Tất cả người dân kiểm tra ngay VNeID, nếu thuộc trường hợp này sẽ bị khóa

Từ ngày 28/9, quy định mới liên quan đến việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 28/9/2026, tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Do đó, người dân cần chú ý đến thông tin thuê bao di động đang liên kết với VNeID.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của người đó bị khóa hoặc được mở khóa.

Ngoài ra, hệ thống cũng tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Như vậy, từ ngày 28/9, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp: căn cước điện tử bị khóa; hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Những người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với VNeID; đang sử dụng SIM đứng tên cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác; không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký VNeID; hoặc thông tin thuê bao không trùng khớp với dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử cần đặc biệt lưu ý.

Quy định về khóa tài khoản không chỉ áp dụng đối với công dân. Tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa trong một số trường hợp. Cụ thể, tài khoản có thể bị khóa khi tổ chức chủ động đề nghị; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; hoặc tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hay chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh đó, tài khoản định danh điện tử của tổ chức cũng có thể bị khóa nếu người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án theo quy định.

Cần kiểm tra thông tin thuê bao liên kết với VNeID

Để hạn chế nguy cơ tài khoản VNeID bị khóa sau ngày 28/9, người dân cần chủ động rà soát số điện thoại đang liên kết với tài khoản định danh điện tử.

Đáng chú ý là những trường hợp đã chuyển sang số điện thoại mới nhưng chưa cập nhật trên VNeID; số điện thoại dùng để đăng ký VNeID đang đứng tên người thân hoặc người khác; hoặc thông tin chủ thuê bao đã có thay đổi.

Người dân cũng cần kiểm tra thông tin chính chủ của thuê bao, bao gồm họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đã đăng ký với nhà mạng, bảo đảm các dữ liệu này trùng khớp với thông tin của mình.

Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao chưa chính xác, người dùng cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin.

Trường hợp đã đổi số điện thoại, người dân cần cập nhật số mới theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử khi thực hiện thủ tục. Đồng thời, người dùng cần bảo đảm thông tin tài khoản chính xác và thực hiện các biện pháp bảo mật tài khoản.

Theo quy định, chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia; bảo mật, bảo vệ tài khoản định danh điện tử và danh tính điện tử; đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Khi phát hiện thông tin, dữ liệu trên ứng dụng định danh quốc gia còn thiếu hoặc có sai sót, người dân cần kịp thời kiến nghị, phản ánh để được xem xét và xử lý theo quy định.