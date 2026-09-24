ChatGPT vừa có một thay đổi đáng chú ý tại Việt Nam

Từ ngày 24/9, người dùng ChatGPT tại Việt Nam bắt đầu nhận thấy một thay đổi khi sử dụng chatbot.

Người dùng ChatGPT tại Việt Nam bắt đầu nhìn thấy quảng cáo trên nền tảng từ ngày 24/9, đánh dấu bước mở rộng mới của mô hình quảng cáo mà OpenAI đang triển khai trên dịch vụ AI phổ biến này.

Theo OpenAI, quảng cáo ChatGPT xuất hiện tại Việt Nam cùng Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Giai đoạn đầu, quảng cáo được áp dụng với người dùng các gói Free và Go. Những tài khoản sử dụng Plus, Pro, Business, Enterprise và Edu không hiển thị quảng cáo.

Quảng cáo xuất hiện ngay trong trải nghiệm trò chuyện

Khác với quảng cáo trên công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội, ChatGPT Ads được thiết kế để xuất hiện trong chính quá trình người dùng trò chuyện với AI.

ChatGPT bắt đầu hiển thị quảng cáo với người dùng Việt Nam và nhiều thị trường châu Á. (Nguồn: ChatGPT)

Theo tài liệu của OpenAI, quảng cáo có thể được hiển thị bên dưới câu trả lời của ChatGPT và được tách biệt với nội dung do AI tạo ra. Mỗi quảng cáo có tên nhà quảng cáo, tiêu đề, phần mô tả, biểu tượng thương hiệu và đường dẫn tới trang đích.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách hệ thống lựa chọn quảng cáo. OpenAI cho biết nền tảng có thể xem xét ngữ cảnh và ý định trong cuộc trò chuyện hiện tại để lựa chọn quảng cáo phù hợp. Trong trường hợp người dùng bật tính năng cá nhân hóa quảng cáo, một số tín hiệu chọn lọc từ trải nghiệm sử dụng ChatGPT cũng có thể được sử dụng.

Chẳng hạn, một người đang tìm kiếm thông tin về chuyến du lịch có thể được nhìn thấy quảng cáo liên quan đến dịch vụ du lịch. Người dùng đang tìm hiểu phần mềm cho doanh nghiệp có thể bắt gặp quảng cáo từ các nhà cung cấp trong lĩnh vực này.

Điều này tạo ra một khác biệt quan trọng so với quảng cáo truyền thống. Thay vì chủ yếu dựa vào lịch sử duyệt web hoặc hành vi trên một nền tảng, quảng cáo trong ChatGPT được đặt vào bối cảnh của một cuộc hội thoại, nơi người dùng đã chủ động thể hiện nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

OpenAI đang định vị đây là một hình thức quảng cáo mới, trong đó doanh nghiệp có thể tiếp cận người tiêu dùng ngay tại thời điểm họ tìm hiểu, so sánh hoặc chuẩn bị đưa ra quyết định.

OpenAI muốn tách quảng cáo khỏi câu trả lời AI

Việc đưa quảng cáo vào một công cụ được người dùng sử dụng để tìm kiếm thông tin cũng đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đối với câu trả lời do AI tạo ra.

OpenAI cho biết quảng cáo và câu trả lời của ChatGPT được tách biệt. Nội dung quảng cáo không quyết định câu trả lời của AI, đồng thời quảng cáo phải được gắn nhãn rõ ràng để người dùng có thể phân biệt với nội dung tự nhiên.

OpenAI cũng tuyên bố không bán dữ liệu cá nhân của người dùng cho nhà quảng cáo. Theo chính sách hiện tại, nội dung cuộc trò chuyện được giữ riêng với nhà quảng cáo, trong khi hệ thống quảng cáo sử dụng các tín hiệu phù hợp theo cơ chế mà người dùng lựa chọn.

Cùng với đó, người dùng có thể kiểm soát một số thiết lập liên quan đến cá nhân hóa quảng cáo hoặc lựa chọn các gói dịch vụ không có quảng cáo.

Việc mở rộng sang Việt Nam cho thấy quảng cáo đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong chiến lược thương mại hóa ChatGPT. Trước đó, OpenAI đã bắt đầu thử nghiệm quảng cáo tại Mỹ từ tháng 2/2026 với nhóm người dùng trưởng thành sử dụng gói Free và Go, sau đó từng bước mở rộng sang nhiều thị trường khác.

Đáng chú ý, OpenAI hiện vẫn mô tả ChatGPT Ads là một chương trình beta và cho biết hệ thống quảng cáo, định dạng, cách phân phối cũng như công cụ dành cho nhà quảng cáo tiếp tục được hoàn thiện.

Với người dùng Việt Nam, thay đổi dễ nhận thấy nhất từ hôm nay là ChatGPT không còn hoàn toàn "không quảng cáo" trên các tài khoản miễn phí. Tuy nhiên, quảng cáo được thiết kế để nằm tách khỏi câu trả lời của AI, thay vì trở thành một phần trực tiếp trong nội dung hội thoại.

Theo ChatGPT