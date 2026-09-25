iPhone 18 Pro Max gặp lỗi treo máy, tự khởi động lại

Dù mới chính thức lên kệ chưa được bao lâu, hàng loạt chiếc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã khiến người dùng hoang mang khi liên tục gặp sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng và Face ID. Apple hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng làn sóng phàn nàn trên các diễn đàn công nghệ đang ngày một lan rộng.

Tình trạng đầu tiên đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ là lỗi màn hình không nhận phản hồi. Một người dùng trên mạng xã hội X đã đăng tải đoạn video chứng minh chiếc iPhone 18 Pro của mình hoàn toàn "đóng băng" dù anh liên tục vuốt chạm khi đang lướt mạng xã hội. Dù có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự cố phần mềm do hệ điều hành iOS 27 khi người dùng vô tình vuốt đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển, chủ nhân đoạn video khẳng định tình trạng này đã lặp lại nhiều lần chứ không phải do cố tình khai thác lỗi.

Không chỉ trên X, diễn đàn Reddit cũng bắt đầu ghi nhận những trường hợp tương tự phàn nàn về độ nhạy cảm ứng của siêu phẩm mới này. Mặc dù một số trường hợp có thể bắt nguồn từ việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình, nhưng tần suất xuất hiện lỗi vẫn khiến nhiều người dùng mới cảm thấy bất an.

Nghiêm trọng hơn cả lỗi màn hình là tình trạng thiết bị bỗng nhiên treo cứng rồi tự động khởi động lại mỗi khi quá trình xác thực khuôn mặt Face ID thất bại. Một người dùng iPhone 18 Pro Max trên Reddit chia sẻ rằng thiết bị của anh đã tự sập nguồn và khởi động lại đến ba lần chỉ trong chưa đầy 24 giờ đầu tiên sử dụng, trong đó có một lần xảy ra khi đang tải ứng dụng Apple Wallet.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bị người dùng chia sẻ gặp lỗi màn hình và Face ID sau khi mở bán

Đáng lo ngại là ngay dưới bài đăng này, có tới 22 trên tổng số 24 phản hồi xác nhận họ cũng đang phải đối mặt với sự cố y hệt trên cả hai phiên bản Pro và Pro Max. Chuyên trang 9to5Mac nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ cụm cảm biến Face ID mới có kích thước nhỏ hơn. Sự thay đổi về thiết kế linh kiện này dường như chưa được tối ưu hóa tốt với hệ điều hành iOS 27, dẫn đến xung đột hệ thống. Tuy nhiên, một số người dùng mang máy đi kiểm tra lại nhận được kết quả chẩn đoán rằng thiết bị của họ đã gặp lỗi phần cứng.

iPhone 18 Pro

Dù các trang tin công nghệ lớn như Macworld chưa thể xác nhận độc lập nguyên nhân cốt lõi của hai lỗi trên, nhưng số lượng phàn nàn tăng nhanh cho thấy đây không phải là những trường hợp cá biệt. Nếu những sự cố này tiếp tục lan rộng, iPhone 18 Pro sẽ nối dài danh sách những thiết bị gặp "phốt" ngay sau khi ra mắt của Apple.

Lịch sử của hãng từng chứng kiến những đợt khủng hoảng tương tự, từ sự cố mất sóng Antennagate năm 2010, lỗi dễ cong vênh Bendgate năm 2014, cho đến tình trạng trầy xước Scratchgate hay lỗi camera hiển thị vùng đen bí ẩn vừa xuất hiện trên thế hệ iPhone ra mắt năm 2025. Người dùng hiện đang rất mong chờ một bản cập nhật phần mềm khẩn cấp hoặc một thông báo chính thức từ phía Apple để giải quyết triệt để tình trạng này.

Trong xác nhận mới nhất với 9to5Mac, Apple cho biết về việc một số người dùng tình trạng treo máy và khởi động lại, đây hoàn toàn là một lỗi phần mềm. Hãng đang gấp rút phát triển bản vá lỗi và dự kiến sẽ tung ra bản cập nhật phần mềm mới vào đầu tuần tới.

Theo 9to5Mac