Công an đề nghị hơn 300 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
- Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9
- Công an thông báo: 603 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/8/2026 đến ngày 09/8/2026.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
01-08-2026 08:38
Ô tô con
36C-174.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
01-08-2026 13:07
Xe tải
88C-108.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
01-08-2026 14:54
Ô tô con
30H-585.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
01-08-2026 14:54
Ô tô con
36A-201.64
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
5
01-08-2026 15:11
Ô tô con
36A-502.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
6
01-08-2026 15:40
Ô tô con
30G-372.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7
02-08-2026 08:14
Ô tô con
36D-000.27
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8
02-08-2026 08:17
Ô tô con
36A-035.84
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9
02-08-2026 08:37
Ô tô con
36A-203.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
10
02-08-2026 08:39
Ô tô con
35A-580.16
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
02-08-2026 08:42
Ô tô con
36A-446.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
12
02-08-2026 09:17
Xe khách
36H-129.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
13
02-08-2026 09:42
Ô tô con
61K-221.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
02-08-2026 09:43
Ô tô con
36A-616.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15
02-08-2026 11:09
Xe tải
36C-002.29
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
02-08-2026 11:36
Ô tô con
36A-599.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17
02-08-2026 13:03
Xe khách
36D-029.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18
02-08-2026 14:00
Ô tô con
36A-489.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
19
02-08-2026 14:23
Ô tô con
51B-919.73
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20
02-08-2026 14:45
Xe khách
36F-003.63
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
21
02-08-2026 15:09
Ô tô con
29H-467.07
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
22
02-08-2026 15:16
Ô tô con
36A-388.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23
02-08-2026 15:20
Ô tô con
36A-717.04
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
02-08-2026 15:29
Ô tô con
30H-923.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25
02-08-2026 15:29
Ô tô con
36K-194.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
26
02-08-2026 15:35
Ô tô con
36N-1270
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
27
02-08-2026 15:37
Ô tô con
36A-636.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
02-08-2026 16:02
Ô tô con
36D-014.20
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29
02-08-2026 16:46
Ô tô con
36A-151.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
02-08-2026 17:16
Ô tô con
36K-190.35
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31
02-08-2026 17:34
Xe khách
36A-042.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
32
03-08-2026 07:46
Ô tô con
36K-543.41
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33
03-08-2026 08:15
Ô tô con
50H-405.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
34
03-08-2026 08:52
Ô tô con
36E-010.30
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35
03-08-2026 09:14
Ô tô con
52S-4676
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
36
03-08-2026 10:53
Xe tải
36C-412.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
03-08-2026 11:40
Ô tô con
36K-501.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
38
03-08-2026 12:05
Ô tô con
36K-329.76
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
39
03-08-2026 14:32
Ô tô con
36A-282.88
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
03-08-2026 14:55
Ô tô con
88A-238.83
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
41
03-08-2026 14:58
Ô tô con
36A-000.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42
03-08-2026 15:01
Ô tô con
36H-183.20
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43
03-08-2026 15:39
Ô tô con
30G-882.71
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44
03-08-2026 15:48
Ô tô con
18C-168.48
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
03-08-2026 16:04
Ô tô con
36A-960.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
46
03-08-2026 16:28
Xe tải
36B-339.15
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
47
03-08-2026 16:42
Xe khách
63D-001.82
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
48
03-08-2026 16:54
Ô tô con
36A-416.20
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49
03-08-2026 16:55
Xe khách
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50
03-08-2026 16:55
Xe khách
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
51
03-08-2026 17:25
Ô tô con
36A-244.06
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52
03-08-2026 17:51
Ô tô con
36B-458.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53
03-08-2026 17:59
Ô tô con
36A-837.79
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
54
03-08-2026 19:32
Ô tô con
36A-353.70
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55
03-08-2026 21:38
Ô tô con
30E-377.44
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
56
04-08-2026 06:45
Ô tô con
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
04-08-2026 07:22
Ô tô con
36A-382.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
58
04-08-2026 08:11
Ô tô con
36N-3534
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
59
04-08-2026 08:32
Xe tải
36C-476.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
04-08-2026 09:59
Ô tô con
30L-429.99
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
04-08-2026 10:28
Ô tô con
36A-053.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
62
04-08-2026 10:41
Ô tô con
36K-695.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
63
04-08-2026 10:43
Xe tải
36C-083.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
64
04-08-2026 10:49
Ô tô con
36N-1802
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
65
04-08-2026 11:54
Xe tải
38C-085.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
04-08-2026 12:09
Xe tải
98C-262.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
67
04-08-2026 12:09
Xe tải
98C-262.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
68
04-08-2026 12:13
Ô tô con
30F-207.08
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
69
04-08-2026 12:13
Ô tô con
36A-029.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
70
04-08-2026 12:56
Ô tô con
36K-520.65
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
71
04-08-2026 13:12
Ô tô con
35A-014.04
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
72
04-08-2026 14:32
Ô tô con
30E-971.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
04-08-2026 15:38
Xe khách
36H-140.13
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
74
04-08-2026 15:45
Ô tô con
89A-836.89
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
04-08-2026 15:49
Ô tô con
36C-199.12
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
04-08-2026 15:51
Ô tô con
36A-257.77
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
04-08-2026 15:54
Ô tô con
36K-299.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
78
04-08-2026 16:03
Ô tô con
36A-507.69
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
04-08-2026 16:06
Ô tô con
36A-725.81
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
04-08-2026 17:04
Ô tô con
36A-107.29
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
81
04-08-2026 17:16
Ô tô con
36A-253.06
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
05-08-2026 05:07
Xe tải
35C-125.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
83
05-08-2026 07:02
Ô tô con
36A-074.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
84
05-08-2026 07:42
Ô tô con
36A-642.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
85
05-08-2026 07:45
Ô tô con
36A-047.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
86
05-08-2026 07:57
Ô tô con
36A-572.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
87
05-08-2026 08:20
Ô tô con
36D-012.02
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
88
05-08-2026 08:22
Ô tô con
99C-065.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
89
05-08-2026 08:57
Ô tô con
86A-174.50
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
90
05-08-2026 09:48
Ô tô con
36A-601.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
91
05-08-2026 10:17
Ô tô con
36A-472.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92
05-08-2026 10:17
Ô tô con
36A-472.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
93
05-08-2026 10:30
Ô tô con
36A-053.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
05-08-2026 10:51
Ô tô con
36C-101.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
95
05-08-2026 11:28
Ô tô con
36A-120.94
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
96
05-08-2026 11:38
Ô tô con
20A-334.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97
05-08-2026 12:22
Ô tô con
36K-870.42
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
98
05-08-2026 12:29
Xe khách
36B-002.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
99
05-08-2026 13:37
Ô tô con
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
100
05-08-2026 13:37
Ô tô con
36K-189.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
101
05-08-2026 13:41
Ô tô con
36A-382.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
102
05-08-2026 13:52
Ô tô con
36C-221.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
05-08-2026 14:27
Ô tô con
36C-291.24
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
05-08-2026 14:30
Ô tô con
36A-387.63
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
05-08-2026 14:41
Ô tô con
36A-371.52
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
106
05-08-2026 14:46
Xe khách
36H-097.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
107
05-08-2026 14:48
Ô tô con
29H-411.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
108
05-08-2026 14:48
Ô tô con
29H-411.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
109
05-08-2026 14:59
Ô tô con
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
110
05-08-2026 14:59
Ô tô con
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
111
05-08-2026 15:03
Ô tô con
36A-028.77
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
112
05-08-2026 15:29
Ô tô con
36K-124.18
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
113
05-08-2026 15:37
Ô tô con
36A-162.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
114
05-08-2026 16:04
Ô tô con
29H-467.07
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
115
05-08-2026 16:04
Ô tô con
36A-610.03
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
05-08-2026 16:08
Ô tô con
36B-382.84
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
117
05-08-2026 16:11
Ô tô con
36A-246.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
118
05-08-2026 16:19
Ô tô con
36K-270.91
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
05-08-2026 16:19
Ô tô con
36K-289.29
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
120
05-08-2026 16:30
Ô tô con
30A-924.09
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
05-08-2026 16:48
Ô tô con
36C-391.54
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
122
05-08-2026 16:59
Ô tô con
36A-421.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
123
05-08-2026 17:10
Ô tô con
36A-690.66
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
124
05-08-2026 17:24
Ô tô con
36A-284.07
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
125
05-08-2026 21:40
Ô tô con
36A-664.42
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
06-08-2026 06:54
Ô tô con
36K-852.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
127
06-08-2026 07:01
Ô tô con
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
128
06-08-2026 07:03
Ô tô con
36A-204.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
129
06-08-2026 07:07
Ô tô con
36B-554.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
130
06-08-2026 07:15
Ô tô con
30U-6782
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
131
06-08-2026 08:01
Ô tô con
36A-888.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
132
06-08-2026 08:09
Xe tải
36C-382.22
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
133
06-08-2026 08:17
Ô tô con
50LD-160.23
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
134
06-08-2026 08:52
Ô tô con
30A-836.15
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
135
06-08-2026 09:05
Ô tô con
36A-008.39
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
136
06-08-2026 09:09
Ô tô con
36A-416.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
137
06-08-2026 09:23
Ô tô con
36A-562.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
138
06-08-2026 09:24
Ô tô con
36A-533.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
139
06-08-2026 10:05
Ô tô con
36A-568.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
140
06-08-2026 10:14
Ô tô con
36A-813.22
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
141
06-08-2026 13:15
Ô tô con
36C-472.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
142
06-08-2026 14:31
Ô tô con
36M-5456
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
143
06-08-2026 15:59
Ô tô con
36K-109.24
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
144
06-08-2026 16:02
Ô tô con
36A-179.83
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
145
06-08-2026 16:10
Ô tô con
30B-055.69
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
146
06-08-2026 16:22
Ô tô con
36D-012.92
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
147
06-08-2026 17:01
Xe tải
36C-506.61
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
148
07-08-2026 07:16
Ô tô con
36A-597.77
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
149
07-08-2026 07:21
Xe khách
36D-013.40
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
150
07-08-2026 07:24
Ô tô con
36A-125.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
151
07-08-2026 07:47
Ô tô con
36A-647.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
152
07-08-2026 08:00
Ô tô con
36H-157.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
153
07-08-2026 08:11
Ô tô con
36A-893.65
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
154
07-08-2026 08:29
Ô tô con
36H-192.82
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
07-08-2026 08:47
Xe tải
29H-307.46
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
156
07-08-2026 10:05
Ô tô con
36B-432.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
157
07-08-2026 11:10
Ô tô con
36A-282.91
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
158
07-08-2026 11:36
Ô tô con
51A-725.77
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
159
07-08-2026 13:32
Ô tô con
36A-440.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
160
07-08-2026 13:58
Ô tô con
36N-2667
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
161
07-08-2026 14:38
Ô tô con
36K-081.47
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
162
07-08-2026 14:59
Ô tô con
36A-646.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
163
07-08-2026 15:03
Ô tô con
30L-261.56
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
164
07-08-2026 15:05
Ô tô con
36M-2003
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
165
07-08-2026 15:48
Ô tô con
36A-592.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
166
07-08-2026 16:26
Ô tô con
36A-088.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
167
07-08-2026 16:26
Ô tô con
36A-088.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
168
07-08-2026 17:00
Ô tô con
36A-898.28
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
169
07-08-2026 17:03
Ô tô con
36B-374.08
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
170
07-08-2026 17:04
Ô tô con
36A-039.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
171
07-08-2026 17:06
Ô tô con
36K-975.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
172
07-08-2026 17:13
Ô tô con
36K-290.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
173
07-08-2026 17:43
Ô tô con
36K-001.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
174
07-08-2026 18:27
Xe tải
36B-345.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
175
07-08-2026 18:27
Xe tải
36B-345.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
176
08-08-2026 06:34
Ô tô con
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
177
08-08-2026 07:06
Ô tô con
88A-547.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
178
08-08-2026 07:13
Ô tô con
36A-120.94
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
179
08-08-2026 07:56
Xe khách
36H-097.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
180
08-08-2026 08:35
Ô tô con
36M-3975
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
181
08-08-2026 09:05
Xe khách
36C-206.81
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
182
08-08-2026 09:05
Xe khách
36C-206.81
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
183
08-08-2026 09:11
Xe khách
36D-000.04
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
184
08-08-2026 09:21
Ô tô con
36A-719.94
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
185
08-08-2026 09:21
Ô tô con
36A-719.94
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
186
08-08-2026 09:32
Ô tô con
36A-405.95
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
187
08-08-2026 11:16
Ô tô con
36B-384.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
188
08-08-2026 11:23
Ô tô con
36C-303.47
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
189
08-08-2026 11:32
Ô tô con
36K-212.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
190
08-08-2026 11:34
Xe tải
36C-489.29
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
191
08-08-2026 13:52
Ô tô con
36A-151.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
192
08-08-2026 13:57
Xe khách
36B-433.78
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
193
08-08-2026 14:28
Ô tô con
36A-329.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
194
08-08-2026 14:59
Ô tô con
36K-582.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
195
08-08-2026 17:01
Ô tô con
36K-260.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
196
08-08-2026 17:05
Ô tô con
36A-795.52
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
197
08-08-2026 17:14
Ô tô con
36A-558.54
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
198
08-08-2026 17:15
Ô tô con
36K-291.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
199
08-08-2026 17:49
Xe tải
36H-025.41
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
200
08-08-2026 17:50
Ô tô con
36A-791.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
201
08-08-2026 17:50
Ô tô con
36A-166.82
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
202
08-08-2026 17:57
Ô tô con
37A-478.49
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
203
09-08-2026 06:02
Ô tô con
36C-450.51
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
204
09-08-2026 06:16
Xe tải
36C-097.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
205
09-08-2026 06:18
Ô tô con
36A-520.46
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
206
09-08-2026 06:25
Ô tô con
30A-108.90
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
207
09-08-2026 06:53
Ô tô con
30A-836.15
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
208
09-08-2026 07:04
Ô tô con
56P-1361
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
209
09-08-2026 07:21
Ô tô con
36A-761.20
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
210
09-08-2026 07:27
Ô tô con
36A-150.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
211
09-08-2026 07:28
Ô tô con
36A-329.81
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
212
09-08-2026 07:51
Ô tô con
36A-196.79
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
213
09-08-2026 07:51
Ô tô con
36A-196.79
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ
214
09-08-2026 07:54
Ô tô con
36A-440.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
215
09-08-2026 07:59
Ô tô con
36C-474.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
216
09-08-2026 07:59
Ô tô con
36A-291.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
217
09-08-2026 08:19
Ô tô con
36A-156.44
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
218
09-08-2026 08:26
Ô tô con
36A-597.29
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
219
09-08-2026 08:36
Ô tô con
36A-162.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
220
09-08-2026 09:33
Ô tô con
36A-184.64
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
221
09-08-2026 10:01
Ô tô con
30H-931.56
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
222
09-08-2026 16:44
Ô tô con
36A-895.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
223
09-08-2026 16:48
Ô tô con
36A-468.52
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
224
09-08-2026 16:51
Ô tô con
36K-077.73
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
225
09-08-2026 17:06
Ô tô con
36A-254.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
226
09-08-2026 17:13
Ô tô con
15A-938.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
227
09-08-2026 17:15
Xe khách
36K-397.56
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
228
09-08-2026 17:22
Ô tô con
36A-976.02
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
229
09-08-2026 17:26
Ô tô con
36K-277.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
230
09-08-2026 17:55
Ô tô con
36A-370.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
231
09-08-2026 17:58
Ô tô con
36K-355.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
232
03-08-2026 08:47
Mô tô
(Xe máy)
36B7-450.00
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
233
03-08-2026 08:49
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-547.05
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
234
03-08-2026 08:50
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
235
03-08-2026 08:50
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
236
03-08-2026 08:51
Mô tô
(Xe máy)
36B7-290.31
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
237
03-08-2026 08:51
Mô tô
(Xe máy)
36B7-290.31
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
238
03-08-2026 08:53
Mô tô
(Xe máy)
36B5-255.39
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
239
03-08-2026 08:53
Mô tô
(Xe máy)
36B5-255.39
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
240
03-08-2026 08:53
Mô tô
(Xe máy)
36B3-858.02
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
241
03-08-2026 09:00
Mô tô
(Xe máy)
36BF-029.88
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
242
03-08-2026 09:06
Mô tô
(Xe máy)
36B1-717.03
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
243
03-08-2026 09:06
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
244
03-08-2026 09:06
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
245
03-08-2026 09:06
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
246
03-08-2026 09:07
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
247
03-08-2026 09:07
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
248
03-08-2026 09:07
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249
03-08-2026 09:07
Mô tô
(Xe máy)
36B7-360.91
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
250
03-08-2026 09:07
Mô tô
(Xe máy)
36B7-360.91
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
251
03-08-2026 09:26
Mô tô
(Xe máy)
36AE-508.58
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
252
04-08-2026 05:46
Mô tô
(Xe máy)
36B2-361.65
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
253
04-08-2026 06:02
Mô tô
(Xe máy)
36AC-525.07
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
254
04-08-2026 06:02
Mô tô
(Xe máy)
36FB-2624
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
255
04-08-2026 07:57
Mô tô
(Xe máy)
36L6-039.88
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
256
04-08-2026 07:58
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
257
04-08-2026 08:00
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-521.72
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
258
04-08-2026 08:00
Mô tô
(Xe máy)
36B3-595.95
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
259
04-08-2026 08:00
Mô tô
(Xe máy)
36B3-595.95
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
260
04-08-2026 08:01
Mô tô
(Xe máy)
36AB-559.00
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
261
04-08-2026 08:08
Mô tô
(Xe máy)
36B4-982.30
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
262
04-08-2026 08:08
Mô tô
(Xe máy)
36B4-982.30
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
263
04-08-2026 21:39
Mô tô
(Xe máy)
36AE-472.10
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
264
05-08-2026 06:43
Mô tô
(Xe máy)
36B6-471.27
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
265
05-08-2026 07:04
Mô tô
(Xe máy)
36P8-2959
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
266
05-08-2026 10:44
Mô tô
(Xe máy)
36B6-483.88
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
267
05-08-2026 10:45
Mô tô
(Xe máy)
36AB-422.63
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – Đại Lộ Hùng Vương (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
268
05-08-2026 10:48
Mô tô
(Xe máy)
36B1-442.40
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
269
05-08-2026 10:59
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-695.71
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
270
05-08-2026 13:50
Mô tô
(Xe máy)
36AE-401.78
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
271
05-08-2026 13:50
Mô tô
(Xe máy)
36AE-401.78
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
272
05-08-2026 14:02
Mô tô
(Xe máy)
36AC-000.56
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
273
05-08-2026 14:02
Mô tô
(Xe máy)
36B2-649.84
Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
274
05-08-2026 14:02
Mô tô
(Xe máy)
36B2-649.84
Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
275
05-08-2026 14:18
Mô tô
(Xe máy)
36B1-282.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
276
05-08-2026 14:18
Mô tô
(Xe máy)
36B1-282.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
277
05-08-2026 14:19
Mô tô
(Xe máy)
36AC-855.71
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
278
05-08-2026 14:19
Mô tô
(Xe máy)
36AC-855.71
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
279
05-08-2026 14:22
Mô tô
(Xe máy)
36AC-038.39
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
280
05-08-2026 14:23
Mô tô
(Xe máy)
36AS-058.36
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
281
05-08-2026 14:23
Mô tô
(Xe máy)
36AS0-5836
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
282
06-08-2026 07:07
Mô tô
(Xe máy)
36AC-714.75
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
283
06-08-2026 08:37
Mô tô
(Xe máy)
36B8-870.53
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
284
06-08-2026 08:39
Mô tô
(Xe máy)
36BF-021.17
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
285
06-08-2026 08:39
Mô tô
(Xe máy)
36AB-817.20
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp,), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
286
06-08-2026 08:43
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
287
06-08-2026 08:43
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
288
06-08-2026 08:44
Mô tô
(Xe máy)
36AD-499.35
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
289
06-08-2026 08:44
Mô tô
(Xe máy)
36AD-499.35
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
290
06-08-2026 08:46
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
291
06-08-2026 08:46
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
292
06-08-2026 08:48
Mô tô
(Xe máy)
36B5-441.52
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
293
06-08-2026 08:49
Mô tô
(Xe máy)
36AD-924.80
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
294
06-08-2026 08:49
Mô tô
(Xe máy)
36AD-924.80
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
295
06-08-2026 08:50
Mô tô
(Xe máy)
36C2-373.55
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
296
07-08-2026 07:00
Mô tô
(Xe máy)
36B4-517.27
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
297
07-08-2026 07:07
Mô tô
(Xe máy)
36AD-077.46
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
298
07-08-2026 07:07
Mô tô
(Xe máy)
36AD-077.46
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
299
07-08-2026 07:13
Mô tô
(Xe máy)
36AC-658.02
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
300
07-08-2026 10:42
Mô tô
(Xe máy)
36BF-025.45
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
301
07-08-2026 11:10
Mô tô
(Xe máy)
36F5-8789
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
302
07-08-2026 13:10
Mô tô
(Xe máy)
36B4-535.86
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
303
07-08-2026 14:52
Mô tô
(Xe máy)
36D1-554.27
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tay QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
304
08-08-2026 08:35
Mô tô
(Xe máy)
36R4-5588
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
305
08-08-2026 08:35
Mô tô
(Xe máy)
36R4-5588
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
306
08-08-2026 13:46
Mô tô
(Xe máy)
36B5-828.69
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168