Người định mua iPhone 18 Pro Max cần biết điều này trước khi xuống tiền

Nếu đang có ý định mua iPhone 18 Pro Max, câu chuyện về giá bán đang có thêm một biến số.

iPhone 18 Pro Max đã có giá cao hơn thế hệ trước ngay khi mở bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực từ thị trường chip nhớ vẫn chưa kết thúc và có thể tiếp tục tác động đến chi phí sản xuất thiết bị của Apple trong thời gian tới.

Với người đang có ý định mua iPhone 18 Pro Max, diễn biến này đáng chú ý bởi giá máy hiện không chỉ chịu tác động từ chính sách của Apple mà còn phụ thuộc vào một vấn đề lớn đang diễn ra trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Giá iPhone 18 Pro Max đã tăng ngay từ khi mở bán

iPhone 18 Pro Max chính thức được bán tại Việt Nam từ giữa tháng 9 với giá khởi điểm 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức này cao hơn 4 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max khi thế hệ trước ra mắt. Trên thị trường quốc tế, Apple cũng tăng giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thêm 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

iPhone 18 Pro Max đã có giá cao hơn thế hệ trước ngay khi mở bán tại Việt Nam. (Ảnh: PhoneArena)

Mức tăng này xuất hiện trong bối cảnh chi phí sản xuất smartphone đang chịu sức ép từ giá bộ nhớ. RAM và NAND flash, hai loại chip được sử dụng để vận hành và lưu trữ dữ liệu trên smartphone, đang trở thành những linh kiện ngày càng đắt đỏ do nguồn cung bị cạnh tranh mạnh bởi nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Theo TrendForce, năng lực sản xuất DRAM và bộ nhớ băng thông cao HBM của Samsung, SK Hynix và Micron đã được đặt hàng kín đến hết năm 2027. Khi các doanh nghiệp AI và điện toán đám mây ưu tiên nguồn cung cho hệ thống máy chủ, các nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng như Apple phải cạnh tranh để mua phần sản lượng còn lại.

Đây cũng là lý do câu chuyện giá iPhone 18 Pro Max chưa dừng lại ở mức tăng đã được công bố khi mở bán.

Theo DigiTimes, Apple đã đạt thỏa thuận với Samsung nhằm đảm bảo nguồn cung chip nhớ cho quý I/2027, bao gồm RAM và bộ nhớ lưu trữ. Tuy nhiên, chi phí linh kiện theo thỏa thuận mới được cho là có thể tăng 30-40% so với quý III/2026.

Điều này không đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max chắc chắn sẽ tăng giá ngay trong thời gian tới. Nhưng nó cho thấy Apple đang phải đối mặt với một bài toán chi phí mới, trong đó bộ nhớ có thể tiếp tục gây áp lực lên giá thành sản phẩm.

Chip nhớ đang trở thành vấn đề lớn với Apple

Trước đây, khi một thế hệ iPhone mới xuất hiện, người dùng thường có tâm lý chờ thêm vài tháng để giá bán ổn định hoặc các mẫu đời cũ được điều chỉnh giảm. Năm nay, diễn biến thị trường lại có phần khác biệt.

Apple được cho là đã đảm bảo đủ nguồn cung chip nhớ cho quý IV/2026. Vì vậy, hãng chưa có kế hoạch điều chỉnh giá sản phẩm trong phần còn lại của năm. Áp lực chi phí đáng chú ý hơn có thể xuất hiện từ năm 2027, khi mức giá linh kiện mới bắt đầu được áp dụng.

Chi phí chip nhớ tăng đang tạo thêm áp lực lên giá bán iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: The Verge)

Trước đó, các phân tích trong chuỗi cung ứng cũng đã chỉ ra mức tăng mạnh của chi phí bộ nhớ trên iPhone 18 Pro Max. Counterpoint Research ước tính chi phí linh kiện của phiên bản 1TB có thể tăng gần 300 USD so với iPhone 17 Pro Max, trong đó riêng NAND flash có thể vượt 250 USD.

Một báo cáo khác từ TrendForce cho rằng chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro bản 256GB có thể tăng 38% so với thế hệ trước, chủ yếu do RAM và bộ nhớ trong tăng giá. Theo phân tích này, chip nhớ vốn chiếm khoảng 10% chi phí linh kiện của iPhone 17 Pro đã tăng lên khoảng 34% trong quý III/2026 và có thể vượt 40% vào nửa đầu năm 2027.

Những con số trên là các ước tính về chi phí linh kiện, không phải mức giá bán lẻ mà Apple chắc chắn sẽ áp dụng. Apple vẫn có nhiều cách để xử lý phần chi phí phát sinh, chẳng hạn giảm biên lợi nhuận, thương lượng lại với nhà cung cấp hoặc phân bổ chi phí sang từng phiên bản dung lượng.

Tuy nhiên, việc giá thành linh kiện tăng mạnh khiến khả năng duy trì mặt bằng giá hiện tại trở nên khó dự đoán hơn.

Người mua iPhone 18 Pro Max cần lưu ý gì?

Ở thời điểm hiện tại, giá niêm yết chính thức của iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam bắt đầu từ 41,999 triệu đồng cho bản 256GB, trong khi các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB có mức giá cao hơn đáng kể. Apple hiện cung cấp bốn tùy chọn dung lượng cho dòng máy này.

Với người đang có nhu cầu mua máy, yếu tố đáng chú ý nhất không phải là dự đoán chính xác giá iPhone 18 Pro Max sẽ tăng bao nhiêu, mà là hiểu rằng thị trường năm nay đang khác với chu kỳ giảm giá thông thường.

Nếu đã xác định mua iPhone 18 Pro Max, người dùng nên cân nhắc mua sớm thay vì chờ giá giảm sâu. (Ảnh: Reddit)

Ngay cả các mẫu iPhone đời cũ cũng không đồng loạt giảm giá sau khi thế hệ mới xuất hiện. Theo mức giá được ghi nhận, iPhone 16 128GB hiện ở mức 25 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết khi ra mắt vào tháng 9/2024. iPhone 17 và iPhone 17e cũng được điều chỉnh lên lần lượt 29 triệu đồng và 22 triệu đồng cho bản 256GB.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam hiện đã cao hơn thế hệ trước 4 triệu đồng ngay từ thời điểm mở bán. Một số phiên bản màu mới còn từng được các cửa hàng rao cao hơn giá niêm yết trong những ngày đầu do nguồn cung hạn chế.

Nếu đang có ý định mua iPhone 18 Pro Max, người dùng nên theo dõi cả giá bán tại các đại lý lẫn diễn biến thị trường chip nhớ. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá máy trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chi phí chip nhớ được dự báo có thể tiếp tục tăng trong năm 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, Apple sẽ phải cân nhắc giữa việc giữ giá bán hiện tại hoặc tăng giá để bù đắp chi phí sản xuất.

Trong năm 2026, nguồn cung chip nhớ của Apple được cho là vẫn đủ để duy trì giá bán hiện tại. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo giá iPhone 18 Pro Max sẽ không tăng giá trong những tháng sau đó.

Vì vậy, nếu đã xác định mua iPhone 18 Pro Max và có ngân sách phù hợp, người dùng nên cân nhắc mua sớm, thay vì chờ một đợt giảm giá. Trong khi đó, những người chưa cần đổi máy có thể tiếp tục theo dõi giá bán và thị trường chip nhớ trước khi quyết định.

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Tham khảo Reuters, Trendforce