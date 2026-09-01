Người dân hay đăng hình ảnh lên Facebook chú ý khuyến cáo mới từ Công an

Đăng ảnh lên Facebook là thói quen của nhiều người, nhưng không phải hình ảnh nào cũng có thể tùy ý chia sẻ.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 15/9/2026, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.M.T số tiền 20 triệu đồng do công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Trước đó, ngày 26/8, người này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân.

Đáng chú ý, kèm theo bài viết, N.T.M.T đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người được tìm kiếm. Hình ảnh này làm lộ nhiều thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Công an phường Thành Sen làm việc với N.T.M.T. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên vi phạm quy định về công khai dữ liệu cá nhân tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vụ việc cho thấy rủi ro không chỉ xuất hiện khi người dùng cố tình khai thác hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người khác, mà ngay cả việc đăng tải một hình ảnh lên mạng xã hội cũng có thể làm phát sinh vấn đề nếu hình ảnh đó chứa dữ liệu cá nhân và được công khai khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Không phải hình ảnh nào cũng có thể tùy ý chia sẻ

Trong thực tế, nhiều người có thói quen chụp và đăng tải hình ảnh lên Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác. Những hình ảnh tưởng như bình thường có thể vô tình chứa các thông tin quan trọng như số Căn cước, địa chỉ, số điện thoại, biển số xe, thông tin tài khoản hoặc các giấy tờ liên quan đến cá nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý thu thập, sử dụng, cung cấp, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.

Đặc biệt, trước khi đăng ảnh lên mạng xã hội, người dùng cần kiểm tra kỹ nội dung xuất hiện trong ảnh. Những thông tin không cần thiết nên được che hoặc làm mờ để hạn chế nguy cơ dữ liệu cá nhân bị công khai ngoài ý muốn.

Quy định mới cũng đặt ra trách nhiệm đối với việc công khai dữ liệu cá nhân. Theo Điều 50 Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi công khai dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Trường hợp công khai dữ liệu cá nhân gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cũng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt ở mức này.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu cá nhân đã công khai.

Cẩn trọng trước khi nhấn nút “đăng”

Mạng xã hội giúp người dùng chia sẻ thông tin nhanh chóng, nhưng tốc độ lan truyền của một bài viết cũng khiến những dữ liệu cá nhân một khi đã được công khai có thể tiếp tục bị sao chép, lưu trữ hoặc chia sẻ trên nhiều nền tảng khác.

Do đó, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số.

Trước khi đăng tải một bức ảnh, người dùng nên kiểm tra xem trong ảnh có xuất hiện giấy tờ tùy thân, thông tin liên hệ, địa chỉ, mã số hoặc dữ liệu nhận diện của người khác hay không. Nếu có, cần cân nhắc việc che, làm mờ hoặc loại bỏ những thông tin không cần thiết.

Đối với hình ảnh giấy tờ của người khác, việc có mục đích chia sẻ không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý công khai. Người đăng cần bảo đảm đã có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc việc công khai thuộc trường hợp pháp luật cho phép.

Công an phường Thành Sen cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Từ vụ việc trên, người sử dụng Facebook và các nền tảng mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý đến những thông tin xuất hiện trong hình ảnh trước khi chia sẻ. Một thao tác đăng ảnh tưởng như đơn giản cũng có thể khiến dữ liệu cá nhân của người khác bị công khai ngoài ý muốn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an