LG hoàn thiện dải TV RGB evo 2026, nâng chuẩn màu sắc cho màn hình LCD cao cấp

Với hai dòng Micro RGB evo và Mini RGB evo, LG mở rộng công nghệ hiển thị RGB tinh khiết trên phân khúc TV LCD cao cấp, kết hợp hệ thống đèn nền của LG và bộ xử lý AI kế thừa từ TV OLED cùng loạt tính năng giải trí dành cho màn hình lớn.

Khi kích thước TV ngày càng lớn, độ phân giải không còn là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng hình ảnh. Khả năng tái tạo chính xác từng sắc độ, kiểm soát ánh sáng và duy trì độ rõ nét trong mọi khung hình cũng trở nên quan trọng hơn. Dải sản phẩm Micro RGB evo và Mini RGB evo năm nay đều đạt chứng nhận High Purity RGB Spectrum Display của TÜV Rheinland về khả năng tái tạo ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương với độ tinh khiết cao.

Mở rộng chuẩn màu RGB tinh khiết trên TV cao cấp

Đứng đầu dải sản phẩm là LG Micro RGB evo AI MRGB95, mẫu TV màn hình siêu lớn với kích thước lên tới 100 inch. Sản phẩm sử dụng công nghệ Micro RGB do LG phát triển, với hệ thống nguồn sáng được kiểm soát chính xác nhằm hạn chế hiện tượng pha trộn bước sóng giữa ba màu cơ bản. Nhờ đó, hình ảnh có độ thuần màu cao hơn và duy trì sắc thái tự nhiên trong những cảnh quay phức tạp.

Micro RGB evo đạt Triple 100 Percent Color Coverage trên ba không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB theo chứng nhận của Intertek. Đây là các tiêu chuẩn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ phát sóng, điện ảnh đến sáng tạo nội dung. Khả năng bao phủ ba không gian màu giúp TV thể hiện chính xác hơn ý đồ hình ảnh của nhà sản xuất phim ảnh, đặc biệt với những nội dung có dải màu rộng.

Đứng sau khả năng hiển thị này là bộ xử lý α11 AI Processor Gen3, nền tảng xử lý cao cấp cũng được trang bị trên các mẫu TV OLED đầu bảng của LG. Kế thừa kinh nghiệm hơn 13 năm phát triển OLED, bộ xử lý sử dụng Dual AI Engine để đồng thời phân tích kết cấu và đường nét, qua đó tối ưu màu sắc, độ sắc nét và chiều sâu hình ảnh.

Công nghệ Precision Color Enhancer giúp duy trì độ tinh khiết của từng màu cơ bản, đồng thời kiểm soát chuyển sắc và sắc độ. Trong khi đó, Micro Dimming Ultra điều chỉnh độ sáng trên hàng nghìn vùng làm mờ, làm rõ chi tiết ở cả vùng tối sâu lẫn vùng sáng mạnh. Sự kết hợp giữa nguồn sáng RGB và xử lý AI tạo nên trải nghiệm hình ảnh tương xứng với quy mô màn hình siêu lớn.

Nếu Micro RGB evo đại diện cho giới hạn công nghệ hàng đầu, Mini RGB evo đưa trải nghiệm RGB tinh khiết tới phạm vi sản phẩm rộng hơn. MRGB85 sử dụng công nghệ Tandem LED, xếp chồng nhiều lớp RGB để tăng độ rõ ràng và duy trì tính nhất quán của màu sắc.

Điểm khác biệt kỹ thuật giữa hai dòng nằm ở cách tổ chức nguồn sáng: khác với Micro RGB, Mini RGB không sử dụng chip LED đỏ riêng biệt và các chip đèn nền không hoạt động độc lập với nhau. Đây là lý do LG định vị Micro RGB evo ở vị trí đầu bảng, trong khi Mini RGB evo hướng tới nhóm người dùng cần chất lượng màu cao ở mức giá dễ tiếp cận hơn.

Dòng TV LG Mini RGB evo đưa trải nghiệm RGB tinh khiết tới phạm vi sản phẩm rộng hơn

Dòng Mini RGB evo đạt Double 100 Percent Color Coverage trên hai không gian màu DCI-P3 và Adobe RGB. Sản phẩm sử dụng bộ xử lý α8 AI Processor Gen3 với hiệu năng NPU cao gấp năm lần thế hệ trước, kết hợp Precision Dimming để tối ưu màu sắc, độ tương phản và chi tiết.

Hoàn thiện trải nghiệm giải trí màn hình lớn với LG AI

Bên cạnh chất lượng màu sắc, dải RGB evo 2026 được phát triển để đáp ứng nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game tại nhà. Các sản phẩm hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos, mang lại hình ảnh có chiều sâu cùng không gian âm thanh đa chiều. Khi kết hợp với LG Sound Suite AI, TV trở thành trung tâm của hệ thống loa không dây linh hoạt, hạn chế yêu cầu bố trí loa tại các vị trí cố định.

Dải TV LG RGB evo 2026 được phát triển để đáp ứng nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game tại nhà

Với nội dung chuyển động nhanh, Motion Booster 330 trên Micro RGB evo hỗ trợ tần số quét lên tới 330Hz ở độ phân giải Full HD được tối ưu. VRR và AMD FreeSync Premium giúp giảm hiện tượng xé hình và độ trễ, mang lại chuyển động mượt mà hơn khi chơi game.

Micro RGB evo MRGB95 cũng hỗ trợ chơi game đám mây 4K 120Hz HDR qua GeForce NOW. Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận các tựa game chất lượng cao với độ trễ thấp mà không nhất thiết phải sở hữu máy chơi game hoặc máy tính cấu hình mạnh.

Trải nghiệm trên dải sản phẩm mới còn được hoàn thiện bằng nền tảng webOS 26. AI Voice ID nhận diện người dùng để cá nhân hóa giao diện My Page, trong khi AI Concierge đề xuất nội dung và tính năng phù hợp dựa trên hoạt động trên màn hình. Việc tích hợp Google Gemini và Microsoft Copilot cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng giọng nói và nhận phản hồi trực tiếp trên TV.

Bên cạnh đó, AI Magic Remote hỗ trợ thao tác trỏ và nhấp cùng nút AI chuyên dụng, giúp người dùng truy cập nội dung, điều chỉnh cài đặt hoặc tương tác bằng giọng nói với 24 ngôn ngữ. Song song với khả năng cá nhân hóa, LG Shield sử dụng các lớp mã hóa để bảo vệ dữ liệu và tăng cường quyền riêng tư trong hệ sinh thái webOS.

2 dòng TV LG Micro RGB evo và Mini RGB evo đều đạt chứng nhận High Purity RGB Spectrum Display của TÜV Rheinland về khả năng tái tạo ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương với độ tinh khiết cao.

Với Micro RGB evo ở vị trí tiên phong và Mini RGB evo mở rộng lựa chọn, LG đang xây dựng một dải TV RGB cao cấp hoàn chỉnh thay vì dừng lại ở một sản phẩm đơn lẻ. Chiến lược này cho thấy hướng phát triển mới của hãng trên thị trường TV: đưa năng lực xử lý hình ảnh tích lũy từ OLED sang công nghệ LCD cao cấp, nơi màu sắc tinh khiết, màn hình lớn và trải nghiệm thông minh trở thành những yếu tố cạnh tranh chủ đạo.