Bức ảnh triệu like của Hòa Minzy

Trưa ngày 7/3, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Hòa Minzy chính thức công khai bạn trai là Đại úy Thăng Văn Cương. Bức ảnh của cặp đôi nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt thích cùng cơn mưa lời chúc phúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Bài đăng triệu like của Hòa Minzy

Cụ thể, bài đăng công khai của nữ ca sĩ đã hút hơn 939k lượt like, hàng trăm nghìn lượt bình luận chúc mừng và chia sẻ trên MXH Facebook chỉ sau 4 tiếng đăng tải. Đây là con số tương tác cực kỳ ấn tượng và thể hiện được sự yêu mến từ đông đảo khán giả cho Hòa Minzy.

Đại úy Thăng Văn Cương và Hòa Minzy

Chia sẻ về mối lương duyên này, giọng ca Bắc Ninh khiến khán giả thích thú khi tiết lộ sự trùng hợp đến khó tin: Cả hai sinh cùng năm 1995, cùng tháng và chỉ cách nhau vỏn vẹn một ngày. Không chỉ tương đồng về tuổi tác, cặp đôi còn có chung xuất thân từ những gia đình nông dân chất phác. Bố mẹ Văn Cương ở Bắc Giang vẫn gắn bó với ruộng vườn, trồng vải, trồng rau, tạo nên sự thấu hiểu và gắn kết vô cùng tự nhiên giữa hai bên gia đình. Tình cảm của họ bắt đầu nảy nở từ năm 2022 khi Hòa Minzy tham gia một chương trình thực tế ghi hình tại Sư đoàn 325, nơi Đại úy Văn Cương đang công tác và trực tiếp hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội.

Cặp đôi bắt đầu nảy nở tình cảm từ năm 2022

Dù quen biết từ năm 2022, cả hai chọn cách yêu đương trong âm thầm, hiếm khi để lộ những khoảnh khắc riêng tư trên truyền thông. Nhìn lại hành trình đã qua, khán giả mới tinh ý nhận ra những cột mốc đáng nhớ mà cặp đôi từng khéo léo chia sẻ. Từ bức ảnh nắm tay giấu mặt vào cuối năm 2023, đến hình ảnh bó hoa tulip đỏ rực rỡ vào tháng 3/2024 với dòng trạng thái đầy ẩn ý của nam quân nhân. Càng bất ngờ hơn, Hòa Minzy tiết lộ đó cũng chính là ngày gia đình bạn trai sang dạm ngõ, hoàn thành tâm nguyện mỏi mòn của ông nội nữ ca sĩ ngay trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. Dù hai bên đã có dự định tổ chức hôn lễ, nhưng Văn Cương vẫn chấp nhận lùi lại lịch trình cá nhân, kiên nhẫn làm hậu phương vững chắc để bạn gái yên tâm cống hiến và phát triển rực rỡ sự nghiệp âm nhạc.

Văn Cương chăm sóc ân cần, luôn quấn quýt bên bé Bo

Điều khiến người hâm mộ và đồng nghiệp của Hòa Minzy xúc động nhất chính là tình cảm chân thành mà Đại úy Văn Cương dành cho cô cùng con trai riêng - bé Bo. Từng đi qua tổn thương, nữ ca sĩ luôn khát khao một mái ấm trọn vẹn và một người đàn ông đủ bao dung, tử tế. Văn Cương đã chứng minh điều đó bằng sự chăm sóc ân cần, luôn quấn quýt bên bé Bo, khiến cả hai bên gia đình đều vô cùng ưng ý. Nam ca sĩ Erik, người em thân thiết của Hòa Minzy, cũng nghẹn ngào khẳng định đàn chị đã tìm đúng người đàn ông ấm áp, ít nói nhưng luôn hành động bằng sự chân thành.

Giờ đây, sau những năm tháng thăng hoa cùng nghệ thuật và gặt hái vô số giải thưởng lớn nhỏ, Hòa Minzy đã có thể tự tin tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, sẵn sàng khoác lên mình chiếc váy cô dâu mà cô từng nhiều lần ao ước.

Tổng hợp