Gói tuần 399.000 đồng, cả năm hơn 20 triệu: Người Việt thực sự phải trả bao nhiêu để xem hết một bộ "phim AI" một phút?

Một bộ phim ngắn 50 tập có thể tốn gần 900.000 đồng nếu mở bằng xu, hoặc gần một giờ ngồi xem quảng cáo nếu không muốn trả tiền. Phía sau những con số ấy là một hệ thống định giá được thiết kế rất kỹ để người xem trả nhiều hơn họ nghĩ.

"(Lồng tiếng) Bí Mật Của Cặp Song Sinh" là một bộ phim hoạt hình dài 50 tập trên NetShort, ứng dụng đứng thứ 2 về doanh thu mục Giải trí trên CH Play Việt Nam. Ghi nhận vào rạng sáng 22/9/2026, người xem chỉ được xem miễn phí 4 tập đầu. Từ tập 5, tập nào cũng hiện biểu tượng ổ khóa, và để mở một tập cần 78 xu.

Quy ra tiền, 46 tập còn lại cần 3.588 xu. Theo bảng giá nạp của NetShort, cách mua rẻ nhất là ghép một gói 2.800 xu với ba gói 300 xu, tốn khoảng 896.000 đồng. Nếu nạp lẻ từng gói nhỏ nhất, con số lên tới gần 1,2 triệu đồng. Người không muốn trả tiền còn một lựa chọn khác: xem 2 quảng cáo để mở 1 tập. Với mỗi quảng cáo dài ít nhất khoảng 30 giây, xem hết bộ phim đồng nghĩa với việc ngồi qua 92 quảng cáo, tức ít nhất 46 phút.

Nạp càng ít, mỗi tập càng đắt

Bảng giá xu của NetShort có 6 mức, từ 300 xu giá 99.000 đồng đến 3.000 xu giá 999.000 đồng kèm 3.000 xu tặng. Tính ra, ở gói nhỏ nhất mỗi xu có giá khoảng 330 đồng, còn ở gói lớn nhất chỉ khoảng 166 đồng. Tức là một tập phim vài phút tốn từ khoảng 13.000 đến gần 26.000 đồng, tùy người xem nạp bao nhiêu.

Cấu trúc này đánh đúng vào tâm lý phổ biến nhất của người mới: nạp thử một ít để xem tiếp tập đang dang dở. Nhưng chính người nạp ít lại là người trả giá cao nhất cho mỗi tập.

Ở DramaWave, ứng dụng đứng đầu bảng doanh thu mục Giải trí trên CH Play, bảng giá xu còn khó đoán hơn. Gói 299.000 đồng được viền vàng nổi bật, tặng thêm 50% xu, quy ra khoảng 199 đồng một xu. Nhưng gói 999.000 đồng, dù gắn nhãn thưởng 40%, lại có giá khoảng 238 đồng một xu. Tức là người nạp nhiều nhất trả đắt hơn khoảng 20% cho mỗi xu so với người nạp gói tầm trung, trái với suy nghĩ thông thường rằng mua càng nhiều càng rẻ.

Gói "ưu đãi giá sốc" lại là gói đắt nhất

Với người muốn xem không giới hạn, NetShort bán ba gói VIP: gói tuần 399.000 đồng, gói tháng 999.000 đồng và gói năm 1.999.000 đồng. Trên giao diện, gói được làm nổi bật nhất, gắn nhãn "Ưu đãi giá sốc" và có sẵn biểu tượng bàn tay chỉ vào, lại là gói tuần.

Nhưng tính theo ngày, gói tuần là lựa chọn đắt nhất: khoảng 57.000 đồng mỗi ngày, trong khi gói tháng khoảng 33.000 đồng và gói năm chỉ khoảng 5.500 đồng. Các gói đều tự động gia hạn. Nếu để gói tuần gia hạn liên tục cả năm, người xem sẽ trả hơn 20,7 triệu đồng, gấp khoảng 10 lần mua thẳng gói năm.

Phần hướng dẫn nạp tiền của ứng dụng còn ghi rõ hai điều khoản mà ít người đọc tới: hệ thống sẽ tự động trừ phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi gói hết hạn, và người dùng phải vào App Store hủy ít nhất 24 giờ trước thời điểm đó. Nghĩa là người mua gói tuần thực chất chỉ có khoảng 6 ngày để nhớ hủy, nếu không muốn bị trừ thêm 399.000 đồng.

Ở DramaBox, gói hội viên tuần có giá gốc 199.000 đồng, nhưng mức ưu đãi cho ba tuần đầu lại khác nhau tùy người xem. Ghi nhận trên hai điện thoại khác nhau, một máy lúc 23h41 ngày 21/9 được chào giá 99.000 đồng mỗi tuần kèm đồng hồ đếm ngược chưa đầy một giờ, máy còn lại lúc 18h19 ngày 23/9 thấy giá 129.000 đồng với đồng hồ đếm ngược. Dù vào mức nào, nếu để gói tuần tự gia hạn cả năm, người xem cũng trả hơn 10 triệu đồng, trong khi gói năm của chính ứng dụng này chỉ 1.999.000 đồng.

Các ứng dụng không giấu chuyện này, chỉ là ít ai đọc. Hướng dẫn nạp tiền của NetShort ghi một số ưu đãi phụ thuộc vào trạng thái tài khoản Apple ID của người dùng. Điều khoản của DramaWave thì ghi giá các gói dựa trên quốc gia, khu vực, và gói đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gốc. Nói cách khác, mức giá ưu đãi chỉ là cánh cửa vào, còn cái giá người xem trả lâu dài là giá gốc.

Việc trở thành hội viên cũng không chấm dứt những lời mời chào. Khi phóng viên đã đăng ký gói tháng 299.000 đồng của DramaWave, ứng dụng vẫn hiện màn hình mời nâng cấp lên gói năm 1.999.000 đồng, kèm lời nhắc "đăng ký trước khi giá tăng", cảnh báo giá gói năm sẽ tăng 20% từ ngày 1/10. Màn hình này quảng cáo gói năm là "cả năm VIP với giá chỉ 4 tháng". Nhưng theo chính bảng giá trên màn hình, 1.999.000 đồng tương đương gần 7 tháng của gói tháng.

Giá gốc gạch ngang, ưu đãi vài tuần đầu, đồng hồ đếm ngược, hạn chót tăng giá, gói ngắn hạn được làm nổi bật: bộ công cụ quen thuộc của thương mại điện tử đã được mang nguyên vẹn vào việc bán những tập phim vài phút.

Một tuần phim ngắn bằng hơn 5 tháng Netflix

Đặt cạnh các dịch vụ xem phim quen thuộc, những con số trên càng khó tin. Theo bảng giá trên trang chủ Netflix, gói Di động tại Việt Nam có giá 74.000 đồng mỗi tháng, tức một tuần VIP của NetShort tương đương hơn 5 tháng Netflix. Chỉ riêng tiền mở khóa một bộ phim ngắn 50 tập bằng xu cũng đủ trả Netflix gói Di động trong khoảng một năm.

Còn với người chọn xem quảng cáo, cái giá được trả bằng thời gian, và đó cũng là nguồn thu không nhỏ. Theo CNBC, loại quảng cáo video mà người xem chủ động chọn xem để đổi lấy nội dung trong các ứng dụng phim ngắn mang lại doanh thu gấp khoảng 11 lần mức chuẩn trên Android của nền tảng quảng cáo Mintegral trong nửa đầu năm. Ở Đông Nam Á, nơi tỷ lệ người chịu trả tiền thấp, quảng cáo trong ứng dụng chính là nguồn thu chủ lực của các app phim ngắn, theo tổng hợp của Vitrina.

Nói cách khác, không có ai xem phim ngắn miễn phí thật sự. Người nạp xu trả bằng tiền, người mua gói trả bằng những lần quên hủy, còn người xem quảng cáo trả bằng gần một giờ đồng hồ cho mỗi bộ phim.

Trên iPhone, người dùng vào Cài đặt, bấm vào tên tài khoản ở trên cùng, chọn mục Đăng ký để xem và hủy các gói đang chạy. Trên điện thoại Android, mở CH Play, bấm vào ảnh đại diện, chọn Thanh toán và gói thuê bao, rồi chọn Gói thuê bao. Việc hủy nên thực hiện ít nhất 24 giờ trước khi gói hết hạn để tránh bị trừ tiền kỳ tiếp theo.