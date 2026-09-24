Công an phát thông báo nóng tới toàn bộ người dân đang bật WiFi 24/24

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bật WiFi 24/24 khiến điện thoại tự động truy cập WiFi miễn phí.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, tình trạng thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng sự chủ quan của người dùng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di động, dịch vụ tài chính trực tuyến để chiếm đoạt thông tin như họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú, hình ảnh cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu đăng nhập…

Các dữ liệu này sau đó có thể bị sử dụng để giả mạo danh tính, vay tiền trực tuyến, mở tài khoản trái phép, phát tán tin nhắn lừa đảo hoặc bán lại cho các đường dây tội phạm khác.

Phương thức, thủ đoạn xâm phạm dữ liệu hiện nay rất đa dạng. Các đối tượng thường lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo cơ quan, tổ chức, ngân hàng, đơn vị giao hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dân cung cấp thông tin, truy cập đường link lạ, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Một số trường hợp phát tán mã độc qua email, tập tin đính kèm, tin nhắn, lợi dụng mạng Wifi công cộng không an toàn, khai thác mật khẩu yếu hoặc thói quen dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản để chiếm quyền truy cập, đánh cắp dữ liệu.

Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, việc để lộ lọt dữ liệu nội bộ, tài khoản quản trị, hồ sơ khách hàng hoặc thông tin nghiệp vụ có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, uy tín và hoạt động vận hành.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi hành vi tấn công, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin, chiếm đoạt, mua bán, công khai, sử dụng trái phép dữ liệu, phát tán mã độc, giả mạo tài khoản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo:

1. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, xem dữ liệu cá nhân là tài sản quan trọng; không công khai, chia sẻ tùy tiện hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài chính hoặc dữ liệu riêng tư lên mạng xã hội, hội nhóm công khai.

2. Cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn, email, đường link, mã QR, ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực cho người lạ hoặc các tài khoản tự xưng là cơ quan chức năng, ngân hàng, nhà mạng, đơn vị giao hàng khi chưa được kiểm chứng.

3. Sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp cho các tài khoản quan trọng; không dùng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ; thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm diệt virus, trình duyệt, ứng dụng và sao lưu dữ liệu quan trọng để hạn chế nguy cơ bị mất, bị mã hóa hoặc bị chiếm đoạt dữ liệu.

4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập theo chức năng, nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ việc thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ dữ liệu; đào tạo kỹ năng nhận diện lừa đảo, mã độc, email giả mạo cho cán bộ, nhân viên; xây dựng phương án sao lưu và ứng phó sự cố an ninh mạng.

5. Khi phát hiện dấu hiệu bị lộ, lọt dữ liệu, bị chiếm đoạt tài khoản, phát sinh giao dịch bất thường hoặc có đối tượng sử dụng thông tin cá nhân để lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, khóa tài khoản liên quan, lưu giữ chứng cứ và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.