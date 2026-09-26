Meta biến AI thành món đồ móc chìa khóa, liệu đây có trở thành cuộc chơi mới sau smartphone?

Meta đang thử đưa trợ lý AI ra khỏi màn hình điện thoại bằng một thiết bị nhỏ đến mức có thể móc vào chùm chìa khóa, cho thấy tham vọng biến AI thành một giao diện luôn hiện diện bên người dùng.

Tại sự kiện Meta Connect 2026, Meta giới thiệu Muse Charm, một thiết bị AI nhỏ gọn được thiết kế để người dùng trò chuyện trực tiếp với trợ lý Muse mà không cần lấy smartphone ra. Sản phẩm có màn hình nhỏ hiển thị hình đại diện của Muse, cảm biến vân tay để kích hoạt cùng khả năng tương tác bằng giọng nói theo thời gian thực.

Theo CNET, Muse Charm có thể được gắn vào chùm chìa khóa hoặc mang như một món phụ kiện cá nhân. Thiết kế này khiến sản phẩm nhanh chóng được so sánh với Tamagotchi, món đồ chơi kỹ thuật số từng tạo nên cơn sốt toàn cầu, khi người dùng tương tác với một nhân vật hiển thị trên màn hình nhỏ.

Tuy nhiên, Muse Charm không được Meta định vị như một chiếc smartphone thu nhỏ. Thiết bị cũng không nhằm thay thế điện thoại. Vai trò của nó giống một cánh cửa vật lý để người dùng tiếp cận Muse, trợ lý AI mà Meta đang phát triển theo hướng một tác nhân có khả năng thực hiện công việc thay người dùng.

Muse hiện có thể hỗ trợ các tác vụ như gửi email, lập kế hoạch, mua sắm hay xử lý một số công việc trên Internet. Meta cũng đang mở rộng khả năng kết nối Muse với nhiều dịch vụ bên ngoài, từ thương mại điện tử, du lịch đến các công cụ làm việc. Công ty muốn Muse không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể hành động dựa trên yêu cầu của người dùng.

Nguồn ảnh: The Verge

Nguồn ảnh: CNET

Điều này khiến Muse Charm đáng chú ý hơn vẻ ngoài nhỏ bé của nó. Nếu smartphone từng trở thành cánh cổng để người dùng truy cập Internet, Meta đang thử xây dựng một lớp giao diện mới, nơi AI trở thành trung gian giữa người dùng và các dịch vụ trực tuyến.

Muse có thể xuất hiện trên điện thoại, kính thông minh của Meta rồi giờ đây là một thiết bị nhỏ có thể mang theo người. Theo Axios, Mark Zuckerberg cho rằng Muse Charm có thể trở thành cách nhanh để người dùng trò chuyện với Muse khi không đeo kính.

Meta đặt mục tiêu đưa Muse Charm ra thị trường vào tháng 12/2026, dù giá bán và nhiều thông số kỹ thuật chưa được công bố. Những câu hỏi về thời lượng pin, khả năng hoạt động độc lập hay mức độ phụ thuộc vào smartphone vẫn chưa có câu trả lời.

Sự xuất hiện của Muse Charm cũng cho thấy cuộc chơi thiết bị AI đang thay đổi. Rabbit R1 hay Humane AI Pin từng đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào smartphone bằng một thiết bị AI mới. Meta dường như đi theo hướng khác. Công ty không tìm cách loại bỏ điện thoại ngay lập tức mà xây dựng thêm những giao diện nhỏ hơn, tự nhiên hơn để AI có thể hiện diện liên tục trong đời sống.

Nếu Muse thực sự trở thành một AI agent có khả năng thực hiện công việc thay người dùng, chiếc móc khóa nhỏ này có thể chỉ là phần cứng đầu tiên trong một hệ sinh thái lớn hơn. Khi đó, cuộc cạnh tranh không còn đơn thuần nằm ở việc ai tạo ra chatbot thông minh hơn, mà là ai kiểm soát được lớp giao diện giữa con người với Internet./

Vũ Hoàng