Công an điều tra các giao dịch trên 10 tỷ đồng: Khởi tố Trần Thị Thiên 43 tuổi

Thiên bị khởi tố hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi qua hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Theo đó, vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài; ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện hai công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Vụ việc được Cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.