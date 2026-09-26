Lời khuyên cho người dùng tài khoản ngân hàng chuyển tiền trên 500 triệu

Với các khoản chuyển tiền trên 500 triệu đồng, khách hàng nên kiểm tra trước phương thức xử lý của ngân hàng để tránh trường hợp giao dịch mất nhiều giờ hoặc chuyển sang ngày làm việc tiếp theo mới hoàn tất.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong thời gian hoạt động được xử lý qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH).

Quy định này cũng khiến cách thức xử lý các giao dịch giá trị lớn tại ngân hàng có sự thay đổi. Trước đây, một số ngân hàng cho phép hệ thống tự động tách khoản tiền trên 500 triệu đồng thành nhiều lệnh nhỏ để thực hiện qua phương thức chuyển tiền nhanh 24/7.

NHNN cho biết không cấm việc tách lệnh. Tuy nhiên, theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ngân hàng chỉ được thực hiện việc này sau khi thông báo rõ cho khách hàng và nhận được xác nhận đối với từng lệnh được tách. Cách làm này nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tranh chấp khi ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay khách hàng.

Sau hướng dẫn này, một số ngân hàng đã triển khai trở lại tính năng tách lệnh. Khi khách hàng nhập số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống có thể chia khoản tiền thành nhiều lệnh dưới ngưỡng 500 triệu đồng và hiển thị để khách hàng xác nhận từng lệnh. Nếu hoàn tất xác thực, các khoản tiền có thể tiếp tục được chuyển qua kênh 24/7.

Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng đã áp dụng lại cơ chế này. Với những ngân hàng chưa hỗ trợ tách lệnh, giao dịch từ 500 triệu đồng có thể được xử lý qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và khách hàng có thể phải chờ ít nhất 4 giờ.

Đặc biệt, nếu giao dịch được thực hiện sau 16 giờ hoặc vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ, thời điểm hoàn tất có thể được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Vì vậy, với những khoản tiền lớn, người dùng nên kiểm tra trước cách ngân hàng xử lý giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, thay vì mặc định rằng khoản tiền sẽ được chuyển ngay như các giao dịch 24/7 thông thường.

Nếu cần thanh toán trong ngày, khách hàng cũng nên thực hiện giao dịch sớm và dành thêm thời gian dự phòng cho quá trình xử lý. Trường hợp ngân hàng đã triển khai cơ chế tách lệnh, người dùng cần đọc kỹ thông tin và xác nhận đầy đủ từng lệnh theo yêu cầu của hệ thống.

Việc kiểm tra trước phương thức chuyển tiền và thời gian xử lý sẽ giúp khách hàng chủ động hơn, đặc biệt với các khoản thanh toán có thời hạn hoặc giá trị lớn.