Thẻ tín dụng còn hạn mức nhưng vì sao vẫn không thanh toán được?

Bạn đọc Hoàng Minh (Sơn La) hỏi: “Ứng dụng ngân hàng báo thẻ tín dụng của tôi vẫn còn hạn mức khả dụng nhưng khi thanh toán lại bị từ chối. Vì sao còn hạn mức mà thẻ vẫn không thanh toán được và tôi cần xử lý thế nào?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thẻ tín dụng vẫn còn hạn mức khả dụng nhưng giao dịch bị từ chối là tình huống có thể xảy ra. Nguyên nhân là ngoài hạn mức tín dụng, việc một giao dịch có được thực hiện hay không còn phụ thuộc vào trạng thái thẻ, hạn mức giao dịch được thiết lập, thông tin thanh toán và các biện pháp kiểm soát an toàn của ngân hàng.

Còn hạn mức tín dụng nhưng có thể vướng hạn mức giao dịch

Trước hết, bạn nên kiểm tra số tiền cần thanh toán so với hạn mức khả dụng thực tế. Chẳng hạn, thẻ còn 5 triệu đồng nhưng giao dịch cần thanh toán 6 triệu đồng thì giao dịch có thể bị từ chối.

Bên cạnh hạn mức tín dụng của thẻ, một số ngân hàng còn cho phép thiết lập hạn mức giao dịch, chẳng hạn hạn mức thanh toán trực tuyến trong ngày. Hạn mức này có thể thấp hơn số tiền mà thẻ vẫn còn khả dụng.

Do đó, có trường hợp ứng dụng vẫn hiển thị thẻ còn hạn mức tín dụng nhưng một giao dịch trực tuyến có giá trị vượt hạn mức giao dịch đã thiết lập vẫn không thực hiện được. Chủ thẻ nên kiểm tra cài đặt hạn mức giao dịch trên ứng dụng hoặc liên hệ ngân hàng phát hành để xác nhận.

Kiểm tra trạng thái và thời hạn của thẻ

Giao dịch cũng có thể không thực hiện được nếu thẻ đang bị khóa hoặc đã hết hạn sử dụng.

Với giao dịch trực tuyến hoặc giao dịch quốc tế, bạn nên kiểm tra xem chức năng tương ứng trên thẻ đã được bật hay chưa. Một số ngân hàng cho phép chủ thẻ chủ động bật, tắt các tính năng giao dịch nhằm tăng tính an toàn.

Ngoài ra, khi thanh toán trực tuyến, việc nhập sai thông tin thẻ hoặc không hoàn thành bước xác thực theo yêu cầu cũng có thể khiến giao dịch không thành công.

Giao dịch có thể bị từ chối để kiểm soát rủi ro

Trong một số trường hợp, ngân hàng có thể từ chối hoặc tạm thời hạn chế giao dịch khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro.

Do đó, nếu thẻ vẫn còn hạn mức, còn hiệu lực và bạn đã kiểm tra các cài đặt nhưng giao dịch vẫn liên tục bị từ chối, không nên thử thanh toán nhiều lần. Hãy liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ qua hotline hoặc các kênh chính thức để kiểm tra nguyên nhân cụ thể.

Tóm lại, hạn mức khả dụng không phải là điều kiện duy nhất quyết định một giao dịch thẻ tín dụng có thành công hay không. Khi thẻ còn hạn mức nhưng thanh toán bị từ chối, bạn nên kiểm tra số tiền giao dịch, hạn mức giao dịch đã thiết lập, trạng thái thẻ và tính năng thanh toán; nếu vẫn không xác định được nguyên nhân, hãy liên hệ ngân hàng phát hành để được kiểm tra.