Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo

Người dân nếu từng thực hiện giao dịch chuyển khoản tương tự cần lưu đầy đủ thông tin, tài khoản nhận tiền và trình báo cơ quan Công an.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ, các giải chạy ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành một hoạt động thể thao phổ biến.

Lợi dụng nhu cầu đăng ký giải, nhận áo, huy chương, quà tặng hoặc các chương trình ưu đãi, các đối tượng xấu lập trang mạng xã hội, nhóm cộng đồng và website giả mạo ban tổ chức để tiếp cận người dân, sau đó dụ chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Một số trường hợp còn bị lôi kéo tham gia các chương trình “làm nhiệm vụ” trực tuyến với lời hứa nhận hoa hồng, từ đó từng bước chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh ban tổ chức để tạo lòng tin

Theo Công an TP Cần Thơ, lợi dụng sự phổ biến của mạng xã hội, các đối tượng có thể lập Facebook, nhóm cộng đồng, tài khoản Zalo hoặc website giả mạo các giải chạy có thật. Tên gọi, hình ảnh, logo và cách trình bày của những trang này thường được sao chép từ kênh chính thức nhằm khiến người dùng khó nhận biết.

Hình Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền, làm nhiệm liên quan đến các giải chạy bộ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ)

Các trang giả mạo thường đăng tải đầy đủ thông tin về thời gian tổ chức, cự ly thi đấu, số lượng vận động viên, áo chạy, huy chương, giải thưởng hoặc các chương trình ưu đãi. Một số đối tượng còn sao chép hình ảnh, video, poster của những giải chạy từng được tổ chức để tăng độ tin cậy.

Khi người dân để lại thông tin hoặc bày tỏ sự quan tâm, đối tượng có thể chủ động liên hệ qua tin nhắn, điện thoại hoặc mời tham gia các nhóm kín. Tại đây, chúng tự giới thiệu là nhân viên ban tổ chức, bộ phận chăm sóc vận động viên hoặc nhân viên hỗ trợ đăng ký, sau đó hướng dẫn nạn nhân thực hiện các bước tiếp theo.

Điểm đáng chú ý là số tiền được yêu cầu ở giai đoạn đầu thường không lớn. Nạn nhân có thể được đề nghị chuyển khoản phí đăng ký, phí xác nhận thông tin, phí giữ chỗ, phí vận chuyển áo và huy chương hoặc một khoản chi phí phát sinh khác.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do để yêu cầu chuyển khoản thêm.

Từ đăng ký giải chạy đến “bẫy” làm nhiệm vụ

Một thủ đoạn khác tinh vi hơn là đưa người tham gia vào các chương trình được quảng cáo là hoạt động hỗ trợ, quảng bá giải chạy hoặc ưu đãi dành riêng cho vận động viên.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến như bấm tương tác, đăng ký tài khoản, đặt hàng, mua sản phẩm hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các nhiệm vụ thường có giá trị nhỏ. Nạn nhân thậm chí có thể được hoàn lại tiền hoặc nhận một khoản hoa hồng nhằm tạo cảm giác đây là hoạt động có thật và có thể kiếm tiền.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, giá trị các nhiệm vụ được nâng lên. Đối tượng yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc cùng hoa hồng sau khi hoàn thành.

Đến lúc nạn nhân muốn rút tiền, hàng loạt lý do mới được đưa ra. Tài khoản có thể bị thông báo là chưa đủ điều kiện rút tiền, thực hiện sai nhiệm vụ, nhập sai thông tin hoặc hệ thống gặp lỗi.

Muốn nhận lại số tiền đã chuyển, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu đóng các khoản phí như “mở khóa tài khoản”, “xác minh giao dịch”, “nâng cấp tài khoản”, “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “đóng thuế”.

Theo cơ quan công an, đây là cách thức đánh vào tâm lý muốn lấy lại khoản tiền đã chuyển của nạn nhân. Càng lo mất tiền, nhiều người càng tiếp tục làm theo hướng dẫn và chuyển thêm tiền, khiến số tiền bị chiếm đoạt tăng lên.

Kiểm tra trước khi chuyển tiền

Trước tình trạng trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Người có nhu cầu tham gia giải chạy cần chủ động tìm thông tin từ website, fanpage và các kênh được ban tổ chức công bố chính thức. Không nên đăng ký, thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân chỉ dựa trên lời giới thiệu của một tài khoản mạng xã hội không xác định.

Trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra tên đơn vị tổ chức, tài khoản nhận tiền, đường link đăng ký và các quy định của giải. Nếu có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với ban tổ chức thông qua thông tin liên hệ được công bố trên kênh chính thức để xác minh.

Đặc biệt, người dân cần ghi nhớ hai nguyên tắc: Không chuyển tiền chỉ vì được hứa hẹn sẽ nhận lại một khoản tiền lớn hơn và không chuyển thêm tiền để được rút khoản tiền đã chuyển trước đó.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, nhất là những đường link yêu cầu đăng nhập tài khoản hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần bảo lưu đầy đủ tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch; đồng thời nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ

