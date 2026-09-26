Công an phát thông báo quan trọng về tài khoản định danh điện tử của tất cả người dân

Thông tin quan trọng về tài khoản định danh điện tử mà tất cả người dân cần nắm rõ.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lợi dụng nhu cầu kích hoạt, xác thực, cập nhật thông tin định danh điện tử, các đối tượng có thể giả danh cán bộ Công an, cán bộ tư pháp hoặc cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin cho người dân. Đối tượng thường đưa ra thông tin gây hoang mang như tài khoản chưa kích hoạt, hồ sơ chưa đồng bộ, cần xác thực gấp hoặc nếu không thực hiện sẽ bị ảnh hưởng đến thủ tục hành chính.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thiệt hại về tài sản.

Công an xã Mang Yang khuyến cáo Nhân dân:

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN và thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Không chuyển tiền với bất kỳ lý do nào liên quan đến “kích hoạt”, “xác thực”, “nâng cấp” định danh điện tử.

- Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

- Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hãy đến trực tiếp Công an xã Mang Yang hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Mỗi người dân hãy là một “lá chắn” trước tội phạm công nghệ cao. Hưởng ứng Kế hoạch “40 ngày đêm”, bên cạnh việc chủ động thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn, hãy nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, tuyên truyền cho người thân cùng cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Không cung cấp thông tin - Không bấm link lạ - Không chuyển tiền - Luôn xác minh trước khi thực hiện!﻿