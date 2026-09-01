Người dùng 2 dòng iPhone sau có thể nhận tiền từ Apple

Một số người dùng iPhone có thể nhận thêm một khoản tiền từ Apple theo chương trình dàn xếp vừa được công bố.

Apple đã đồng ý chi 250 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể liên quan đến các tính năng Siri được giới thiệu cùng Apple Intelligence.

Người dùng sở hữu một số mẫu iPhone nhất định có thể làm thủ tục yêu cầu nhận khoản thanh toán từ quỹ dàn xếp, với mức cơ bản 25 USD (khoảng 650 nghìn đồng) cho mỗi thiết bị.

Khoản tiền trên xuất phát từ vụ kiện liên quan đến chiến dịch quảng bá Apple Intelligence của Apple năm 2024. Khi ra mắt iPhone 16, hãng giới thiệu một phiên bản Siri mới với khả năng hiểu ngữ cảnh và cá nhân hóa tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều tính năng được quảng bá đã không xuất hiện đúng kế hoạch, buộc Apple xác nhận Siri thế hệ mới sẽ bị trì hoãn.

Một số người dùng iPhone 15 Pro và iPhone 16 series có thể nhận tiền từ khoản dàn xếp trị giá 250 triệu USD của Apple. (Ảnh minh hoạ: Fogo)

Apple phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận có hành vi sai trái. Thay vì tiếp tục theo đuổi vụ kiện, hai bên đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho người dùng đủ điều kiện sau khi trừ những chi phí liên quan đến vụ dàn xếp và các khoản được tòa án phê duyệt.

Những mẫu iPhone nào nằm trong diện được nhận tiền?

Danh sách thiết bị thuộc phạm vi dàn xếp gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e. Tuy nhiên, việc sở hữu một trong các mẫu máy này không đồng nghĩa người dùng chắc chắn nhận được tiền.

Người dùng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về nơi cư trú, thời điểm và địa điểm mua máy. Cụ thể, họ phải cư trú tại Mỹ và đã mua thiết bị tại Mỹ trong khoảng từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025. Thiết bị phải được mua để sử dụng cá nhân hoặc cho hoạt động kinh doanh, thay vì mua nhằm bán lại.

Theo điều khoản dàn xếp, người dùng gửi yêu cầu hợp lệ sẽ được nhận khoản thanh toán cơ bản 25 USD cho mỗi thiết bị đủ điều kiện.

Tuy nhiên, con số cuối cùng có thể thay đổi. Tùy thuộc số lượng yêu cầu hợp lệ được gửi, số thiết bị được kê khai cũng như các khoản chi phí và phí luật sư được tòa án phê duyệt, khoản thanh toán có thể được điều chỉnh. Mức tối đa được công bố là 95 USD cho mỗi thiết bị.

Điều này đồng nghĩa 95 USD không phải khoản tiền Apple cam kết trả cho mọi người dùng đủ điều kiện. Đây là mức trần theo cơ chế phân bổ của quỹ dàn xếp, trong khi số tiền thực tế chỉ được xác định sau khi quá trình tiếp nhận và xác minh yêu cầu hoàn tất.

Người dùng đủ điều kiện phải tự gửi biểu mẫu yêu cầu nhận tiền. Theo trang chính thức của vụ dàn xếp, hồ sơ cần xác nhận việc mua thiết bị thuộc danh sách được áp dụng và người mua từng kỳ vọng nhận được các tính năng Siri Apple Intelligence nhưng không nhận được chúng. Người dùng cũng phải cung cấp thông tin đủ để xác minh việc mua hoặc sở hữu thiết bị.

Hạn cuối nộp đơn là ngày 21/12

Thời gian tiếp nhận yêu cầu đã bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hạn cuối là ngày 21/12/2026. Người dùng có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang web chính thức của chương trình dàn xếp hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện theo hướng dẫn.

Một số người đủ điều kiện có thể đã nhận thông báo kèm mã Claim ID và PIN. Trong trường hợp không nhận được thông báo, người dùng vẫn có thể chủ động truy cập trang dàn xếp để bắt đầu quy trình yêu cầu thanh toán. BGR cho biết số serial của iPhone có thể được sử dụng để xác minh thiết bị; thông tin này có thể tìm thấy trong phần Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu trên iPhone.

Tuy nhiên, người dùng cũng chưa thể nhận tiền ngay sau khi gửi đơn. Phiên tòa xem xét phê duyệt cuối cùng đối với thỏa thuận được lên lịch vào ngày 24/2/2027. Vì vậy, việc thanh toán dự kiến chỉ diễn ra sau khi quá trình này hoàn tất.

Theo BGR