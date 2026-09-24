Tin vui cho mọi người: Xuất hiện bản Photoshop hoàn toàn miễn phí, dung lượng vỏn vẹn 8 MB

Nếu cảm thấy việc trả phí cho Adobe quá tốn kém thì đây là giải pháp phù hợp.

Một phần mềm chỉnh sửa đồ họa mang tên Compositor – được coi là bản sao hoàn hảo của Adobe Photoshop – vừa chính thức ra mắt.

Khác với bộ cài hàng gigabyte của Photoshop, ứng dụng này sở hữu dung lượng siêu nhẹ chỉ 8 MB, phát hành hoàn toàn miễn phí và mở hoàn toàn mã nguồn. Tác giả của dự án là một cựu nhà thiết kế từng làm việc tại Apple và Google. Ứng dụng sở hữu đầy đủ các tính năng cốt lõi của Photoshop, nhưng hiện chỉ hỗ trợ hệ điều hành macOS.

Đe dọa trực tiếp vị thế của Adobe

Trên mạng vừa xuất hiện một trình chỉnh sửa đồ họa mới mang tên Compositor, sở hữu các tính năng mạnh mẽ gần như không hề chịu lép vế trước Adobe Photoshop. Cha đẻ của dự án này là Robbie Tilton, cựu nhà thiết kế kiêm lập trình viên tại Apple và Google, người từng tham gia phát triển kính thông minh Google Glass và kính thực tế ảo Apple Vision Pro — hai thiết bị phần cứng vốn gặp nhiều thất bại về doanh số bán hàng.

Tilton định vị sản phẩm phần mềm mới của mình là một bản sao, đồng thời là phương án thay thế trực tiếp cho Adobe Photoshop. “Giá thuê bao Adobe Photoshop quá đắt đỏ, trong khi các phần mềm như GIMP lại đem đến cảm giác lạ lẫm, khiến tôi bị ngắt đoạn nhịp độ làm việc. Đó chính là lý do tôi tạo ra Compositor” , Tilton chia sẻ trong thông báo chính thức.

Dành cho tất cả mọi người, nhưng vẫn có rào cản

Compositor được phân phối hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể tải bộ cài với dung lượng chỉ khoảng 8 MB trực tiếp từ nền tảng GitHub. Sau khi cài đặt, ứng dụng này chỉ chiếm khoảng 14 MB bộ nhớ trên máy tính.. Để so sánh, bộ cài của Photoshop lớn hơn tới hàng nghìn lần — rơi vào khoảng vài gigabyte.

Mã nguồn của Compositor được viết bằng ngôn ngữ lập trình Swift.

Việc phát hành hoàn toàn miễn phí mở ra cơ hội trải nghiệm Compositor cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người không thích trả phí cho các phần mềm bản quyền. Dù vậy, ứng dụng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định: tính đến cuối tháng 9/2026, trình chỉnh sửa này mới chỉ có phiên bản dành riêng cho hệ điều hành macOS.

Nói cách khác, Compositor hiện chưa thể chạy trực tiếp trên các dòng máy tính cá nhân và laptop chạy Windows hay Linux, đồng thời cũng chưa có phiên bản dành cho các hệ điều hành di động như Android hay iOS. Tuy nhiên, nhờ mã nguồn được mở hoàn toàn, không ngoại trừ khả năng các bên phát triển thứ ba sẽ đứng ra khắc phục hạn chế này, hoặc chính Tilton sẽ tự tay thực hiện. Phần mềm hiện được cung cấp dưới dạng tệp cài đặt .dmg cũng như mã nguồn mở. Để tự biên dịch mã nguồn, người dùng sẽ cần thiết bị chạy macOS 26 Tahoe và công cụ Xcode 26 hoặc phiên bản mới hơn.

“Mục tiêu của tôi là tạo ra một trình chỉnh sửa đồ họa mã nguồn mở hoàn chỉnh và hoàn toàn miễn phí. Bản thân tôi thường xuyên sử dụng Photoshop cho công việc ghép ảnh và xử lý hậu kỳ, do đó Compositor được thiết kế nhằm tối ưu hóa cho quy trình làm việc này, tích hợp đầy đủ các công cụ cần thiết để tạo ra một bức ảnh hoàn chỉnh chất lượng cao. Vì đây là một dự án mã nguồn mở, bạn hoàn toàn có thể tải dự án Xcode về để thêm, bớt hoặc tùy chỉnh bất kỳ tính năng nào sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình” , Tilton cho biết.

Đầy đủ mọi công cụ cần thiết

Dù sở hữu dung lượng “tí hon”, Compositor vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao của một trình chỉnh sửa đồ họa hiện đại. Đây hoàn toàn không phải là một ứng dụng cắt vẽ đơn giản như Microsoft Paint, bởi nó hỗ trợ đầy đủ các thao tác làm việc với layer (lớp), layer mask (mặt nạ lớp), độ trong suốt (opacity) cũng như tính năng gộp layer.

Phần mềm cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác biến đổi (transform) trên hình ảnh gốc như di chuyển, thay đổi tỷ lệ (scale), xoay, lật ảnh... Người dùng cũng có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước vùng làm việc (canvas).

Ứng dụng cung cấp trọn bộ công cụ vẽ tiêu chuẩn, bao gồm Brush (cọ vẽ) với khả năng tùy chỉnh độ trong suốt, kích thước và độ cứng (hardness). Nếu cần vẽ các đường thẳng tắp, người dùng chỉ cần nhấn giữ phím Shift trong lúc thao tác.

Đáng chú ý, công cụ Clone Stamp (dấu đóng) giúp nhân bản các vùng hình ảnh cũng được tích hợp và hỗ trợ làm việc trên toàn bộ các layer. Công cụ Blur (làm mờ) cũng góp mặt, bên cạnh các công cụ quen thuộc khác như Gradient (dải chuyển màu), Shape (hình khối) và Text (chèn văn bản).

Compositor hỗ trợ hệ thống bộ lọc (filter) đa dạng cùng nhiều thuật toán chỉnh sửa màu sắc chuyên sâu như Curves (biểu đồ đường cong), Hue/Saturation (tông màu/độ bão hòa), Exposure (độ đexposed/phơi sáng) và nhiều thông số khác. Ngoài ra, phần mềm cho phép mở đồng thời nhiều hình ảnh trong cùng một cửa sổ dưới dạng các tab tương tự như trên trình duyệt web.

Trình chỉnh sửa này hỗ trợ nhập các định dạng ảnh phổ biến bao gồm JPEG, PNG, HEIC, TIFF và xuất ra định dạng JPEG. Để giúp người dùng nhanh chóng làm quen, Tilton đã thiết lập hệ thống phím tắt cho Compositor tương thích hoàn toàn với hệ thống phím tắt quen thuộc trên Photoshop.



