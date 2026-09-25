Từ nay, loạt điện thoại sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp/rút tiền

Những điện thoại không đáp ứng yêu cầu này sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trong năm 2026.

Điện thoại không đáp ứng yêu cầu bảo mật

Từ ngày 1/3/2026, Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn, bảo mật khi cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng đã chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, ứng dụng ngân hàng sẽ tự động thoát, dừng hoạt động và thông báo lý do cho khách hàng nếu phát hiện một trong 3 dấu hiệu mất an toàn sau:

Thứ nhất, thiết bị có trình gỡ lỗi (debugger) đang được gắn hoặc hoạt động; ứng dụng chạy trong môi trường giả lập (emulator), máy ảo, thiết bị giả lập; hoặc thiết bị bật chế độ cho phép máy tính giao tiếp trực tiếp với Android thông qua Android Debug Bridge (ADB).

Thứ hai, ứng dụng bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành, bao gồm các hành vi theo dõi hàm, ghi lại dữ liệu truyền qua hàm hoặc API (hook); hoặc ứng dụng bị can thiệp, chỉnh sửa, đóng gói lại (repacking).

Thứ ba, thiết bị đã bị phá khóa bảo mật như root, jailbreak; hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader).

Bên cạnh đó, khách hàng bắt buộc phải cập nhật và sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất (hoặc phiên bản gần nhất đáp ứng tiêu chuẩn) khi kích hoạt Mobile Banking trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại.

Thiết bị không đáp ứng điều kiện tối thiểu về hệ điều hành Android của ngân hàng

Một nhóm khác có thể gặp hạn chế khi sử dụng ngân hàng số là những thiết bị chạy phiên bản Android thấp hơn mức tối thiểu mà từng ngân hàng quy định. Đây không phải yêu cầu chung áp dụng cho mọi ngân hàng. Mỗi ngân hàng có thể đặt ra tiêu chuẩn hệ điều hành riêng dựa trên yêu cầu bảo mật và phiên bản ứng dụng đang cung cấp.

Chẳng hạn, Vietcombank đã thông báo từ ngày 10/6/2026 dừng cung cấp ứng dụng VCB Digibank trên các thiết bị Android sử dụng hệ điều hành thấp hơn phiên bản 7.0.

Với khách hàng mới, thiết bị Android dưới 7.0 sẽ không thể tải VCB Digibank trên Google Play. Trong khi đó, khách hàng hiện hữu sử dụng thiết bị thuộc nhóm này sẽ không thể cập nhật lên phiên bản VCB Digibank mới nhất; Google Play có thể hiển thị thông báo thiết bị không tương thích, tuy nhiên người dùng hiện hữu vẫn có thể thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, Techcombank đang áp dụng yêu cầu cao hơn đối với phiên bản mới của Techcombank Mobile. Theo thông báo của ngân hàng, từ tháng 7/2026, thiết bị Android dưới phiên bản 10.0 sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập Techcombank Mobile phiên bản mới.

Thiết bị chưa cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất theo quy định của ngân hàng

Một số ngân hàng yêu cầu người dùng cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và hạn chế gián đoạn trong quá trình giao dịch.

Tại OCB, yêu cầu này áp dụng đối với tất cả thiết bị Android đang sử dụng phiên bản OCB OMNI thấp hơn 2.21.0. Khách hàng được khuyến nghị hoàn tất việc cập nhật trước ngày 26/8/2026.

Sau thời điểm trên, các thiết bị vẫn sử dụng phiên bản ứng dụng cũ có thể phát sinh lỗi kết nối, gián đoạn giao dịch hoặc không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ OCB OMNI.

Người dùng nên kiểm tra gì trên điện thoại?

Để tránh đến lúc cần chuyển khoản, thanh toán hoặc thực hiện giao dịch mới phát hiện ứng dụng không hoạt động, người dùng có thể chủ động kiểm tra 3 yếu tố.

Thứ nhất, kiểm tra tình trạng bảo mật của thiết bị. Nếu điện thoại đã root, jailbreak hoặc unlock bootloader, người dùng nên đưa máy về trạng thái nguyên bản. Đồng thời, hạn chế sử dụng các môi trường giả lập, máy ảo hoặc các công cụ can thiệp hệ thống khi truy cập ứng dụng ngân hàng.

Thứ hai, kiểm tra phiên bản hệ điều hành. Với Android, người dùng có thể vào phần thông tin phần mềm trong cài đặt để xem phiên bản hiện tại và kiểm tra yêu cầu tối thiểu của ngân hàng mình đang sử dụng.

Thứ ba, cập nhật ứng dụng ngân hàng. Người dùng nên tải và cập nhật ứng dụng trực tiếp từ App Store hoặc Google Play, đồng thời thường xuyên theo dõi thông báo chính thức của ngân hàng về các phiên bản được hỗ trợ.

Các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng không cài đặt ứng dụng ngân hàng từ đường link không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, tin nhắn.