Mark Zuckerberg vẫn dùng Galaxy S24 Ultra dù mẫu này đã ra mắt sau hơn 2 năm

Hình ảnh Mark Zuckerberg vẫn dùng Galaxy S24 Ultra đang khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao.

Trong cuộc phỏng vấn mới với nhà báo công nghệ Joanna Stern, Mark Zuckerberg được phát hiện đang cầm một chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra, dù mẫu smartphone này đã ra mắt hơn hai năm.

Hình ảnh xuất hiện trong video phỏng vấn Zuckerberg được thực hiện trong khuôn khổ Meta Connect 2026, sự kiện diễn ra ngày 23 và 24/9 tại Mỹ. Chi tiết này được SammyGuru phát hiện, sau đó được Detik và nhiều trang công nghệ khác đăng lại.

Theo Detik, thiết kế vuông vức cùng cụm camera sau dạng tách rời trên thiết bị mà CEO Meta cầm trên tay tương đồng với Galaxy S24 Ultra. Một số trang công nghệ sau đó nhanh chóng chia sẻ lại hình ảnh này, khiến câu chuyện trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Galaxy S24 Ultra được Samsung giới thiệu vào tháng 1/2024, đồng nghĩa thiết bị trong hình đã có tuổi đời khoảng hai năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Samsung đã lần lượt trình làng Galaxy S25 Ultra rồi Galaxy S26 Ultra. Dòng S24 cũng đã trải qua nhiều thế hệ cập nhật phần mềm, trong khi thị trường smartphone cao cấp liên tục xuất hiện những mẫu máy mới với chip, camera và các tính năng AI thế hệ mới.

Nguồn ảnh: Sammyguru

Nguồn ảnh: Detik

Chi tiết này gây chú ý bởi Zuckerberg hoàn toàn có khả năng tiếp cận những smartphone cao cấp mới nhất. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại chỉ cho thấy ông đang cầm một thiết bị có vẻ là Galaxy S24 Ultra. Chưa có bằng chứng độc lập cho thấy đây chắc chắn là chiếc điện thoại chính mà Zuckerberg sử dụng hàng ngày.

Mối quan hệ giữa Zuckerberg và Samsung cũng không phải mới xuất hiện. CEO Meta từng công khai sử dụng smartphone Samsung trong nhiều năm. Năm 2024, ông từng xuất hiện với Galaxy S24 Ultra trong một video đăng trên Instagram. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Marques Brownlee năm 2020, Zuckerberg cũng cho biết ông đã sử dụng điện thoại Samsung trong nhiều năm và yêu thích hệ điều hành Android.

Việc Zuckerberg tiếp tục xuất hiện với Galaxy S24 Ultra vì thế có thể được nhìn nhận như một ví dụ về vòng đời sử dụng smartphone cao cấp. Một thiết bị đã ra mắt hơn hai năm vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dùng, ngay cả khi trên thị trường đã xuất hiện nhiều thế hệ mới hơn.

Nguồn ảnh: Infobae

Chi tiết này càng đáng chú ý khi nó xuất hiện đúng thời điểm Meta đang đẩy mạnh chiến lược hậu smartphone. Tại Connect 2026, công ty giới thiệu loạt sản phẩm mới gồm kính AI, kính VR cùng những tính năng mới cho trợ lý AI Muse. Meta cho biết Muse sẽ được đưa lên kính AI, cho phép người dùng tương tác với trợ lý bằng hình thức rảnh tay.

Trong bối cảnh Meta đang đặt cược vào các thiết bị đeo và AI thay vì chỉ tập trung vào smartphone, hình ảnh Zuckerberg vẫn cầm một chiếc Galaxy S24 Ultra sau hơn hai năm vô tình tạo ra một câu chuyện thú vị. Nó cho thấy với một số người dùng, kể cả những người đứng đầu ngành công nghệ, việc nâng cấp điện thoại mỗi năm không nhất thiết là nhu cầu bắt buộc.