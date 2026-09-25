Grab bất ngờ gặp lỗi, người dùng không thể đặt xe

Một số người dùng ứng dụng Grab tại Hà Nội phản ánh gặp sự cố khi truy cập ứng dụng và đặt xe. Màn hình hiển thị thông báo hệ thống đang gặp vấn đề kỹ thuật, yêu cầu người dùng thử lại sau.

Chiều tối 25/9, một số người dùng tại Hà Nội cho biết họ gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng Grab để đặt xe.

Thay vì chuyển sang bước lựa chọn dịch vụ và tài xế như bình thường, ứng dụng hiển thị thông báo “We have a technical issue”, kèm nội dung “It's not you. Just give it another try later” (Tạm dịch: Hệ thống đang gặp vấn đề kỹ thuật. Không phải lỗi từ bạn, hãy thử lại sau).

Ảnh chụp màn hình cho thấy ứng dụng Grab hiển thị thông báo gặp sự cố kỹ thuật khi một số người dùng tại Hà Nội đặt xe vào chiều 25/9. (Ảnh chụp màn hình)

Theo hình ảnh được người dùng chia sẻ, lỗi xuất hiện ngay trên giao diện ứng dụng Grab. Phía dưới thông báo là nút “Try Again” (Thử lại), tuy nhiên tại thời điểm gặp lỗi, người dùng không thể tiếp tục thao tác đặt xe như bình thường.

Một người dùng tại Hà Nội cho biết đang có nhu cầu đặt xe vào thời điểm chiều tối nhưng ứng dụng liên tục báo lỗi. Việc không thể truy cập đầy đủ chức năng đặt xe khiến người dùng phải chờ hoặc thử lại sau.

Hiện chưa ghi nhận thông tin chính thức từ Grab về nguyên nhân cụ thể của sự cố được một số người dùng phản ánh trong chiều 25/9.

Trên trang hỗ trợ chính thức, Grab hướng dẫn người dùng xử lý trong trường hợp ứng dụng bị treo, không mở được, tự thoát hoặc xuất hiện thông báo lỗi. Các bước được khuyến nghị gồm kiểm tra kết nối mạng, cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, khởi động lại ứng dụng hoặc điện thoại và cài đặt lại ứng dụng nếu cần.

Trong trường hợp đã thử các bước trên nhưng sự cố vẫn tiếp diễn, Grab hướng dẫn người dùng liên hệ bộ phận hỗ trợ và gửi kèm ảnh chụp màn hình lỗi để được kiểm tra.

Đây không phải lần đầu ứng dụng gọi xe gặp vấn đề kỹ thuật khiến người dùng không thể sử dụng dịch vụ. Trước đó, vào tháng 11/2021, Grab từng ghi nhận tình trạng người dùng và tài xế không thể sử dụng ứng dụng, trong đó màn hình xuất hiện thông báo dịch vụ tạm thời gián đoạn.