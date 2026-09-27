Thu hồi căn hộ tại 6 cư xá Thanh Đa

Người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công theo quy định pháp luật về nhà ở thuộc diện bị thu hồi được hưởng các chính sách về di dời, hỗ trợ, bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư.

UBND TPHCM ban hành quyết định về thu hồi nhà ở thuộc tài sản công thuộc tài sản công tại 6 lô số chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI), cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Lý do, căn hộ thuộc tài sản công thuộc diện phải di dời, thu hồi theo quy định tại Điều 23, khoản 3 Điều 24 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ và điểm g khoản 1 Điều 127 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

TPHCM thu hồi nhà ở thuộc tài sản công thuộc tài sản công tại 6 lô số chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI), cư xá Thanh Đa. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công theo quy định pháp luật về nhà ở thuộc diện bị thu hồi được hưởng các chính sách về di dời, hỗ trợ, bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư sau khi cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Nghị định số 95/2024/NĐCP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Người sử dụng căn hộ thuộc tài sản công có trách nhiệm bàn giao nhà theo hiện trạng cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng nhà (nếu có) theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện dự án. Việc hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt tại quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm 8 lô số Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng được giao phối hợp với UBND phường Bình Quới, Công an phường Bình Quới, Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện dự án, hoàn thành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này, kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật

Cư xá Thanh Đa được khởi công từ khoảng năm 1968 - 1972 và hoàn thiện các hạng mục chính trước năm 1975, gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng là khu nhà ở hiện đại bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.

Cư xá Thanh Đa được quản lý theo các lô số (gồm 8 lô) và lô chữ (15 lô). Ảnh: Nguyễn Tiến.

Cư xá có quy hoạch theo kiểu nhiều khu nhà trong một không gian gồm các công trình công cộng như trường học, phòng khám, nhà văn hóa, chợ, công viên…

Cư xá Thanh Đa được quản lý theo các lô số (gồm 8 lô) và lô chữ (15 lô). Từ kết quả kiểm định cho thấy nhiều chung cư lô số không còn an toàn để ở. Năm 2017, UBND TPHCM giao Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số (gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11) tọa lạc trên khu đất có quy mô 73.211 m2.

Trong đó 2 lô chung cư số 4 và 6 đã giải tỏa di dời xong trước đây. Theo quy hoạch, diện tích đất 2 lô này sẽ xây dựng hai tòa nhà tái định cư tại chỗ gồm 1.750 căn hộ. Tuy nhiên do nhiều vướng mắc về pháp lý đất đai, nhà ở nên dự án được triển khai khá chậm. Khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở 2024 tháo gỡ các vướng mắc, tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư (số 20) được phê duyệt.

Tại cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa có 1.353 hộ dân (bao gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 352 hộ thuộc sở hữu nhà nước). Đến nay đã có 81% số hộ đồng ý bồi thường, tái định cư, di dời.

Theo quyết định di dời đã được UBND phường Bình Quới ban hành, giữa tháng 8/2026 là thời hạn toàn bộ các hộ dân phải di dời. Phường đã lập 6 tổ công tác để vận động các hộ còn lại.