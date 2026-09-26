Ngự trên khu đất vàng, Nhà hát Kịch Việt Nam xập xệ, mưa dột tứ phía

Thách thức lớn đến từ sự thay đổi thói quen giải trí. Nội dung ngắn trên mạng xã hội có lợi thế nhanh, tiện lợi và chi phí thấp, trong khi sân khấu đòi hỏi khán giả dành thời gian đến rạp và trực tiếp theo dõi một tác phẩm. Dù vậy, lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam xác định tiếp tục duy trì định hướng nghệ thuật hàn lâm, với thế mạnh là kịch chính luận, tâm lý và các tác phẩm kinh điển. Bên cạnh đó nhà hát từng khai thác nhiều đề tài hiện đại, bắt nhịp với thị hiếu khán giả đương đại.