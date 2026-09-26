Công an phát thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người có tài khoản mức độ 2 cần biết kẻo lỡ quyền lợi

Ngày 21/9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an đã có thông báo tới người dân về việc triển khai nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID. Ảnh minh hoạ

Triển khai thí điểm Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID

Theo cơ quan Công an, từ ngày 14/9, Nền tảng giao thông tập trung do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp cùng các đơn vị triển khai chính thức được đưa vào vận hành thí điểm trên VNeID.

Nền tảng giao thông tập trung là ứng dụng giúp người dân tiếp cận nhiều tiện ích di chuyển với tài khoản định danh điện tử VNeID mà không cần cài đặt thêm ứng dụng nào khác.

Ở giai đoạn thí điểm, nền tảng tích hợp nhiều tính năng nổi bật sau đây:

Dịch vụ hàng không: Người dân có thể tìm kiếm, so sánh giá, đặt và quản lý vé máy bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways trên cùng một giao diện.

Quản lý vé và hành trình: Hệ thống tự động lưu trữ thông tin vé, hỗ trợ làm thủ tục (check-in) bằng mã điện tử/mã QR, theo dõi lịch sử di chuyển và kiểm soát chi phí di chuyển cụ thể.

Dịch vụ đường bộ: Hỗ trợ tra cứu thông tin các bãi đỗ xe đã triển khai công nghệ thu phí tự động của VETC và Viettel ePass.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thông tin, trong các giai đoạn tiếp theo, nền tảng giao thông tập trung dự kiến tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với nhiều loại hình giao thông như xe khách liên tỉnh, xe buýt, đường sắt đô thị, tàu hỏa, tàu thủy, xe công nghệ và các tiện ích hỗ trợ hành trình.

Cách truy cập dịch vụ Nền tảng giao thông tập trung

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, để truy cập Nền tảng giao thông tập trung, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bước 2: Vào mục “Dịch vụ khác”

Bước 3: Chọn “Dịch vụ giao thông” và tìm “Nền tảng giao thông tập trung”

Cách truy cập Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID. Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Sau khi người dùng xác nhận chia sẻ thông tin đăng nhập, màn hình Nền tảng giao thông tập trung sẽ hiện ra

Cách truy cập Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan Công an ứng dụng sẽ tiếp tục được thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện đến tháng 3/2027, tạo cơ sở xem xét triển khai chính thức trong thời gian tới. Cơ quan Công an khuyến nghị người dân mở VNeID và trải nghiệm Nền tảng giao thông tập trung ngay ngày hôm nay.