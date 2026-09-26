Quốc lộ 4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh còn nhiều sạt lở, phong tỏa lòng đường

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày qua không có mưa dông lớn nhưng tại quốc lộ (QL) 4B (Lạng Sơn đi Quảng Ninh), nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở chiếm dụng gần nửa lòng đường. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng phải căng rào phong tỏa.





