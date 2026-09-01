Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm

Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Thủ đoạn tinh vi



Các đối tượng thường tiếp cận người dân qua mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi, dụ dỗ bằng những lời mời như "cho thuê tài khoản nhận hoa hồng", "mở tài khoản giúp", "nhận tiền hộ" hoặc "chuyển tiền giúp".



Chỉ với vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhiều người đã giao tài khoản cho người khác mà không biết tài khoản có thể bị sử dụng để nhận, chuyển, luân chuyển tiền bất hợp pháp. Đáng chú ý, một số đối tượng còn thu thập hình ảnh khuôn mặt, thông tin cá nhân của chủ tài khoản và tìm cách can thiệp vào quá trình xác thực sinh trắc học để tiếp tục sử dụng tài khoản trái phép.



Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 09/02/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tùy số lượng tài khoản và hành vi cụ thể, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.



Trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong đó có Điều 291 về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".



Ảnh minh hoạ



Đừng vì vài trăm nghìn đồng mà trở thành "mắt xích" của tội phạm



Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng tại Hưng Yên từng phát hiện một tài khoản ngân hàng phát sinh hơn 120.000 giao dịch, với tổng số tiền lên tới 550,742 tỷ đồng chỉ trong năm 2024. Chủ tài khoản Đ.V.T. được xác định đã bán tài khoản cho người không quen biết qua Facebook với giá 200.000 đồng.

Một vụ việc khác tại Quảng Ninh, cơ quan Công an đã khởi tố Hoàng Công Quyết (SN 1988) để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định, đối tượng đã mua 27 tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng khác nhằm hưởng chênh lệch.

Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.



Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo



1. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng.



2. Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.



3. Không mở tài khoản, nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người không rõ lai lịch, nguồn tiền và mục đích giao dịch; cảnh giác với các lời mời "kiếm tiền nhanh", "nhận hoa hồng" trên mạng xã hội.



4. Nếu phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác sử dụng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.



5. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.



Mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với danh tính của một cá nhân. Đừng vì lợi ích trước mắt mà biến tài khoản của mình thành công cụ phục vụ tội phạm. Chủ động bảo vệ tài khoản, bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ pháp luật chính là bảo vệ tài sản và quyền lợi của chính mình.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ