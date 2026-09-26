Hai chiếc máy bay “lợn lòi” của Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài rồi cất cánh sang sân bay Gia Lâm gần 2 năm trước: Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Hai chiếc A-10 tới Hà Nội để tham gia Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra tại sân bay Gia Lâm từ ngày 19 đến 22/12/2024. Đây là lần đầu Mỹ đưa máy bay chiến đấu tới tham dự một triển lãm quốc phòng tại Việt Nam.

Hai “Lợn lòi” xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Trưa 15/12/2024, bầu trời Hà Nội xuất hiện hai chiếc máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, hai chiếc máy bay mang biệt danh “Warthog” – hay “Lợn lòi” – nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi ngoại hình đặc biệt mà còn bởi nhiệm vụ chúng thực hiện tại Việt Nam.

Khoảng 11h50 ngày 15/12/2024, chiếc A-10 đầu tiên xuất hiện trên bầu trời khu vực sân bay Gia Lâm và hạ cánh xuống đường băng. Chỉ ít phút sau, chiếc thứ hai tiếp tục đáp xuống. Hình ảnh hai chiếc A-10 nối tiếp nhau hạ cánh đã thu hút đông đảo người dân và giới nhiếp ảnh đứng từ khu vực đê Long Biên theo dõi.

Ảnh: VTC News

Trước đó một ngày, hai chiếc A-10 đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Từ đây, chúng được điều chuyển tới Gia Lâm để chuẩn bị cho không gian trưng bày của Mỹ tại triển lãm. Tại sự kiện, Mỹ trưng bày hai A-10 cùng một máy bay vận tải C-130J Super Hercules, xe thiết giáp Stryker và pháo M777 trên khu vực khoảng 3.000 m².

Hai chiếc A-10C thuộc Phi đoàn tiêm kích số 25 của Không quân Mỹ, đóng tại căn cứ Osan ở Hàn Quốc. Việc đưa chúng tới Hà Nội vì thế không đơn thuần là một chuyến bay trình diễn, mà là một hoạt động quân sự - ngoại giao đặc biệt, đưa một trong những loại máy bay cường kích nổi tiếng nhất của Mỹ trực tiếp xuất hiện tại một sự kiện quốc phòng ở Việt Nam.

Sức mạnh đáng gờm của A-10

A-10 Thunderbolt II được phát triển chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần, tức cung cấp hỏa lực trực tiếp cho lực lượng mặt đất. Máy bay được thiết kế để hoạt động ở độ cao tương đối thấp, có khả năng mang lượng lớn vũ khí và chịu được hư hại do hỏa lực từ mặt đất.

Ngoại hình của A-10 khá khác thường. Máy bay có cánh thẳng, thân tương đối ngắn, hai động cơ được đặt cao phía sau thân và buồng lái nằm gần phía trước. Thiết kế này ưu tiên khả năng hoạt động ở tốc độ thấp, độ cao thấp và tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Một trong những bộ phận nổi tiếng nhất của A-10 là lớp giáp bảo vệ buồng lái bằng titan. Nhiều hệ thống quan trọng được bố trí với mức độ dự phòng cao, trong khi hai động cơ được đặt cách xa nhau. Triết lý thiết kế là máy bay có thể tiếp tục bay và đưa phi công trở về ngay cả sau khi chịu những hư hại đáng kể.

Nhưng thứ khiến A-10 trở thành biểu tượng lại nằm ở phía trước máy bay: pháo GAU-8/A Avenger 30 mm. Đây là pháo tự động bảy nòng, được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu mặt đất, đặc biệt là phương tiện bọc thép. Ngoài GAU-8/A, A-10 còn có thể mang bom và tên lửa không đối đất, trong đó có AGM-65 Maverick.

A-10 được đưa vào biên chế Không quân Mỹ từ năm 1977 và từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự, nổi bật như Chiến tranh Vùng Vịnh, Kosovo, Afghanistan và Iraq. Trong quá trình phục vụ, nhiệm vụ của nó không chỉ giới hạn ở chống tăng mà còn mở rộng sang hỗ trợ trực tiếp các lực lượng mặt đất.

Những chiến trường nổi tiếng

A-10 được biết đến rộng rãi qua Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Tại đây, nó thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công lực lượng mặt đất Iraq, trong đó có xe tăng và xe bọc thép. Khả năng mang nhiều vũ khí và hoạt động ở độ cao thấp giúp A-10 trở thành một trong những phương tiện quan trọng cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Sau đó, A-10 tiếp tục được sử dụng tại Kosovo, Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, vai trò của nó dần mở rộng từ chống tăng sang hỗ trợ lực lượng mặt đất, kiểm soát không quân tiền phương, phối hợp tấn công và một số nhiệm vụ khác.

Điều này cho thấy A-10 không chỉ là “máy bay săn xe tăng”. Trong chiến tranh hiện đại, nó được sử dụng như một nền tảng cung cấp hỏa lực trực tiếp và chính xác cho lực lượng mặt đất.

Sau hơn bốn thập kỷ phục vụ, A-10 vẫn là một trong những máy bay quân sự có thiết kế dễ nhận biết nhất thế giới. Nó không nhanh nhất, cũng không phải máy bay công nghệ cao nhất, nhưng được xây dựng xung quanh một triết lý rất rõ ràng: đưa hỏa lực mạnh tới gần chiến trường và bảo vệ phi công đủ lâu để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: Tổng hợp