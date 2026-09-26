Tất cả người dùng Facebook, Instagram, Threads,... chú ý thông báo mới từ Công an kẻo bị phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị xử phạt rất nặng.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận, xử lý một số vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân.

Đáng chú ý, một số người đã tự ý đăng tải lên mạng xã hội các thông tin cá nhân của người khác như họ tên, số điện thoại, hình ảnh, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng... với mục đích "bóc phốt", đòi nợ hoặc gây sức ép.

Theo Công an Thành phố Quảng Ninh, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh minh họa (Có sử dụng AI). Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Cụ thể, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị xử phạt rất nặng:

- Phạt đến 25 triệu đồng đối với cá nhân tự ý công khai thông tin, hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý.



- Phạt đến 70 triệu đồng đối với hành vi tự ý coi sự im lặng, không phản hồi của người khác là đồng ý để thu thập, xử lý dữ liệu.



- Phạt từ 1 đến 3 tỷ đồng (hoặc gấp 10 lần số tiền thu lợi bất chính) đối với hành vi mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.



Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý, không gian mạng không đứng ngoài pháp luật. Việc nắm giữ thông tin, bằng chứng tranh chấp không đồng nghĩa với quyền tự ý bêu rếu người khác trên mạng.

Cơ quan Công an lưu ý người dân cần cẩn trọng và nâng cao trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội. Trước khi bấm nút “Đăng” hoặc “Chia sẻ”, hãy tự hỏi: Thông tin này đã được sự đồng ý của chính chủ hay chưa?

Tuyệt đối không sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nội dung vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm hoặc hạ thấp uy tín của người khác.﻿

Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy gửi chứng cứ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, tuyệt đối không dùng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, hạ uy tín người khác.

