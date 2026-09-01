Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

Một số người dùng Samsung Galaxy sẽ cần thêm thời gian trước khi đón nhận thay đổi mới từ Samsung.

Samsung đã hoàn tất quá trình thử nghiệm One UI 9 với nhiều phiên bản beta trước khi đưa bản ổn định đến người dùng. Galaxy S26 là một trong những thiết bị đầu tiên được cập nhật, song việc triển khai hiện mới bắt đầu tại một số thị trường.

Tại Hàn Quốc, Galaxy S26 đã được phát hành One UI 9 từ ngày 16/9. Đây thường là bước đầu tiên trước khi Samsung mở rộng bản cập nhật đến các thị trường khác. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Lịch cập nhật được điều chỉnh

Một số thông tin từ Samsung Thái Lan cho thấy người dùng Galaxy có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian để nhận One UI 9.

Người dùng Samsung Galaxy đang chờ bản cập nhật One UI 9 sẽ cần thêm thời gian, khi Samsung triển khai phần mềm mới theo từng giai đoạn và lịch phát hành có thể khác nhau giữa các thị trường (Ảnh: PhoneArena)

Trước đó, Galaxy S26 được cho là sẽ nhận bản cập nhật vào ngày 21/9 tại thị trường này. Sau khi mốc thời gian trên trôi qua, lịch dự kiến được điều chỉnh sang ngày 28/9.

Việc thay đổi thời gian phát hành không đồng nghĩa toàn bộ người dùng Galaxy sẽ phải chờ đến cùng một ngày. Samsung thường triển khai các bản cập nhật theo từng thị trường, thiết bị và khu vực, do đó thời gian nhận phần mềm có thể có sự khác biệt.

Không chỉ Galaxy S26, lịch cập nhật One UI 9 của một số smartphone Galaxy khác cũng đang được điều chỉnh. Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 từng được dự kiến cập nhật vào ngày 28/9 tại Thái Lan, trong khi thông tin mới chỉ cho biết hai mẫu máy này sẽ nhận bản cập nhật trong tháng 9.

Galaxy S23 FE cũng được điều chỉnh thời gian dự kiến từ tháng 10 sang cuối năm nay.

One UI 9 đang được mở rộng

One UI 9 là bản nâng cấp phần mềm lớn tiếp theo dành cho các thiết bị Galaxy. Trước khi phát hành chính thức, Samsung đã tiến hành thử nghiệm qua nhiều phiên bản beta nhằm hoàn thiện phần mềm và kiểm tra khả năng hoạt động trên các thiết bị tương thích.

Việc Galaxy S26 nhận bản ổn định tại Hàn Quốc cho thấy quá trình phát hành One UI 9 đã bắt đầu. Những thị trường còn lại sẽ được Samsung mở rộng cập nhật theo từng giai đoạn.

Với người dùng Galaxy đang chờ phiên bản mới, điều đáng chú ý lúc này không phải liệu One UI 9 có được phát hành hay không, mà là thời điểm thiết bị tại từng thị trường nhận được bản cập nhật.

Do lịch triển khai có thể thay đổi, người dùng Galaxy có thể sẽ cần chờ thêm trước khi thông báo cập nhật xuất hiện trên thiết bị. Khi được phát hành, One UI 9 sẽ tiếp tục được mở rộng đến các mẫu máy nằm trong danh sách hỗ trợ của Samsung.

Tham khảo GizmoChina