Thông báo quan trọng của Apple về iPhone 18 Pro Max

Apple xác nhận một vấn đề trên iPhone 18 Pro Max chỉ vài ngày sau khi sản phẩm mở bán.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bắt đầu được bán từ ngày 18/9. Không lâu sau đó, một số người dùng phản ánh thiết bị gặp tình trạng màn hình không phản hồi hoặc đột ngột khởi động lại trong quá trình sử dụng.

Trong số các lỗi được ghi nhận, đáng chú ý nhất là sự cố liên quan đến Face ID. Theo các phản ánh được đăng trên diễn đàn hỗ trợ của Apple và mạng xã hội, một số máy có thể bị treo sau khi Face ID xác thực không thành công. Khi người dùng chọn thử lại, thiết bị có thể mất phản hồi rồi tự khởi động lại.

Trang công nghệ 9to5Mac cũng ghi nhận hiện tượng này trên iPhone 18 Pro. Dữ liệu từ các trường hợp được chia sẻ cho thấy lỗi không chỉ xuất hiện trên một thiết bị đơn lẻ mà đã được một số người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max phản ánh.

Trao đổi với 9to5Mac, Apple xác nhận vấn đề khởi động lại đột ngột và cho biết đang phát triển một bản cập nhật phần mềm nhằm khắc phục lỗi. Bản vá dự kiến được phát hành vào đầu tuần tới.

Apple đang chuẩn bị bản cập nhật để xử lý một lỗi được ghi nhận trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: PhoneArena)

Động thái này cho thấy Apple đang ưu tiên xử lý sự cố ngay trong giai đoạn đầu sản phẩm được bán ra. Với những người đã mua iPhone 18 Pro, việc lỗi được xác định ở cấp độ phần mềm cũng giúp giảm bớt lo ngại về khả năng thiết bị gặp vấn đề phần cứng.

Trước đó, các phản ánh ban đầu cho thấy lỗi có thể xuất hiện trong một số tình huống nhất định khi sử dụng Face ID, thay vì xảy ra liên tục trong quá trình mở khóa điện thoại. Một số trường hợp được người dùng chia sẻ cho biết máy hoạt động bình thường sau khi khởi động lại.

Dù vậy, nguyên nhân kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được Apple công bố.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sử dụng hệ thống Face ID mới với thiết kế nhỏ gọn hơn. Một phần hệ thống cảm biến được bố trí dưới màn hình, qua đó giúp Apple thu hẹp kích thước Dynamic Island trên thế hệ iPhone mới. Chính sự thay đổi này cũng khiến một số nguồn tin công nghệ đặt câu hỏi về khả năng tương thích giữa phần cứng mới và phần mềm trên máy.

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở để kết luận thiết kế Face ID mới là nguyên nhân gây ra lỗi.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,999 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,999 triệu đồng. Máy được bán với các tùy chọn bộ nhớ từ 256 GB đến 2 TB. Hai mẫu máy được trang bị chip A20 Pro, hệ thống camera 48 MP với khẩu độ tùy chỉnh, Dynamic Island nhỏ hơn và hệ thống quản lý nhiệt mới. Apple cho biết thiết kế buồng hơi mới giúp khả năng duy trì hiệu năng tăng đáng kể so với thế hệ trước.

Trong thời gian chờ bản cập nhật, những người dùng gặp tình trạng máy treo hoặc tự khởi động lại có thể tiếp tục theo dõi các bản cập nhật phần mềm từ Apple. Hãng chưa công bố chi tiết về nguyên nhân kỹ thuật cũng như số lượng thiết bị bị ảnh hưởng.

Bản vá dự kiến phát hành vào đầu tuần tới.

Tham khảo 9to5Mac