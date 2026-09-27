Việt Nam có suối nước nóng tự nhiên gần 90°C, nơi trứng gà chỉ mất 10 phút để chín: Hơn 22.000 tỷ đồng dự kiến đầu tư vào khu vực rộng hơn 105 ha

Từng được phát hiện từ năm 1957, suối nước nóng Bưng Thị vẫn gần như nguyên sơ sau nhiều thập kỷ. Nay, khu vực này được quy hoạch thành điểm du lịch quy mô hơn 105 ha tại Lâm Đồng.

Giữa vùng rừng thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, suối nước nóng Bưng Thị có nguồn nước phun lên gần 90°C. Một khảo sát địa chất từng xác định, đây là nguồn nước khoáng silic, rất nóng; trứng gà ngâm khoảng 10 phút có thể chín hồng đào. Hiện khu vực này đang được chuẩn bị cho một dự án du lịch có tổng vốn hơn 22.132 tỷ đồng.

Suối nước nóng Bưng Thị nằm trong khu vực Tà Kóu, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, nguồn nước nóng tự nhiên từ lòng đất chảy ra với nhiệt độ gần 90°C. Trong chuyến khảo sát thực địa vào tháng 7/2025, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chứng kiến việc dùng nguồn nước này để luộc trứng.

Vị trí suối nước nóng Bưng Thị.

Theo thông tin được công bố từ kết quả khảo sát địa chất, Bưng Thị đã được nhà khoa học Pháp H. Fontaine phát hiện từ năm 1957. Đến năm 1992, Đoàn Địa chất 705 (thuộc Liên đoàn Địa chất thủy văn - địa chất công trình) tiến hành khoan, bơm nước thí nghiệm và lấy mẫu phân tích.

Kết quả xác định đây là nguồn nước dạng xuất lộ. Nước nóng chảy ra từ bờ một con suối khiến trên một đoạn dài khoảng 20-30 m xuất hiện hai dòng nước có nhiệt độ khác biệt rõ rệt, một bên nóng và một bên lạnh.

Đoàn Địa chất 705 cũng kết luận, nguồn nước có thành phần clorur natri, calci, mức khoáng hóa từ vừa đến cao và được xếp loại nước khoáng silic, rất nóng. Một thử nghiệm được các cơ quan báo chí ghi nhận cho thấy chỉ cần ngâm trứng gà trong dòng nước nóng khoảng 10 phút là trứng chín hồng đào.

Điểm đáng chú ý của Bưng Thị không chỉ nằm ở nhiệt độ nguồn nước. Khu vực này còn nằm giữa không gian rừng Tà Kóu, trong khi từ Bưng Thị có thể kết nối với các điểm đến khác tại khu vực phía Đông Nam Lâm Đồng như núi Tà Kóu và biển Kê Gà. Hiện nguồn suối hiện vẫn gần như nguyên sơ và chưa được đầu tư khai thác quy mô lớn.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng tại khu vực lỗ khoan suối nước nóng.

Sau nhiều năm chưa thể triển khai dự án, Bưng Thị đang bước sang một giai đoạn mới. Tháng 2/2026, tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 22.132 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 105 ha và được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Diện tích nêu trên nằm trong 53 lô rừng thuộc một phần các tiểu khu 302A, 302B và ngoài hệ thống tiểu khu (ngoài quy hoạch lâm nghiệp).

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 65,56 ha rừng để thực hiện dự án. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 xác định rõ diện tích rừng được phép chuyển mục đích và phạm vi thực hiện dự án tại xã Tân Thành.

Đến tháng 8/2026, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện các phần việc liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, định giá rừng, bồi thường và xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu xã Tân Thành phối hợp xử lý phần mặt bằng còn lại và hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng trong tháng 8.

Một thông tin khác cho thấy, Bưng Thị cũng đang được đặt trong quy hoạch phát triển lớn hơn của khu vực Tà Kóu - Bưng Thị - Sông Phan. Theo phương án được công bố, tổ hợp này gồm nhiều dự án thành phần liên quan đến du lịch, dân cư, nghỉ dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ.

Như vậy, từ một điểm suối nóng còn khá hoang sơ, nơi du khách có thể thử luộc trứng bằng nước tự nhiên, Bưng Thị đang được đặt trước một bước chuyển lớn về quy mô đầu tư.