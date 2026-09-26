Toàn cảnh khu đô thị 600 ha rộng hơn hồ Tây, có đến gần 50% là nhà ở tái định cư, sắp được Vinhomes xây dựng ở Nam Hà Nội

Khu đô thị đa mục tiêu của Vinhomes tại phía Nam Hà Nội có diện tích hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư hơn 111.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 105.000 người với nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng do Công ty Cổ phần Vinhomes là chủ đầu tư được khởi công ngày 28/8 tại xã Bình Minh và Tam Hưng, có quy mô hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.000 tỷ đồng.
Với diện tích hơn 600 ha, đây là một trong những khu đô thị có quy mô lớn tại Hà Nội. Dự án rộng hơn hồ Tây và bằng khoảng 50 lần diện tích hồ Gươm.
Dự án nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cách khu vực trung tâm thành phố hơn 20 km, đồng thời nằm sát tuyến Vành đai 4 và trục Quốc lộ 21C, 21B.
Đáng chú ý, khu đô thị cũng được kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A đang được mở rộng quy mô 16 làn xe, qua đó tăng khả năng kết nối với các khu vực lân cận và các tỉnh, thành. Dự án còn được hưởng lợi từ tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi – trung tâm Hà Nội.
Đặc biệt, dự án sẽ có đa dạng loại hình nhà ở, gồm nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Trong đó, quỹ nhà tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm. Dự án cũng bố trí quỹ căn tái định cư cho những người dân phải di dời để phục vụ việc mở rộng Quốc lộ 1A.
Toàn bộ dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2030. Khi hoàn thành, khu đô thị dự kiến đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hơn 105.000 người. Theo đề án thí điểm khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội dự kiến vận hành 2-3 dự án loại hình này từ nay đến năm 2030, đồng thời định hướng dành 40-50% quỹ nhà tại đây để tái định cư.
Đây là mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà tái định cư chất lượng cao, nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, giá căn hộ thương mại tăng và áp lực dân số tại khu vực trung tâm Hà Nội.
Hiện khu đất triển khai dự án vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp, với nhiều diện tích đang được người dân sử dụng để trồng lúa, rau màu và cây ngắn ngày.
Xen kẽ trong khu vực là các tuyến đường dân sinh và một số công trình hiện hữu.
Cách dự án không xa là Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, có quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Theo quy hoạch, dự án được tổ chức thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.
Hiện Hà Nội cũng đang triển khai một số khu đô thị đa mục tiêu khác. Trong đó, dự án tại xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh có quy mô hơn 474 ha, do Handico, Sunshine và Thái Nam làm chủ đầu tư; dự án tại xã Đông Anh và Thư Lâm do Công ty Tương Lai Sông Hồng phát triển, có diện tích gần 700 ha và quy mô dân số dự kiến hơn 90.000 người. Hồi đầu tháng 8, doanh nghiệp này cùng Đại Quang Minh và Hòa Phát cũng khởi công một khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dự kiến cung cấp 36.176 căn hộ ra thị trường.