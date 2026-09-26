Tất cả người nhận được tin nhắn này chú ý thông báo từ công an

Nếu nhận được tin nhắn này, chỉ một giây phút chủ quan cũng có thể khiến người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin và mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây, nhiều người dùng liên tục nhận được tin nhắn qua SMS, Zalo, Facebook hoặc email với nội dung đầy hấp dẫn như: "Chúc mừng bạn! Bạn là khách hàng may mắn trúng một chiếc iPhone 18 Pro Max". Để tăng độ tin cậy, các đối tượng lừa đảo thiết kế giao diện website, logo và tên thương hiệu sao chép y hệt các nhãn hàng lớn hoặc các chương trình quay số có thật.

Thông báo trúng thưởng iPhone 18 Pro Max có thể khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo

Thoạt nhìn, những thông báo này giống như một chương trình tri ân khách hàng thông thường. Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản lừa đảo tinh vi. Ngay khi nạn nhân tin tưởng và bấm vào đường link đính kèm để "xác nhận thông tin", họ sẽ bị dẫn dụ đến một trang web giả mạo. Tại đây, hệ thống yêu cầu người dùng điền đầy đủ các thông tin cá nhân nhạy cảm như họ tên, số Căn cước công dân, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, thậm chí là mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP.

Không dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu cá nhân, kẻ gian còn trực tiếp nhắm đến ví tiền của nạn nhân thông qua yêu cầu chuyển khoản. Chúng thường đưa ra nhiều lý do nghe có vẻ hợp lý như yêu cầu nạn nhân đóng trước phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân cho giải thưởng, hoặc phí làm hồ sơ nhận máy.

Lợi dụng sức nóng của siêu phẩm công nghệ mới, hàng loạt tin nhắn mạo danh thông báo trúng thưởng iPhone 18 Pro Max

Ban đầu, số tiền yêu cầu thường khá nhỏ để người dùng sinh tâm lý chủ quan và sẵn sàng chi trả với hy vọng sớm nhận được chiếc điện thoại đắt tiền. Ngay sau khi nạn nhân sập bẫy lần đầu, các đối tượng sẽ tiếp tục bịa ra hàng loạt lý do khác để ép chuyển thêm tiền. Thậm chí, chúng còn gọi điện thoại trực tiếp, tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc ban tổ chức, liên tục hối thúc và tạo áp lực thời gian khiến nạn nhân không kịp suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin.

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng manh động, Công an xã Thái Sơn đã phát đi cảnh báo khẩn thiết, yêu cầu người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi thông báo trúng thưởng trên mạng. Một phần thưởng thực sự sẽ không bao giờ yêu cầu bạn phải đánh đổi bằng mã OTP, mật khẩu hay yêu cầu nạp tiền trước.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần thiết lập thói quen chậm lại một bước để xác minh thông tin và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bốn không. Trước hết là không tin ngay vào các tin nhắn nhận quà giá trị lớn từ những nguồn không rõ ràng, dù hình ảnh có chuyên nghiệp đến đâu. Kế tiếp, người dùng tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi đến từ bất kỳ nền tảng nào khi chưa xác minh được danh tính người gửi.

Bên cạnh đó, việc bảo mật dữ liệu cá nhân là yếu tố sống còn; tuyệt đối không cung cấp thông tin Căn cước công dân, số tài khoản, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Cuối cùng, người dân không được chuyển tiền với tư cách là phí nhận thưởng khi chưa nắm rõ tính hợp pháp của đơn vị tổ chức.

Việc chủ động nghi ngờ và bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ giúp bạn giữ an toàn cho túi tiền của chính mình mà còn góp phần đẩy lùi tội phạm mạng. Khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường, người dân nên lưu lại toàn bộ bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, đường link và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ ngân hàng để kịp thời phong tỏa tài khoản.

Cổng TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang