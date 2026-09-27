Người dân sinh sống ở đâu có chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước?

Địa phương này thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản.

Chợ nổi Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bazantravel)

﻿Vĩnh Long là địa phương có mức sống rẻ nhất cả nước

Theo số liệu Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) do Cục Thống kê công bố mới nhất, Vĩnh Long là địa phương có mức sống rẻ nhất cả nước, với chỉ số SCOLI năm 2025 bằng 91,47% Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của địa phương này so với Thủ đô dao động trong khoảng từ 75,79% đến 114,99%.

Vĩnh Long thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản. Địa phương có nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, góp phần giữ giá nhiều mặt hàng thiết yếu ở mức thấp.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển ở mức vừa phải, nhu cầu tiêu dùng không cao, giúp mặt bằng giá hàng hoá và dịch vụ ổn định.

Vĩnh Long có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước, với 91,47% (Ảnh: Cục Thống kê)

Cơ quan Thống kê chỉ ra, nhìn chung, giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; bưu chính, viễn thông; dịch vụ giáo dục, chi phí giải trí và du lịch đều ở mức thấp là các yếu tố chính khiến giá bình quân của Vĩnh Long thấp nhất cả nước.

Bên cạnh Vĩnh Long, bốn địa phương cũng thuộc nhóm có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước là Gia Lai (92,62%), Cà Mau (92,97%), Quảng Trị (92,99%) và Tây Ninh (93,51%).

﻿Kinh tế tỉnh Vĩnh Long đang phát triển ra sao?

Vĩnh Long có diện tích tự nhiên sau sáp nhập trên 6.296km², là địa phương có diện tích lớn thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Xét trên dân số, Vĩnh Long cũng đứng thứ ba khu vực, với quy mô hơn 4,2 triệu dân.

Về tình hình kinh tế, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 5,84%, xếp thứ 34/34 tỉnh, thành phố, đóng góp 1,37% vào tăng trưởng chung.

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3,02%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,92%; khu vực dịch vụ tăng 8,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,79%.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 82,25 triệu đồng/người/năm (tương đương khoảng 3.500 USD), tăng 12,89% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 70.928 tỷ đồng, tăng 17,2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.660 triệu USD, tăng 17,35%.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh thông tin, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 76,6% dự toán năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,27%, lũy kế 8 tháng tăng 9,45% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,34% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,2 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 1,4 tỷ USD.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8, được tổ chức vào ngày 11/9, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, các cơ quan nghiên cứu, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các dự án năng lượng sạch.