Miền Bắc sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, mưa to 3 ngày liên tiếp

Theo dự báo, khả năng đến giữa tuần sau, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây mưa đông, nhiệt độ giảm.

Dự báo mới nhất về thời điểm không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng đến giữa tuần sau, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C.

Tuy nhiên, khoảng đêm thứ Tư, ngày thứ Năm tuần sau, gió mùa Đông Bắc có thể tăng cường xuống miền Bắc. Khi đó, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm.

Bản tin dự báo thời tiết trong 10 ngày tới của cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ khoảng ngày 30/9-2/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Một số mô hình dự báo cũng đã bắt đầu cho thấy tín hiệu về đợt không khí lạnh này. Tuy nhiên, đây mới là dự báo ở thời hạn khá xa, diễn biến cụ thể còn có thể thay đổi và cần tiếp tục cập nhật trong những ngày tới, thông tin này được đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống.

Rét đậm đến muộn trong mùa đông năm 2026

Tại miền Bắc, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn thông thường, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Hiện cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Tuy nhiên, xu hướng chung là các đợt rét mạnh có khả năng đến muộn.

Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc được dự báo có ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn trung bình nhiều năm.

Vì sao có tên gọi "gió mùa Đông Bắc"?

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không khí lạnh là hiện tượng thời tiết khi khối không khí rất lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang có khối không khí ấm, gây ra gió Đông Bắc mạnh, trời trở rét và thời tiết xấu.

Không khí lạnh thường tràn về vào mùa Đông và có hướng chủ yếu là Đông Bắc nên còn gọi là “gió mùa Đông Bắc”.

Khối không khí lạnh này có nguồn gốc cực đới, tràn qua lục địa châu Á dưới dạng front lạnh, xuống đến nước ta trong nhiều trường hợp không còn thể hiện rõ tính chất điển hình của một front lạnh nên được gọi chung là “không khí lạnh”.

Bản đồ khi không khí lạnh về (Ảnh: Cục khí tượng thủy văn).

Gió mùa Đông Bắc là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm, vì khi nó tràn về, ngoài khơi vịnh Bắc Bộ gió có thể mạnh cấp 6 - 7 (đôi lúc có thể mạnh hơn) có thể đánh đắm tàu thuyền, trên đất liền gió cấp 4 - 5, có thể làm hư hại nhà cửa, cây cối, các công trình đang thi công trên cao...

Đặc biệt những đợt mạnh còn gây ra mưa to, gió lớn, thậm chí xuất hiện cả các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố lốc, có khi cả mưa đá (tập trung vào các tháng chuyển tiếp từ mùa lạnh sang mùa nóng và ngược lại).

Vào những tháng chính đông (từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau), đêm về trời quang mây, gây ra sương muối, băng giá, có năm có cả tuyết rơi trên vùng núi cao. Nếu không khí lạnh kéo dài còn gây rét đậm, rét hại không những đối với cây trồng, gia súc mà cả con người.

Ở nước ta không khí lạnh thường bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm trước đến trung tuần tháng 6 năm sau, nhưng mạnh nhất vào các tháng chính đông, chịu ảnh hưởng trực tiếp là khu vực phía Bắc, từ đèo Ngang trở ra, ít khi đến Nam Trung Bộ.

Thế nào là rét đậm, rét hại?

Trong các bản tin dự báo thời tiết thường đề cập đến hiện tượng rét đậm, rét hại. Hiện tượng này chủ yếu được hiểu cho vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nơi có các hoạt động sản xuất nông nghiệp nhiều nhất vào mùa lạnh.

Các thuật ngữ này không áp dụng đối với vùng núi vì ở đó rét đậm, rét hại không phải xảy ra từng đợt, mà hầu như xảy ra suốt tháng. Ví dụ: tại Sa Pa (Lào Cai) rét đậm hầu như xảy ra suốt tháng 12, tháng 1 và tháng 2.

Nhiệt độ để nhận biết rét đậm và rét hại theo giải thích của cơ quan khí tượng (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Trên thực tế, sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam với cây lúa là cây lương thực chủ đạo. Thuật ngữ rét đậm, rét hại được sử dụng chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Các nhà khoa học đã tính toán được rằng khi nhiệt độ trung bình ngày dưới ngưỡng rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cây lúa.

Nếu rét đậm, rét hại xảy ra trong 1 ngày thì cây lúa vẫn có khả năng quang hợp và phát triển bình thường. Nếu kéo dài từ 2 ngày trở lên thì cây lúa sẽ không còn khả năng quang hợp và tự bảo vệ mình dẫn đến không còn khả năng đề kháng và bị chết.

Một điều cần chú ý là nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C và 13 độ C phải gắn với hiện trạng thời tiết nhiều mây, đầy mây và có thể có mưa nhỏ khi đó mới được coi là rét đậm, rét hại.

Trong thực tế vào những ngày trời quang mây về đêm nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng ban ngày trời nắng nhiệt độ lên rất cao, nhiệt độ trung bình ngày vẫn có thể dưới 15 độ C nhưng không được coi là rét đậm.