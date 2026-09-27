Nguyễn Thị Thùy SN 1984 chuyển khoản 20.000.000 đồng vào tài khoản của 1 người phụ nữ ở Cần Thơ: Công an rà soát giao dịch

Mới đây, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1984, trú tại xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhận lại 20 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, chị Thùy hiện là công nhân tại một nhà máy ở Tây Ninh. Trong lúc thực hiện giao dịch, do nhập nhầm số tài khoản và không kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận, chị đã chuyển 20 triệu đồng cho một người không quen biết.

Sau khi phát hiện nhầm lẫn, trong lúc bối rối, chị Thùy liên tục chuyển thêm các khoản tiền nhỏ vào tài khoản trên, lần lượt 20.000 đồng, 10.000 đồng, 5.000 đồng và 2.000 đồng. Ở mỗi giao dịch, chị đều ghi kèm số điện thoại với mong muốn người nhận liên hệ để trao đổi và hoàn trả số tiền.

Người nhận được số tiền chuyển khoản nhầm đã hỗ trợ chị Thùy (bìa phải) nhận lại đầy đủ số tiền dù phải tạm ngưng công việc của mình

Tuy nhiên, việc bất ngờ nhận 20 triệu đồng rồi liên tiếp nhận thêm nhiều khoản tiền nhỏ từ một người lạ khiến chủ tài khoản lo lắng. Người này đã trình báo Công an phường Tân An để được hướng dẫn giải quyết. Chị Thùy cũng liên hệ cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ nhận lại số tiền.

Sau khi nắm được vụ việc, Công an phường Tân An hướng dẫn hai bên liên hệ và thống nhất gặp nhau tại trụ sở Công an phường. Khi người nhận tiền đề nghị gặp mặt, chị Thùy từ Tây Ninh di chuyển đến Cần Thơ để trực tiếp trao đổi.

Qua giải thích, hướng dẫn của cán bộ Công an phường, người nhận tiền hiểu rõ sự việc và đồng ý phối hợp hoàn trả. Hai bên thống nhất chuyển trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm, bao gồm cả các khoản tiền nhỏ mà chị Thùy chuyển thêm sau đó để tìm cách liên lạc.

Dù phải tạm ngưng công việc để giải quyết sự việc ngoài ý muốn, người nhận tiền vẫn thiện chí phối hợp, giúp chị Thùy nhận lại đầy đủ tài sản.

Trước đó, Công an phường Tân An cũng từng hỗ trợ anh Lê Huy Thanh, cư trú tại Đồng Nai, nhận lại 464 triệu đồng chuyển nhầm. Qua những vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trong trường hợp chuyển nhầm tiền, người chuyển nên bình tĩnh liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn. Việc liên tục chuyển thêm các khoản tiền nhỏ kèm lời nhắn trong lúc bối rối có thể khiến người nhận lo ngại, từ đó làm quá trình liên hệ và hoàn trả tiền trở nên phức tạp hơn.

Với vụ việc tại phường Tân An, sự hỗ trợ của lực lượng công an đã giúp cả người chuyển nhầm và người nhận tiền giải tỏa lo lắng, thống nhất phương án xử lý và hoàn tất việc trả lại tài sản.

(Theo Công an TP Cần Thơ)