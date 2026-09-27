Công an thông báo: 412 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan Công an phát hiện trong tháng 9 tại các địa phương.
- Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168
- Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- Công an đề nghị hơn 300 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị chủ phương tiện chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.
Tại Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông công bố 306 lượt vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 9/8/2026. Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/9.
Các vi phạm được ghi nhận tại nhiều tuyến đường, nút giao trên địa bàn. Trong đó, nhiều trường hợp liên quan đến việc không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ô tô, chở người trên ô tô không thắt dây an toàn và người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Danh sách của Thanh Hóa cũng ghi nhận một số trường hợp sử dụng thiết bị điện tử khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Chi tiết danh sách vi phạm bao gồm:
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
01-08-2026 08:38
|
Ô tô con
36C-174.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
01-08-2026 13:07
|
Xe tải
88C-108.52
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
3
|
01-08-2026 14:54
|
Ô tô con
30H-585.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
4
|
01-08-2026 14:54
|
Ô tô con
36A-201.64
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
5
|
01-08-2026 15:11
|
Ô tô con
36A-502.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
6
|
01-08-2026 15:40
|
Ô tô con
30G-372.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
7
|
02-08-2026 08:14
|
Ô tô con
36D-000.27
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
8
|
02-08-2026 08:17
|
Ô tô con
36A-035.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
9
|
02-08-2026 08:37
|
Ô tô con
36A-203.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
10
|
02-08-2026 08:39
|
Ô tô con
35A-580.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
02-08-2026 08:42
|
Ô tô con
36A-446.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
12
|
02-08-2026 09:17
|
Xe khách
36H-129.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
13
|
02-08-2026 09:42
|
Ô tô con
61K-221.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
02-08-2026 09:43
|
Ô tô con
36A-616.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
15
|
02-08-2026 11:09
|
Xe tải
36C-002.29
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
16
|
02-08-2026 11:36
|
Ô tô con
36A-599.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
17
|
02-08-2026 13:03
|
Xe khách
36D-029.17
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
18
|
02-08-2026 14:00
|
Ô tô con
36A-489.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
19
|
02-08-2026 14:23
|
Ô tô con
51B-919.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
02-08-2026 14:45
|
Xe khách
36F-003.63
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
21
|
02-08-2026 15:09
|
Ô tô con
29H-467.07
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
22
|
02-08-2026 15:16
|
Ô tô con
36A-388.51
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
23
|
02-08-2026 15:20
|
Ô tô con
36A-717.04
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
24
|
02-08-2026 15:29
|
Ô tô con
30H-923.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
25
|
02-08-2026 15:29
|
Ô tô con
36K-194.84
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
26
|
02-08-2026 15:35
|
Ô tô con
36N-1270
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
27
|
02-08-2026 15:37
|
Ô tô con
36A-636.68
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
02-08-2026 16:02
|
Ô tô con
36D-014.20
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
29
|
02-08-2026 16:46
|
Ô tô con
36A-151.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
02-08-2026 17:16
|
Ô tô con
36K-190.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
02-08-2026 17:34
|
Xe khách
36A-042.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
32
|
03-08-2026 07:46
|
Ô tô con
36K-543.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
33
|
03-08-2026 08:15
|
Ô tô con
50H-405.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
34
|
03-08-2026 08:52
|
Ô tô con
36E-010.30
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
03-08-2026 09:14
|
Ô tô con
52S-4676
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
36
|
03-08-2026 10:53
|
Xe tải
36C-412.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
37
|
03-08-2026 11:40
|
Ô tô con
36K-501.51
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
38
|
03-08-2026 12:05
|
Ô tô con
36K-329.76
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
39
|
03-08-2026 14:32
|
Ô tô con
36A-282.88
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
03-08-2026 14:55
|
Ô tô con
88A-238.83
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
41
|
03-08-2026 14:58
|
Ô tô con
36A-000.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
42
|
03-08-2026 15:01
|
Ô tô con
36H-183.20
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
03-08-2026 15:39
|
Ô tô con
30G-882.71
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
44
|
03-08-2026 15:48
|
Ô tô con
18C-168.48
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
03-08-2026 16:04
|
Ô tô con
36A-960.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
46
|
03-08-2026 16:28
|
Xe tải
36B-339.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
47
|
03-08-2026 16:42
|
Xe khách
63D-001.82
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
48
|
03-08-2026 16:54
|
Ô tô con
36A-416.20
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
49
|
03-08-2026 16:55
|
Xe khách
16M-6843
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
50
|
03-08-2026 16:55
|
Xe khách
16M-6843
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
51
|
03-08-2026 17:25
|
Ô tô con
36A-244.06
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
03-08-2026 17:51
|
Ô tô con
36B-458.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
53
|
03-08-2026 17:59
|
Ô tô con
36A-837.79
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
54
|
03-08-2026 19:32
|
Ô tô con
36A-353.70
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
03-08-2026 21:38
|
Ô tô con
30E-377.44
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
56
|
04-08-2026 06:45
|
Ô tô con
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
57
|
04-08-2026 07:22
|
Ô tô con
36A-382.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
58
|
04-08-2026 08:11
|
Ô tô con
36N-3534
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
59
|
04-08-2026 08:32
|
Xe tải
36C-476.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
04-08-2026 09:59
|
Ô tô con
30L-429.99
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
04-08-2026 10:28
|
Ô tô con
36A-053.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
62
|
04-08-2026 10:41
|
Ô tô con
36K-695.05
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
63
|
04-08-2026 10:43
|
Xe tải
36C-083.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
64
|
04-08-2026 10:49
|
Ô tô con
36N-1802
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
65
|
04-08-2026 11:54
|
Xe tải
38C-085.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
66
|
04-08-2026 12:09
|
Xe tải
98C-262.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
67
|
04-08-2026 12:09
|
Xe tải
98C-262.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
68
|
04-08-2026 12:13
|
Ô tô con
30F-207.08
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
69
|
04-08-2026 12:13
|
Ô tô con
36A-029.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
70
|
04-08-2026 12:56
|
Ô tô con
36K-520.65
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
71
|
04-08-2026 13:12
|
Ô tô con
35A-014.04
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
72
|
04-08-2026 14:32
|
Ô tô con
30E-971.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
04-08-2026 15:38
|
Xe khách
36H-140.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
74
|
04-08-2026 15:45
|
Ô tô con
89A-836.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
04-08-2026 15:49
|
Ô tô con
36C-199.12
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
04-08-2026 15:51
|
Ô tô con
36A-257.77
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
04-08-2026 15:54
|
Ô tô con
36K-299.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
78
|
04-08-2026 16:03
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
79
|
04-08-2026 16:06
|
Ô tô con
36A-725.81
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
04-08-2026 17:04
|
Ô tô con
36A-107.29
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
81
|
04-08-2026 17:16
|
Ô tô con
36A-253.06
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
05-08-2026 05:07
|
Xe tải
35C-125.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
83
|
05-08-2026 07:02
|
Ô tô con
36A-074.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
84
|
05-08-2026 07:42
|
Ô tô con
36A-642.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
85
|
05-08-2026 07:45
|
Ô tô con
36A-047.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
86
|
05-08-2026 07:57
|
Ô tô con
36A-572.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
87
|
05-08-2026 08:20
|
Ô tô con
36D-012.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
88
|
05-08-2026 08:22
|
Ô tô con
99C-065.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
89
|
05-08-2026 08:57
|
Ô tô con
86A-174.50
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
90
|
05-08-2026 09:48
|
Ô tô con
36A-601.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
91
|
05-08-2026 10:17
|
Ô tô con
36A-472.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
92
|
05-08-2026 10:17
|
Ô tô con
36A-472.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
93
|
05-08-2026 10:30
|
Ô tô con
36A-053.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
94
|
05-08-2026 10:51
|
Ô tô con
36C-101.68
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
95
|
05-08-2026 11:28
|
Ô tô con
36A-120.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
96
|
05-08-2026 11:38
|
Ô tô con
20A-334.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
97
|
05-08-2026 12:22
|
Ô tô con
36K-870.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
98
|
05-08-2026 12:29
|
Xe khách
36B-002.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
99
|
05-08-2026 13:37
|
Ô tô con
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
100
|
05-08-2026 13:37
|
Ô tô con
36K-189.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
101
|
05-08-2026 13:41
|
Ô tô con
36A-382.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
102
|
05-08-2026 13:52
|
Ô tô con
36C-221.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
103
|
05-08-2026 14:27
|
Ô tô con
36C-291.24
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
05-08-2026 14:30
|
Ô tô con
36A-387.63
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
05-08-2026 14:41
|
Ô tô con
36A-371.52
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
106
|
05-08-2026 14:46
|
Xe khách
36H-097.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
107
|
05-08-2026 14:48
|
Ô tô con
29H-411.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
108
|
05-08-2026 14:48
|
Ô tô con
29H-411.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
109
|
05-08-2026 14:59
|
Ô tô con
16M-6843
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
110
|
05-08-2026 14:59
|
Ô tô con
16M-6843
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
111
|
05-08-2026 15:03
|
Ô tô con
36A-028.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
112
|
05-08-2026 15:29
|
Ô tô con
36K-124.18
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
113
|
05-08-2026 15:37
|
Ô tô con
36A-162.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
114
|
05-08-2026 16:04
|
Ô tô con
29H-467.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
115
|
05-08-2026 16:04
|
Ô tô con
36A-610.03
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
05-08-2026 16:08
|
Ô tô con
36B-382.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
117
|
05-08-2026 16:11
|
Ô tô con
36A-246.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
118
|
05-08-2026 16:19
|
Ô tô con
36K-270.91
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
119
|
05-08-2026 16:19
|
Ô tô con
36K-289.29
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
120
|
05-08-2026 16:30
|
Ô tô con
30A-924.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
05-08-2026 16:48
|
Ô tô con
36C-391.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
122
|
05-08-2026 16:59
|
Ô tô con
36A-421.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
123
|
05-08-2026 17:10
|
Ô tô con
36A-690.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
124
|
05-08-2026 17:24
|
Ô tô con
36A-284.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
125
|
05-08-2026 21:40
|
Ô tô con
36A-664.42
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
06-08-2026 06:54
|
Ô tô con
36K-852.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
127
|
06-08-2026 07:01
|
Ô tô con
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
128
|
06-08-2026 07:03
|
Ô tô con
36A-204.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
129
|
06-08-2026 07:07
|
Ô tô con
36B-554.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
130
|
06-08-2026 07:15
|
Ô tô con
30U-6782
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
131
|
06-08-2026 08:01
|
Ô tô con
36A-888.95
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
132
|
06-08-2026 08:09
|
Xe tải
36C-382.22
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
133
|
06-08-2026 08:17
|
Ô tô con
50LD-160.23
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
134
|
06-08-2026 08:52
|
Ô tô con
30A-836.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
135
|
06-08-2026 09:05
|
Ô tô con
36A-008.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
136
|
06-08-2026 09:09
|
Ô tô con
36A-416.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
137
|
06-08-2026 09:23
|
Ô tô con
36A-562.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
138
|
06-08-2026 09:24
|
Ô tô con
36A-533.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
139
|
06-08-2026 10:05
|
Ô tô con
36A-568.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
140
|
06-08-2026 10:14
|
Ô tô con
36A-813.22
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
141
|
06-08-2026 13:15
|
Ô tô con
36C-472.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
142
|
06-08-2026 14:31
|
Ô tô con
36M-5456
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
143
|
06-08-2026 15:59
|
Ô tô con
36K-109.24
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
144
|
06-08-2026 16:02
|
Ô tô con
36A-179.83
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
145
|
06-08-2026 16:10
|
Ô tô con
30B-055.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
146
|
06-08-2026 16:22
|
Ô tô con
36D-012.92
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
147
|
06-08-2026 17:01
|
Xe tải
36C-506.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
148
|
07-08-2026 07:16
|
Ô tô con
36A-597.77
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
149
|
07-08-2026 07:21
|
Xe khách
36D-013.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
150
|
07-08-2026 07:24
|
Ô tô con
36A-125.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
151
|
07-08-2026 07:47
|
Ô tô con
36A-647.68
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
152
|
07-08-2026 08:00
|
Ô tô con
36H-157.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
153
|
07-08-2026 08:11
|
Ô tô con
36A-893.65
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
154
|
07-08-2026 08:29
|
Ô tô con
36H-192.82
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
07-08-2026 08:47
|
Xe tải
29H-307.46
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
156
|
07-08-2026 10:05
|
Ô tô con
36B-432.05
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
157
|
07-08-2026 11:10
|
Ô tô con
36A-282.91
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
158
|
07-08-2026 11:36
|
Ô tô con
51A-725.77
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
159
|
07-08-2026 13:32
|
Ô tô con
36A-440.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
160
|
07-08-2026 13:58
|
Ô tô con
36N-2667
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
161
|
07-08-2026 14:38
|
Ô tô con
36K-081.47
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
162
|
07-08-2026 14:59
|
Ô tô con
36A-646.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
163
|
07-08-2026 15:03
|
Ô tô con
30L-261.56
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
164
|
07-08-2026 15:05
|
Ô tô con
36M-2003
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
165
|
07-08-2026 15:48
|
Ô tô con
36A-592.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
166
|
07-08-2026 16:26
|
Ô tô con
36A-088.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
167
|
07-08-2026 16:26
|
Ô tô con
36A-088.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
168
|
07-08-2026 17:00
|
Ô tô con
36A-898.28
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
169
|
07-08-2026 17:03
|
Ô tô con
36B-374.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
170
|
07-08-2026 17:04
|
Ô tô con
36A-039.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
171
|
07-08-2026 17:06
|
Ô tô con
36K-975.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
172
|
07-08-2026 17:13
|
Ô tô con
36K-290.10
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
173
|
07-08-2026 17:43
|
Ô tô con
36K-001.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
174
|
07-08-2026 18:27
|
Xe tải
36B-345.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
175
|
07-08-2026 18:27
|
Xe tải
36B-345.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
176
|
08-08-2026 06:34
|
Ô tô con
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
177
|
08-08-2026 07:06
|
Ô tô con
88A-547.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
178
|
08-08-2026 07:13
|
Ô tô con
36A-120.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
179
|
08-08-2026 07:56
|
Xe khách
36H-097.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
180
|
08-08-2026 08:35
|
Ô tô con
36M-3975
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
181
|
08-08-2026 09:05
|
Xe khách
36C-206.81
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
182
|
08-08-2026 09:05
|
Xe khách
36C-206.81
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
183
|
08-08-2026 09:11
|
Xe khách
36D-000.04
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
184
|
08-08-2026 09:21
|
Ô tô con
36A-719.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
185
|
08-08-2026 09:21
|
Ô tô con
36A-719.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
186
|
08-08-2026 09:32
|
Ô tô con
36A-405.95
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
187
|
08-08-2026 11:16
|
Ô tô con
36B-384.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
188
|
08-08-2026 11:23
|
Ô tô con
36C-303.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
189
|
08-08-2026 11:32
|
Ô tô con
36K-212.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
190
|
08-08-2026 11:34
|
Xe tải
36C-489.29
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
191
|
08-08-2026 13:52
|
Ô tô con
36A-151.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
192
|
08-08-2026 13:57
|
Xe khách
36B-433.78
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
193
|
08-08-2026 14:28
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
194
|
08-08-2026 14:59
|
Ô tô con
36K-582.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
195
|
08-08-2026 17:01
|
Ô tô con
36K-260.21
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
196
|
08-08-2026 17:05
|
Ô tô con
36A-795.52
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
197
|
08-08-2026 17:14
|
Ô tô con
36A-558.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
198
|
08-08-2026 17:15
|
Ô tô con
36K-291.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
199
|
08-08-2026 17:49
|
Xe tải
36H-025.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
200
|
08-08-2026 17:50
|
Ô tô con
36A-791.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
201
|
08-08-2026 17:50
|
Ô tô con
36A-166.82
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
202
|
08-08-2026 17:57
|
Ô tô con
37A-478.49
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
203
|
09-08-2026 06:02
|
Ô tô con
36C-450.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
204
|
09-08-2026 06:16
|
Xe tải
36C-097.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
205
|
09-08-2026 06:18
|
Ô tô con
36A-520.46
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
206
|
09-08-2026 06:25
|
Ô tô con
30A-108.90
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
207
|
09-08-2026 06:53
|
Ô tô con
30A-836.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
208
|
09-08-2026 07:04
|
Ô tô con
56P-1361
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
209
|
09-08-2026 07:21
|
Ô tô con
36A-761.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
210
|
09-08-2026 07:27
|
Ô tô con
36A-150.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
211
|
09-08-2026 07:28
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
212
|
09-08-2026 07:51
|
Ô tô con
36A-196.79
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
213
|
09-08-2026 07:51
|
Ô tô con
36A-196.79
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ
|
214
|
09-08-2026 07:54
|
Ô tô con
36A-440.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
215
|
09-08-2026 07:59
|
Ô tô con
36C-474.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
216
|
09-08-2026 07:59
|
Ô tô con
36A-291.05
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
217
|
09-08-2026 08:19
|
Ô tô con
36A-156.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
218
|
09-08-2026 08:26
|
Ô tô con
36A-597.29
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
219
|
09-08-2026 08:36
|
Ô tô con
36A-162.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
220
|
09-08-2026 09:33
|
Ô tô con
36A-184.64
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
221
|
09-08-2026 10:01
|
Ô tô con
30H-931.56
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
222
|
09-08-2026 16:44
|
Ô tô con
36A-895.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
223
|
09-08-2026 16:48
|
Ô tô con
36A-468.52
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
224
|
09-08-2026 16:51
|
Ô tô con
36K-077.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
225
|
09-08-2026 17:06
|
Ô tô con
36A-254.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
226
|
09-08-2026 17:13
|
Ô tô con
15A-938.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
227
|
09-08-2026 17:15
|
Xe khách
36K-397.56
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
228
|
09-08-2026 17:22
|
Ô tô con
36A-976.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
229
|
09-08-2026 17:26
|
Ô tô con
36K-277.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
230
|
09-08-2026 17:55
|
Ô tô con
36A-370.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
231
|
09-08-2026 17:58
|
Ô tô con
36K-355.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
232
|
03-08-2026 08:47
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-450.00
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
233
|
03-08-2026 08:49
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-547.05
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
234
|
03-08-2026 08:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
235
|
03-08-2026 08:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
236
|
03-08-2026 08:51
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-290.31
|
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
237
|
03-08-2026 08:51
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-290.31
|
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
238
|
03-08-2026 08:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-255.39
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
239
|
03-08-2026 08:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-255.39
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
240
|
03-08-2026 08:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-858.02
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
241
|
03-08-2026 09:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-029.88
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
242
|
03-08-2026 09:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-717.03
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
243
|
03-08-2026 09:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
244
|
03-08-2026 09:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
245
|
03-08-2026 09:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36AK-026.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
246
|
03-08-2026 09:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
247
|
03-08-2026 09:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
248
|
03-08-2026 09:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-236.24
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
249
|
03-08-2026 09:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-360.91
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
250
|
03-08-2026 09:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-360.91
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
251
|
03-08-2026 09:26
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-508.58
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
252
|
04-08-2026 05:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-361.65
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
253
|
04-08-2026 06:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-525.07
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
254
|
04-08-2026 06:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36FB-2624
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
255
|
04-08-2026 07:57
|
Mô tô
(Xe máy)
36L6-039.88
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
256
|
04-08-2026 07:58
|
Mô tô
(Xe máy)
36F2-9475
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
257
|
04-08-2026 08:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-521.72
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
258
|
04-08-2026 08:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-595.95
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
259
|
04-08-2026 08:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-595.95
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
260
|
04-08-2026 08:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-559.00
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
261
|
04-08-2026 08:08
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-982.30
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
262
|
04-08-2026 08:08
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-982.30
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
263
|
04-08-2026 21:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-472.10
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
264
|
05-08-2026 06:43
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-471.27
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
265
|
05-08-2026 07:04
|
Mô tô
(Xe máy)
36P8-2959
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
266
|
05-08-2026 10:44
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-483.88
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
267
|
05-08-2026 10:45
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-422.63
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – Đại Lộ Hùng Vương (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
268
|
05-08-2026 10:48
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-442.40
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
269
|
05-08-2026 10:59
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-695.71
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
270
|
05-08-2026 13:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-401.78
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
271
|
05-08-2026 13:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-401.78
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
272
|
05-08-2026 14:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-000.56
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
273
|
05-08-2026 14:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-649.84
|
Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
274
|
05-08-2026 14:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-649.84
|
Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
|
275
|
05-08-2026 14:18
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-282.84
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
276
|
05-08-2026 14:18
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-282.84
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
277
|
05-08-2026 14:19
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-855.71
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
278
|
05-08-2026 14:19
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-855.71
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
279
|
05-08-2026 14:22
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-038.39
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
280
|
05-08-2026 14:23
|
Mô tô
(Xe máy)
36AS-058.36
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
281
|
05-08-2026 14:23
|
Mô tô
(Xe máy)
36AS0-5836
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
282
|
06-08-2026 07:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-714.75
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
283
|
06-08-2026 08:37
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-870.53
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
284
|
06-08-2026 08:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-021.17
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
285
|
06-08-2026 08:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-817.20
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp,), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
286
|
06-08-2026 08:43
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
287
|
06-08-2026 08:43
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
288
|
06-08-2026 08:44
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-499.35
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
289
|
06-08-2026 08:44
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-499.35
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
290
|
06-08-2026 08:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
291
|
06-08-2026 08:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-770.18
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
292
|
06-08-2026 08:48
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-441.52
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
293
|
06-08-2026 08:49
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-924.80
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
294
|
06-08-2026 08:49
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-924.80
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
295
|
06-08-2026 08:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36C2-373.55
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
296
|
07-08-2026 07:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-517.27
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
297
|
07-08-2026 07:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-077.46
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
298
|
07-08-2026 07:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-077.46
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
299
|
07-08-2026 07:13
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-658.02
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
300
|
07-08-2026 10:42
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-025.45
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
301
|
07-08-2026 11:10
|
Mô tô
(Xe máy)
36F5-8789
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
302
|
07-08-2026 13:10
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-535.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
303
|
07-08-2026 14:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36D1-554.27
|
Hoàng Nghiêu - Đường tránh tay QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
304
|
08-08-2026 08:35
|
Mô tô
(Xe máy)
36R4-5588
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
305
|
08-08-2026 08:35
|
Mô tô
(Xe máy)
36R4-5588
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
306
|
08-08-2026 13:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-828.69
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)
Cơ quan chức năng cho biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp giải quyết.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông. Người dân cũng có thể tra cứu phương tiện vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic.
Đối với các trường hợp thuộc danh sách của Thanh Hóa, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vi phạm, chủ phương tiện hoặc người có liên quan được yêu cầu đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc trụ sở Công an địa phương nơi cư trú để giải quyết.
Nếu quá thời hạn mà chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan không đến giải quyết, hoặc Phòng Cảnh sát giao thông chưa nhận được thông báo về kết quả xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Bên cạnh đó tại Hưng Yên, 106 lượt phương tiện cũng vừa được công bố là vi phạm giao thông và bị xử lý phạt nguội trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2026.
Trong số này, lực lượng chức năng qua hệ thống camera giám sát phát hiện 9 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hưng Yên cũng ghi nhận 79 lượt phương tiện chạy quá tốc độ, gồm 46 ô tô và 33 mô tô. Ngoài ra, 12 lượt phương tiện bị phát hiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu và 6 lượt phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.
Và qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 6 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.