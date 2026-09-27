Công an điều tra số tiền hơn 5,3 tỷ đồng chuyển khoản trong nhiều lần: Bắt Trương Minh Hiếu SN 2005

Dù không có khả năng thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, Trương Minh Hiếu vẫn tự dựng lên các “mối quan hệ” với cán bộ cơ quan chức năng để lừa tiền một cặp vợ chồng.

Ngày 24/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ Hải quan, Biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể “lo” thủ tục xuất khẩu cau khô qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, đồng thời yêu cầu vợ chồng anh C. chuyển tiền.

Từ ngày 28/5 đến 30/8/2025, vợ chồng anh C. đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng số 5.380.560.000 đồng. Để củng cố lòng tin, Hiếu dựng lên các “mối quan hệ” không có thật, liên tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ công việc và làm giả biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng.

Sau khi hành vi bị phát hiện, Hiếu chỉ hoàn trả được một phần số tiền, còn 3.215.560.002 đồng chưa thể hoàn trả. Số tiền nhận được, Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác với những người tự giới thiệu có “quan hệ”, có khả năng tác động, can thiệp để giải quyết thủ tục tại các cơ quan Nhà nước. Đối với thủ tục xuất nhập khẩu, cần trực tiếp tìm hiểu, thực hiện thông qua cơ quan có thẩm quyền; không chuyển tiền cho cá nhân để “lo công việc”, “chi phí vòng trong” hoặc tin tưởng vào các giấy tờ, biên lai được đưa ra để tạo lòng tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ tin nhắn, chứng từ, lịch sử giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định. Chủ động kiểm chứng thông tin, không tin vào những lời hứa “lo được thủ tục” bằng tiền là biện pháp thiết thực để phòng ngừa lừa đảo.