của công dân bị khóa. Khi căn cước điện tử được mở khóa, hệ thống cũng tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng. Việc khóa, mở khóa tài khoản trong trường hợp này được thực hiện theo trạng thái của căn cước điện tử.

Thứ hai, số thuê bao di động được công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ. Khi thuộc trường hợp này, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản.

Cần lưu ý, điều khoản sử dụng cụm từ “đã thay đổi và không chính chủ”. Do đó, không nên hiểu rằng mọi người đang sử dụng SIM đứng tên người khác đều đương nhiên bị khóa VNeID đồng loạt vào ngày 28/9.

Đồng thời, ngày 28/9/2026 là thời điểm quy định mới có hiệu lực, không phải hạn chót yêu cầu tất cả người dùng phải đổi số điện thoại hoặc đăng ký lại tài khoản. Việc chủ động rà soát trước thời điểm này nhằm phát hiện, xử lý những thông tin chưa phù hợp và hạn chế nguy cơ gián đoạn sử dụng.

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức cũng có thể bị khóa

Bên cạnh tài khoản của công dân, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức.

Các trường hợp gồm tổ chức chủ động yêu cầu khóa tài khoản; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa khi người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền. Người đứng tên có thể là người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền đăng ký.

Nếu bị khóa vì lý do này, tài khoản được mở khóa khi cơ quan, tổ chức thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký. Thông tin được hệ thống ghi nhận thông qua khai báo trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu theo quy định.