Sợ bị “Leak” tin nhắn, ngán nick clone lừa đảo: GenZ đang bảo vệ mình thế nào trên mạng?

Một bức ảnh "dìm hàng" gửi vào nhóm kín hôm nay bỗng thành meme công khai trôi nổi trên các trang mạng ngày mai. Một đoạn chat tâm sự chuyện riêng tư bị người khác chụp màn hình gửi đi khắp nơi. Hay oái oăm hơn, tài khoản của đứa bạn thân bỗng dưng nhắn tin nhờ "chuyển khoản hộ vài trăm nghìn" vì bị hack nick.

Thế hệ Gen Z lớn lên cùng chiếc smartphone trên tay, coi việc nhắn tin và gọi điện là nhịp sống hằng ngày. Nhưng cũng chính Gen Z đang phải đối mặt với nhiều nỗi sợ vô hình nhất: sợ lộ chuyện riêng tư, sợ bị "bóc phốt", và ngán ngẩm trước những cái bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi từ các tài khoản clone.

Khi nút "chụp màn hình" và cơ chế lập nick ảo dễ dãi đang biến không gian mạng thành nơi thiếu an toàn, một bộ phận người trẻ đã bắt đầu thay đổi thói quen liên lạc: chọn những nền tảng tôn trọng quyền riêng tư thực sự. Và Viettel Tammi đang trở thành một lựa chọn mới đáng chú ý.

Tự do trò chuyện, không lo bị "leak"

Điểm khiến nhiều bạn trẻ ngần ngại khi trải lòng trên các ứng dụng nhắn tin thông thường là không thể kiểm soát được những gì mình đã gửi đi. Với Viettel Tammi, câu chuyện bảo mật được thiết kế để trả lại sự tự tin cho người dùng trẻ:

Muốn gửi ảnh dìm hàng, video quậy hay bàn chuyện nội bộ trong nhóm? Tính năng chặn chụp ảnh và quay video màn hình giúp dập tắt nỗi lo bị ai đó "cap màn hình" đem đi phát tán lung tung.

Những nội dung nhạy cảm, chuyện bí mật chỉ cần người nhận đọc xong là tự động “bốc hơi”. Bạn có thể chọn mốc thời gian tự biến mất từ 30 giây, 1 phút đến vài ngày.

Cho bạn bè mượn điện thoại chụp ảnh mà không lo bị ngó nghiêng hộp thư. Những cuộc trò chuyện quan trọng sẽ được giấu kín hoàn toàn và chỉ mở ra khi bạn nhập đúng mã PIN bảo vệ.

Với tính năng mã hóa đầu cuối (E2EE), toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi chỉ có bạn và người nhận nắm được, không một bên thứ ba nào có thể đọc trộm hay can thiệp.

Tạm biệt "thế giới ảo", nói chuyện với người thật

Một trong những lý do khiến lừa đảo mạng hoành hành là bất kỳ ai cũng có thể tạo hàng chục tài khoản nặc danh, lấy ảnh người khác làm đại diện rồi đi giăng bẫy.

Viettel Tammi giải quyết vấn đề này bằng việc gắn tài khoản với thông tin số điện thoại chính chủ. Mỗi khi đổi điện thoại, ứng dụng yêu cầu xác thực bằng sinh trắc học hoặc thông tin thuê bao, chặn đứng nguy cơ kẻ xấu đánh cắp tài khoản để đi lừa tiền bạn bè, người thân. Khi nhắn tin trên Viettel Tammi, bạn biết chắc người ở đầu dây bên kia là ai, dẹp bỏ nỗi lo nick clone hay tài khoản giả mạo.

Tiện ích bắt nhịp cho cuộc sống bận rộn

Không chỉ là một "két sắt" bảo vệ tin nhắn, Viettel Tammi còn được tối ưu cho lối sống năng động của người trẻ:

Học nhóm, tham gia câu lạc bộ, dạy gia sư hay làm dự án có thể tạo phòng họp lên tới 100 người trong 120 phút mà không lo bị gián đoạn khi đang ở cao trào.

Thoải mái gọi video, chat chit hay họp nhóm xuyên suốt ngay cả khi đang ở ngoài đường, không sợ "cạn data" giữa chừng bởi “ông Chú” miễn phí 100% data 4G/5G cho thuê bao Viettel. Chưa hết, trợ lý AI hỗ trợ giải đáp nhanh được tích hợp trong cửa sổ chat, đang tán gẫu online muốn tìm nơi tụ tập offline có thể @Tammi để được gợi ý địa điểm phù hợp nhất.

Liên lạc an toàn giờ đây không còn là khái niệm khô khan dành riêng cho công sở hay người lớn tuổi. Với người trẻ, đó là quyền được trò chuyện thoải mái, là sự tự chủ với hình ảnh và dữ liệu của chính mình. Và việc lựa chọn một ứng dụng do người Việt phát triển như Viettel Tammi chính là bước đi thông minh để Gen Z tận hưởng không gian số tự do nhưng luôn an toàn.