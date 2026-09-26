Toàn cảnh khu đô thị 600 ha rộng hơn hồ Tây, có đến gần 50% là nhà ở tái định cư, sắp được Vinhomes xây dựng ở Nam Hà Nội

Hiện Hà Nội cũng đang triển khai một số khu đô thị đa mục tiêu khác. Trong đó, dự án tại xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh có quy mô hơn 474 ha, do Handico, Sunshine và Thái Nam làm chủ đầu tư; dự án tại xã Đông Anh và Thư Lâm do Công ty Tương Lai Sông Hồng phát triển, có diện tích gần 700 ha và quy mô dân số dự kiến hơn 90.000 người. Hồi đầu tháng 8, doanh nghiệp này cùng Đại Quang Minh và Hòa Phát cũng khởi công một khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dự kiến cung cấp 36.176 căn hộ ra thị trường.