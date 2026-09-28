Việt Nam có dòng suối nước nóng tự nhiên 105 độ C, có thể luộc chín trứng gà chỉ trong 5-7 phút

Dòng suối này đã lập kỷ lục suối có độ sôi cao nhất Việt Nam với nhiệt độ lên tới 105 độ C, được bảo tồn và phát triển trong khu nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản.

Ngay giữa dải đất miền Trung nắng gió, có một dòng suối tự nhiên sở hữu mức nhiệt được công bố lên tới 105 độ C. Đó là suối Bang, nơi những mạch nước nóng trào lên từ lòng đất, tỏa hơi giữa những tán rừng xanh.

Dòng suối nằm tại bản Bang, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, trước đây thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cách khu vực Đồng Hới khoảng 50 km về phía tây nam.

Điều khiến suối Bang trở nên đặc biệt nằm ở nguồn khoáng nóng vượt ngưỡng 100 độ C. Ngày 14/8/2023, tại lễ khai trương Bang Onsen Spa & Resort, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận cho suối Bang với kỷ lục suối có độ sôi cao nhất Việt Nam.

Nhiệt độ cao bất thường của suối Bang được lý giải là do nguồn nước nằm trên một đứt gãy địa chất sâu. Nguồn nước ngầm được đun nóng bởi các khối magma dưới lòng đất, rồi theo những khe nứt trào lên bề mặt. Chính nhờ nguồn gốc từ sâu trong vỏ Trái Đất, nguồn nước này chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ đậm đặc.

Điều đặc biệt là dù nhiệt độ tại đây nóng đến mức có thể gây bỏng, nhưng thảm thực vật xung quanh vẫn xanh tốt, tạo nên nét tương phản giữa dòng khoáng nóng và cảnh quan rừng núi.

Một trải nghiệm thú vị được nhắc đến khi tới suối Bang là luộc trứng bằng nước khoáng nóng. Giỏ trứng được ngâm tại điểm nước nóng, sau vài phút có thể lấy ra thưởng thức. Theo kinh nghiệm được du khách chia sẻ, khoảng 5–7 phút là thời gian để trứng đạt độ lòng đào. Hoạt động này giúp du khách hình dung rõ hơn sức nóng của dòng nước ngay dưới chân mình.

Tuy nhiên, mức 105 độ C thuộc về nguồn khoáng, không phải nhiệt độ tại các bể ngâm. Theo hướng dẫn dịch vụ của Bang Onsen, nước trong bể khoáng nóng phục vụ khách có nhiệt độ 38–42 độ C. Bên cạnh đó là hồ khoáng lạnh 16–18 độ C cùng hệ thống phòng xông hơi.

Suối Bang được bảo tồn và phát triển trong khuôn viên của Bang Onsen Spa & Resort - không gian nghỉ dưỡng mang phong cách kiến trúc Nhật Bản.

Công trình đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục dự án chủ yếu, gồm: Khu Bang Village, khu vực ngâm khoáng công cộng An Bai Village, khu dịch vụ tắm khoáng nóng Cây Bông Village với hệ thống phòng nghỉ dưỡng, hội thảo, nhà hàng cùng các khu chức năng tắm khoáng, ngâm khoáng trong nhà và ngoài trời…