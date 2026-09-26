Công an điều tra các khoản giao dịch 1,1 tỷ đồng và 1,64 tỷ đồng: Khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên SN 1988

Cơ quan chức năng xác định, Nguyên đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ và khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá rẻ để lừa tiền nhiều người.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1988, trú tại tổ 6, khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyên đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có các mối quan hệ và khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá thấp hơn thị trường để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người. Số tiền nhận được, Nguyên không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và đưa ra thông tin về việc có khả năng xin các “suất” mua nhà ở xã hội với giá rẻ. Nguyên cam kết với những người góp tiền rằng sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.

Trong đó, chị L.T.L. (trú tại phường C.X., Quảng Ninh) đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội. Sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện theo cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

Đối với anh N.V.T. (trú tại phường Cao Xanh), Nguyên đưa ra thông tin gian dối về việc một người quen tên "Toàn", được giới thiệu là Giám đốc Ngân hàng, cần tiền để giải quyết các khoản vay liên quan đến đất. Tin tưởng thông tin trên, anh T. đã chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng. Nguyên cam kết sử dụng số tiền để giải chấp các khoản vay và sau đó hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi cho anh T. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về biện pháp ngăn chặn, hiện Trần Thị Hồng Nguyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh không áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyên.

Ngoài các trường hợp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện theo cam kết, gồm: 50 triệu đồng của anh T.T.Đ.; 4,2 tỷ đồng của anh Đ.Q.T.; 300 triệu đồng của bà V.T.M. và một số trường hợp khác trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Trần Thị Hồng Nguyên và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.