Nơi giá đất cả tỷ đồng mỗi m2, phường Sài Gòn có "khu rừng" được bảo tồn suốt hơn trăm năm, lọt top 8 thế giới, là mái nhà của nhiều động vật trong sách đỏ

Ở vị trí mà mỗi m2 mặt tiền luôn được định giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, kề cận những biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà hay Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn sừng sững như một "ốc đảo xanh" rộng gần 17 ha.

17 ha được lưu giữ trăm năm giữa lõi đất vàng tiền tỷ

Tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM Thảo Cầm Viên nằm trọn trong vùng lõi đô thị sầm uất bậc nhất cả nước. Tại khu vực này, quỹ đất từ lâu đã trở thành "hàng hiếm". Giá trị bất động sản ở mức cả tỷ đồng/m2.

Thảo Cầm Viên nằm giữa các tuyến phố sầm uất

Bao quanh bởi những trục đường tấp nập xe cộ, khuôn viên Thảo Cầm Viên lại mở ra một thế giới hoàn toàn đối lập. Gần 17 ha này đóng vai trò như một cỗ máy điều hòa khổng lồ, tạo nên vùng vi khí hậu trong lành cho toàn bộ khu vực trung tâm với thảm cỏ, hồ nước và khoảng 350 loài thân gỗ tỏa bóng mát quanh năm.

Di sản 160 năm tuổi và bộ sưu tập cây cổ thụ trăm năm

Ít ai biết rằng, khởi đầu của khu vườn bách thảo này xuất phát từ một vùng đất hoang phía đông bắc rạch Thị Nghè vào tháng 3/1864. Trải qua hơn 160 năm thăng trầm, Thảo Cầm Viên hiện được xếp vào hàng ngũ 8 vườn thú có tuổi đời lâu nhất hành tinh còn mở cửa đón khách.

Giá trị di sản của nơi đây không chỉ nằm ở con số năm tháng, mà hiện hữu rõ nét qua tầng tầng lớp lớp những tán cây đại thụ. Tính đến tháng 9/2026, toàn khuôn viên đã có tới 54 cây thuộc 19 loài được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Trong đó, xà cừ chiếm số lượng áp đảo với 22 cây, kế tiếp là 9 cây dầu rái đặc trưng của rừng nhiệt đới, cùng hàng loạt tên tuổi quý hiếm như gõ mật, sao đen, chì vẽ, giá tỵ, kơ nia hay cây tùng... Đa phần các cá thể cây này đều đã vượt mốc 100 tuổi, được ươm trồng từ những ngày đầu người Pháp quy hoạch Sài Gòn và chứng kiến trọn vẹn hành trình biến chuyển của đô thị.

"Mái nhà" của động vật quý hiếm và cỗ máy hút gần 5.000 khách mỗi ngày

Bên dưới tán rừng trăm tuổi là nơi trú ngụ của gần 2.000 cá thể động vật thuộc hơn 120 loài, với khoảng 100 loài nằm trong danh mục quý hiếm, nguy cấp. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của 4 cá thể voi châu Á – loài động vật chủ chốt của hệ sinh thái hiện chỉ còn chưa đầy 100 cá thể ngoài tự nhiên tại Việt Nam. Cùng với voi, các cá thể báo hoa mai Đông Dương hay chim công lục tại đây đều thuộc nhóm IB – nhóm động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, Thảo Cầm Viên còn ghi nhận những dấu mốc nhân giống tự nhiên ấn tượng, điển hình như đàn chim hồng hạc liên tục chào đón các cá thể non chào đời trong hai năm 2025 và 2026. Cùng với phân khu trảng cỏ xavan châu Phi của hươu cao cổ và ngựa vằn, nơi đây luôn duy trì sức hút văn hóa - sinh thái đặc biệt.

Chính giá trị trải nghiệm độc bản này đã tạo nên hiệu quả vận hành đáng kinh ngạc. Trong năm 2025, Thảo Cầm Viên ghi nhận hơn 1,8 triệu vé bán ra. Tính trung bình trên 365 ngày, mỗi ngày địa điểm này đón tới gần 5.000 lượt khách ghé thăm.