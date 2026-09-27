Công an xác minh số tiền 32 triệu đồng có liên quan tới Trịnh Minh Cảnh SN 1984

Công an địa phương kịp thời rà soát, xác minh nguồn gốc số tiền được 2 học sinh nhặt được.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an xã Đông Anh vừa hỗ trợ người dân xác minh thông tin số tiền lớn bị thất lạc trên địa bàn. Cụ thể, ngày 23/9/2026, hai cháu Nguyễn Hoài An (sinh năm 2015, học sinh Trường THCS Xuân Canh) và em trai Nguyễn Đức Huy Hoàng (sinh năm 2017, học sinh Trường Tiểu học Đông Hội), cùng trú tại 1 chung cư ở Đông Hội, xã Đông Anh, đã nhặt được số tiền 32 triệu đồng. Ngay sau đó, hai cháu mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Đông Anh giao nộp, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Anh đã tiến hành xác minh và xác định chủ nhân số tiền là anh Trịnh Minh Cảnh, sinh năm 1984, trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Công an xã Đông Anh đã liên hệ và trao trả toàn bộ 32 triệu đồng cho anh Cảnh. Nhận lại tài sản, anh Cảnh bày tỏ sự xúc động, cảm ơn hai cháu cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã giúp anh tìm lại số tiền bị đánh rơi.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Hai cháu nhỏ giao nộp số tiền lớn đã nhặt được cho cơ quan Công an.

Dù tuổi còn nhỏ, hai cháu Nguyễn Hoài An và Nguyễn Đức Huy Hoàng đã có hành động rất đáng trân trọng khi chủ động mang số tiền nhặt được đến cơ quan Công an, nhờ tìm người đánh rơi để trao trả. Việc làm của hai cháu không chỉ thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm mà còn là hình ảnh đẹp, đáng biểu dương và lan tỏa trong lứa tuổi học sinh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội