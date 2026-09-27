Doanh nghiệp của đại gia Khoa ‘khàn’ được giao 273ha đất làm siêu dự án đa mục tiêu 60.000 tỷ đồng tại phía Bắc Hà Nội

Hà Nội vừa có quyết định giao hơn 273 ha đất tại xã Thư Lâm và Đông Anh cho CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng.

UBND TP Hà Nội mới đây đã có quyết định giao 273,3 ha đất (đợt 2) tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

Theo đó, vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 thuộc Hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2026.

Trong 273,3 ha đất được giao, có 38,4 ha đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm nhà ở cao tầng và thấp tầng; 34 ha đất xây dựng nhà ở tái định cư, trong đó có hơn 8 ha đất nhà ở tái định cư cao tầng và 26 ha đất nhà ở tái định cư thấp tầng…

UBND TP Hà Nội yêu cầu CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố và Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các sở, ngành gồm Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các cơ quan liên quan và Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Trước đó vào tháng 2, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh đã được khởi công với tổng vốn ban đầu hơn 60.000 tỷ đồng. Đến ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị và chia thành 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Thư Lâm với diện tích khoảng 373,4 ha. Dự án này đã được duyệt quy hoạch 1/500, bao bọc bởi KCN Đông Anh ở phía bắc, giáp đường vành đai 3 ở phía nam, giáp đường Kinh Nỗ ở phía tây, giáp Khu đô thị Liên Hà và CCN Liên Hà ở phía đông.

Quy mô dân số khoảng 99.470 người. Trong cơ cấu sử dụng đất sẽ bố trí hơn 40 ha đất dịch vụ công cộng và hơn 282 ha đất đơn vị ở. Hạng mục chính gồm khu chung cư (22 ha) cao tối đa 40 tầng, khu nhà ở liền kề (88 ha) cao tối đa 5 tầng cùng các công trình dịch vụ thương mại công cộng (13 ha) cao 5 - 6 tầng, công trình thương mại đơn vị ở (1 ha) cao 5 - 6 tầng...

Dự án thành phần 1 được chia thành hai phân kỳ, bao gồm phân kỳ 1 (156 ha) và phân kỳ 2 (hơn 217 ha). Tổng mức đầu tư tạm tính 41.800 tỷ đồng.

Hai dự án thành phần còn lại là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh (diện tích 363,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 42.000 tỷ đồng) và Nút giao đường Vành đai 3 - đường TD8.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Khoa nắm 40%. Ông Khoa đang đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Ngày 5/2, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng, sau đó đến ngày 22/6 tiếp tục tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã thông qua việc tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Cụ thể, HPG đăng ký mua 799,5 triệu cổ phần do Sông Hồng phát hành, tương ứng giá trị 7.995 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát sẽ sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Đồng thời, HĐQT giao ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Phát – làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Theo phương án tăng vốn, sau khi hoàn tất đợt chào bán, bao gồm phần cổ phần do Hòa Phát đăng ký mua, vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng dự kiến tăng từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với hiện tại.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, tương ứng tăng 26.650 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ phần vốn tăng thêm được góp bằng tài sản, không phải tiền mặt.