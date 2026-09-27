Chợ hơn 140 tỷ “ế ẩm”, loay hoay tìm tiểu thương sau 7 năm hoạt động

Theo ông Đức, nguyên nhân chủ yếu là dân cư quanh khu vực còn thưa, nhu cầu kinh doanh chưa cao. Bên cạnh đó, hình thức mua bán trực tuyến phát triển cũng ảnh hưởng đến hoạt động của chợ truyền thống. “Các khu dân cư mới đang hình thành. Khi dân cư đông hơn thì khả năng sẽ có nhiều người có nhu cầu thuê ki-ốt hơn”, ông Đức nói.