Công an kiểm tra quán cà phê lúc 15 giờ 30 phút, tạm giữ số tiền 4 triệu đồng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 04 đối tượng đang có hành vi đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền.

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày 24/9, Công an xã Tân Bình đã kịp thời phát hiện, triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám ăn thua bằng tiền tại quán cà phê M.D, thuộc ấp Thạnh Mỹ C, xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/9, qua tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại quán cà phê M.D, Công an xã Tân Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 04 đối tượng đang có hành vi đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền. Công an xã đã mời 04 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ số tiền 4 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Hiện Công an xã Tân Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết có liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc cho thấy, sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Công an xã Tân Bình đề nghị người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.