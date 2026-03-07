Bỏ vốn 10 triệu đồng làm phim AI: 5 ngày sản xuất 80 tập, gây bão toàn mạng với hơn 500 triệu lượt xem

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước thay đổi cách vận hành của nhiều ngành công nghiệp truyền thống, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nội dung số. Mới đây tại Trung Quốc, một bộ phim ngắn do AI tạo ra mang tên Hoắc Khứ Bệnh bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn nhờ hình ảnh sắc nét và nội dung hấp dẫn. Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng không chỉ là tốc độ lan truyền mạnh mẽ của tác phẩm, mà còn ở chi phí đầu tư rất thấp cùng quy trình sản xuất nhanh đến khó tin.

Theo trang Fast Technology, bộ phim được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,4 triệu đồng). Dù mức đầu tư rất khiêm tốn, tác phẩm vẫn nhanh chóng gây chú ý trên nhiều nền tảng trực tuyến, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Dự án do Dương Hàn Hán, một doanh nhân trẻ thuộc thế hệ 9X, đảm nhận vai trò đạo diễn. Dù ê-kíp sản xuất chỉ vỏn vẹn khoảng 3 người, nhóm vẫn có thể hoàn thành tới 80 tập phim chỉ trong 5 ngày nhờ ứng dụng công nghệ AI và dây chuyền sản xuất nội dung tự động. Tốc độ này được xem là điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp phim ảnh, nơi quy trình sản xuất truyền thống thường đòi hỏi nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để hoàn thiện một tập phim.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, Hoắc Khứ Bệnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ trong vài ngày, tổng lượt xem của bộ phim đã vượt mốc 500 triệu, một con số khiến nhiều người trong lĩnh vực sản xuất nội dung số không khỏi bất ngờ.

Không chỉ gây chú ý nhờ lượng người xem khổng lồ, bộ phim còn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi bởi phương thức sản xuất đặc biệt. Theo nhóm thực hiện, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp chi phí tạo hiệu ứng đặc biệt giảm mạnh, từ khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,4 triệu đồng) cho mỗi giây hình ảnh xuống chỉ còn khoảng 3 NDT (khoảng 11,4 nghìn đồng), mở ra khả năng sản xuất nội dung sắc nét và hấp dẫn với chi phí thấp hơn rất nhiều so với trước đây.

Sự thay đổi này cho thấy công nghệ AI có thể rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất và giảm chi phí cho các dự án nội dung. Nhờ đó, ngay cả những nhóm sáng tạo nhỏ hoặc cá nhân cũng có thể tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim mà không cần nguồn vốn lớn như trước đây.

Thành công của Hoắc Khứ Bệnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ và những người làm nội dung số, bởi dự án này cho thấy tiềm năng đáng kể của mô hình sản xuất phim bằng trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng dây chuyền sản xuất hoạt hình dựa trên AI đang mở ra một hướng đi mới cho ngành sáng tạo nội dung, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện và nâng cao hiệu suất làm việc.

Theo đơn vị phát triển, hệ thống sản xuất bằng AI có thể nâng năng suất lên gấp ba lần so với quy trình thông thường, trong khi chất lượng hình ảnh vẫn được duy trì ở mức đạt tiêu chuẩn điện ảnh.

Đạo diễn Dương Hàn Hán cho biết toàn bộ hình ảnh và video trong bộ phim được tạo ra thông qua nền tảng xử lý hoạt hình 360nm. Sau đó, các công đoạn hậu kỳ được hoàn thiện bằng phần mềm CapCut, công cụ chỉnh sửa video quen thuộc với nhiều nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số.

Một số chuyên gia trong ngành nhận định rằng khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, những rào cản về kỹ thuật và chi phí trong lĩnh vực sản xuất phim có thể sẽ giảm đáng kể. Điều này tạo điều kiện để các cá nhân hoặc nhóm sáng tạo nhỏ tham gia vào thị trường nội dung, vốn trước đây chủ yếu do các hãng phim lớn nắm giữ. Dù vẫn còn những tranh luận liên quan đến chất lượng sản phẩm và vấn đề bản quyền, trường hợp của Hoắc Khứ Bệnh vẫn được xem là một ví dụ đáng chú ý về cách trí tuệ nhân tạo đang thay đổi phương thức sáng tạo nội dung.

Nguồn Baidu



