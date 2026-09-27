Tạm giữ hình sự Nông Hồng Quảng - kẻ đổ xăng đốt cha ruột tử vong

Quảng đổ ngã can xăng xuống nền nhà để xăng tự chảy lan hết khắp nơi gồm chỗ giường ông Th. đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp.



Ngày 27/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Nông Hồng Quảng (sinh năm: 1987, trú tại: thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 21 giờ ngày 23/9/2026, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa Vĩnh Ngọc (thuộc thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi), Nông Hồng Quảng về đến nhà thì thấy nhà bừa bãi, lộn xộn nên bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Th. (sinh năm 1956, trú tại: Thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) ở nhà không chịu dọn dẹp.

Sau khi gọi điện cho em gái là Nông Thị L. ở cùng thôn, yêu cầu em gái và anh trai qua nhà Quảng để đón ông về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà. Quảng đi đến chỗ can xăng (trong đó còn chứa khoảng hơn 20 lít) đang để trên rương gỗ ở gần chỗ giường ông Th. đang nằm ngủ, mở nắp, đổ ngã can xăng xuống nền nhà để xăng tự chảy lan hết khắp nơi gồm chỗ giường ông Th. đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp. Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đổ lan ra, làm lửa bốc cháy mạnh và bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, ông Th. vẫn đang nằm tại giường. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông Th. đã tử vong tại giường ngủ.

Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ngãi



Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành các hoạt động điều tra và khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với đối tượng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ đối với Nông Hồng Quảng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lạm dụng rượu, bia dẫn đến những hành vi bạo lực mất kiểm soát. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, làm chủ hành vi của bản thân để tránh những hậu quả đau lòng. Theo quy định của pháp luật, việc phạm tội trong tình trạng say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ, mà thậm chí còn là tình tiết tăng nặng trong nhiều trường hợp, đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.